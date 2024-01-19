Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс ТопФінанс-2023
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Partner
Категорія
Бізнес
Дата публікації

Як бренду MOVA вдалося створити та розповісти про історію пивоваріння в Дніпрі

Як бренду MOVA вдалося створити та розповісти про історію пивоваріння в Дніпрі
Презентація книги у дніпровському ресторані Пивний простір

Наприкінці 2023 року презентація книги MOVA про історію пивоваріння в Дніпрі об`єднала усіх шанувальників галузі та історії у ресторані Пивний Простір.

Кажуть, хто не знає своєї історії - не має майбутнього. Саме так вважає команда MOVA з Дніпра. Тому, ще на самому початку побудови пиварні, заклали для себе ідею розвитку та підтримки рідного краю. 

"З початку, на базі ресторану Пивний Простір, був побудовам музей історії пива Дніпра. В якому зібрали історії та експонати про три епохи пивоваріння та споживання пива у в місті Дніпро: часи Катеринославу, часи Радянського Союзу та сучасності", - розповідає ексурсовод музею пива на пивоварні MOVA Михайло Брикайло.

Серед найбільш цікавих експонатів ми маємо пляшки з епохи Катеринослава, яким понад 100 років, діжку, якій майже 150 років, в ній носили пиво з собою. По суті – це пиво з собою XIX століття. Також дуже багато цінних артефактів різних епох міста представлені у музеї пива Дніпра на пивоварні MOVA.

Михайло Брикайло
Михайло Брикайло екскурсовод музею пива

Спочатку інформацію та артефакти підшукували саме для музею, але згодом, разом з істориками та пивоварами, почали систематизувати інформацію у друковане видання. Так з`явилась ідея написання книги «Історія пивоваріння в Дніпрі», яка стала продовженням розвитку пивної культури та історії Дніпра. 

«Це була досить незвична робота і достатньо важка, позаяк ми говоримо про матеріал, як він зберігався в нашій історії про цю індустрію, то для ХІХ сторіччя і ХХ сторіччя - він абсолютно різний. Мені було дуже цікаво дослідити саме отак, де, чому закрито цю індустрію і потім ниточки від неї по сімейно родинним лініям, по історичним віхам та епохам. В принципі, це таке первинне для мене дослідження", - говорить Юрій Фанигін, історик та співавтор книги "Історія пивоваріння в Дніпрі".

Я маю надію, що буду продовжувати дослідження, тому що там ще залишилось багато цікавого

Юрій Фанигін
Юрій Фанигін історик
Фото 2 — Як бренду MOVA вдалося створити та розповісти про історію пивоваріння в Дніпрі
За словами творців книги, інформацію доводилося збирати буквально по крихтах

Працюючи над книгою, автори по крихтах збирали інформацію про пивоваріння з архівних документів, періодичних видань, статистичних даних, спогадів. Як і де варили, продавали й споживали найпопулярніший пінний напій мешканці Катеринослава - Дніпропетровська - Дніпра? Яку роль відігравало пиво у житті міста та його мешканців? Та як місто впливало на розвиток пивоваріння?

Фото 3 — Як бренду MOVA вдалося створити та розповісти про історію пивоваріння в Дніпрі
Під час презентації книги

Пивоваріння в Дніпрі й справді дуже цікава історія. Метою написання книги не є спроба агітувати пити пиво, а навпаки – ознайомитись з історією, розвитком культури та становленням пивних традицій. Адже пивоваріння з давніх-давен це не про алкоголь, це про ремесло. 

«Ми будували MOVA не просто як пивоварню, а як місце, куди можна приїхати, скуштувати напій, познайомитись ближче з пивоварінням та його традиціями.  Одна з цінностей нашої компанії що ми із Дніпра. Тому ми активно приймаємо участь у соціальному житті міста, намагаємось розвивати його та дарувати подарунки до Дня народження. Одним з таких подарунків стало пиво Дніпро. Воно поєднує кожен куточок Дніпра, а  смак ми обирали шляхом сліпої дегустації разом з дніпрянами та гостями міста»

Богдан Точка
Богдан Точка Головний пивовар MOVA

Історія пивоваріння в Дніпрі – це поєднання традицій, культури та сучасних тенденцій. Для MOVA дуже важливо не тільки зберегти багату пивоварну історію нашого регіону, а й активно писати нові сторінки в книзі українського пивоваріння. І саме книга «Історія пивоваріння в Дніпрі» стала наступним внеском в підтримку історії та традицій рідного краю. Залученими до створенні цієї книги була дуже велика команда людей, але хто як не MOVA знають, що досягти результату можна тільки разом. 

Бренд MOVA в онлайні:

https://mova.beer/

https://www.facebook.com/mova.beer

https://www.instagram.com/mova.beer/