Як бренду MOVA вдалося створити та розповісти про історію пивоваріння в Дніпрі

Наприкінці 2023 року презентація книги MOVA про історію пивоваріння в Дніпрі об`єднала усіх шанувальників галузі та історії у ресторані Пивний Простір.

Кажуть, хто не знає своєї історії - не має майбутнього. Саме так вважає команда MOVA з Дніпра. Тому, ще на самому початку побудови пиварні, заклали для себе ідею розвитку та підтримки рідного краю.

"З початку, на базі ресторану Пивний Простір, був побудовам музей історії пива Дніпра. В якому зібрали історії та експонати про три епохи пивоваріння та споживання пива у в місті Дніпро: часи Катеринославу, часи Радянського Союзу та сучасності", - розповідає ексурсовод музею пива на пивоварні MOVA Михайло Брикайло.

Серед найбільш цікавих експонатів ми маємо пляшки з епохи Катеринослава, яким понад 100 років, діжку, якій майже 150 років, в ній носили пиво з собою. По суті – це пиво з собою XIX століття. Також дуже багато цінних артефактів різних епох міста представлені у музеї пива Дніпра на пивоварні MOVA. Михайло Брикайло екскурсовод музею пива

Спочатку інформацію та артефакти підшукували саме для музею, але згодом, разом з істориками та пивоварами, почали систематизувати інформацію у друковане видання. Так з`явилась ідея написання книги «Історія пивоваріння в Дніпрі», яка стала продовженням розвитку пивної культури та історії Дніпра.

«Це була досить незвична робота і достатньо важка, позаяк ми говоримо про матеріал, як він зберігався в нашій історії про цю індустрію, то для ХІХ сторіччя і ХХ сторіччя - він абсолютно різний. Мені було дуже цікаво дослідити саме отак, де, чому закрито цю індустрію і потім ниточки від неї по сімейно родинним лініям, по історичним віхам та епохам. В принципі, це таке первинне для мене дослідження", - говорить Юрій Фанигін, історик та співавтор книги "Історія пивоваріння в Дніпрі".

Я маю надію, що буду продовжувати дослідження, тому що там ще залишилось багато цікавого Юрій Фанигін історик

За словами творців книги, інформацію доводилося збирати буквально по крихтах

Працюючи над книгою, автори по крихтах збирали інформацію про пивоваріння з архівних документів, періодичних видань, статистичних даних, спогадів. Як і де варили, продавали й споживали найпопулярніший пінний напій мешканці Катеринослава - Дніпропетровська - Дніпра? Яку роль відігравало пиво у житті міста та його мешканців? Та як місто впливало на розвиток пивоваріння?

Під час презентації книги

Пивоваріння в Дніпрі й справді дуже цікава історія. Метою написання книги не є спроба агітувати пити пиво, а навпаки – ознайомитись з історією, розвитком культури та становленням пивних традицій. Адже пивоваріння з давніх-давен це не про алкоголь, це про ремесло.

«Ми будували MOVA не просто як пивоварню, а як місце, куди можна приїхати, скуштувати напій, познайомитись ближче з пивоварінням та його традиціями. Одна з цінностей нашої компанії що ми із Дніпра. Тому ми активно приймаємо участь у соціальному житті міста, намагаємось розвивати його та дарувати подарунки до Дня народження. Одним з таких подарунків стало пиво Дніпро. Воно поєднує кожен куточок Дніпра, а смак ми обирали шляхом сліпої дегустації разом з дніпрянами та гостями міста» Богдан Точка Головний пивовар MOVA

Історія пивоваріння в Дніпрі – це поєднання традицій, культури та сучасних тенденцій. Для MOVA дуже важливо не тільки зберегти багату пивоварну історію нашого регіону, а й активно писати нові сторінки в книзі українського пивоваріння. І саме книга «Історія пивоваріння в Дніпрі» стала наступним внеском в підтримку історії та традицій рідного краю. Залученими до створенні цієї книги була дуже велика команда людей, але хто як не MOVA знають, що досягти результату можна тільки разом.

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