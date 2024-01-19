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Як бренду MOVA вдалося створити та розповісти про історію пивоваріння в Дніпрі
Наприкінці 2023 року презентація книги MOVA про історію пивоваріння в Дніпрі об`єднала усіх шанувальників галузі та історії у ресторані Пивний Простір.
Кажуть, хто не знає своєї історії - не має майбутнього. Саме так вважає команда MOVA з Дніпра. Тому, ще на самому початку побудови пиварні, заклали для себе ідею розвитку та підтримки рідного краю.
"З початку, на базі ресторану Пивний Простір, був побудовам музей історії пива Дніпра. В якому зібрали історії та експонати про три епохи пивоваріння та споживання пива у в місті Дніпро: часи Катеринославу, часи Радянського Союзу та сучасності", - розповідає ексурсовод музею пива на пивоварні MOVA Михайло Брикайло.
Спочатку інформацію та артефакти підшукували саме для музею, але згодом, разом з істориками та пивоварами, почали систематизувати інформацію у друковане видання. Так з`явилась ідея написання книги «Історія пивоваріння в Дніпрі», яка стала продовженням розвитку пивної культури та історії Дніпра.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
«Це була досить незвична робота і достатньо важка, позаяк ми говоримо про матеріал, як він зберігався в нашій історії про цю індустрію, то для ХІХ сторіччя і ХХ сторіччя - він абсолютно різний. Мені було дуже цікаво дослідити саме отак, де, чому закрито цю індустрію і потім ниточки від неї по сімейно родинним лініям, по історичним віхам та епохам. В принципі, це таке первинне для мене дослідження", - говорить Юрій Фанигін, історик та співавтор книги "Історія пивоваріння в Дніпрі".
Працюючи над книгою, автори по крихтах збирали інформацію про пивоваріння з архівних документів, періодичних видань, статистичних даних, спогадів. Як і де варили, продавали й споживали найпопулярніший пінний напій мешканці Катеринослава - Дніпропетровська - Дніпра? Яку роль відігравало пиво у житті міста та його мешканців? Та як місто впливало на розвиток пивоваріння?
Пивоваріння в Дніпрі й справді дуже цікава історія. Метою написання книги не є спроба агітувати пити пиво, а навпаки – ознайомитись з історією, розвитком культури та становленням пивних традицій. Адже пивоваріння з давніх-давен це не про алкоголь, це про ремесло.
Історія пивоваріння в Дніпрі – це поєднання традицій, культури та сучасних тенденцій. Для MOVA дуже важливо не тільки зберегти багату пивоварну історію нашого регіону, а й активно писати нові сторінки в книзі українського пивоваріння. І саме книга «Історія пивоваріння в Дніпрі» стала наступним внеском в підтримку історії та традицій рідного краю. Залученими до створенні цієї книги була дуже велика команда людей, але хто як не MOVA знають, що досягти результату можна тільки разом.
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