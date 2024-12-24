Как EVA формирует пример успешного направления КСО по поддержке и спасению животных

Одним из основных направлений деятельности в рамках КСО EVA является поддержка приютов для животных. Это направление развивается у компании уже пятый год подряд. Проекты, ежегодно имеющие свое название и концепцию, отличаются стабильностью и глубиной, ведь помощь хвостикам остается важной даже в сложные времена, такие как пандемия или война.

Основная цель направления и каждого его проекта – обеспечить животным теплую и комфортную зиму. EVA вместе с партнером — БФ Happy paw — поддерживает приюты, часто сталкивающиеся с проблемами нехватки ресурсов: корма, средств для обогрева, будок, лежанок и т.д. Нынешний юбилейный проект получил название "УсоСвято". Его девиз "4 лапы + 1 донат!" подчеркивает, что даже небольшой вклад каждого может изменить жизнь многих животных.

Нынешний проект — юбилейный, поэтому мы реализуем его в концепции "УсоСвята". Пять лет – 4 лапы +1 донат! Это праздник не только о подарках для пушистых друзей, но и о заботе, которую дарит каждый клиент EVA, делая свой вклад в поддержку и тепло для нуждающихся. Каждый даже небольшой донат — это большая помощь проекту. Становитесь +1, приобщайтесь к хорошему делу! Александра Игнатик руководитель PR-направления сети магазинов EVA и EVA.UA

Проект не только направлен на материальную помощь, но и активно вовлекает клиентов и партнеров EVA в общее доброе дело. Креативные подходы, такие как интерактивные форматы в мессенджерах, рассылки благодарностей от имени пушистых друзей, сотрудничество с лидерами мыслей, помогают популяризировать проект в целом.

В компании некоторое время колебались, действительно ли проекты поддержки приютов сейчас актуальны. В Украине миллионы переселенцев, военным не хватает оружия, а здесь речь идет о помощи оказавшимся на улице животным. Но работники ЕVA поняли, что острая фаза войны не изменила отношения украинцев к животным, поэтому это направление оказалось успешным. К тому же была еще одна иррациональная причина – в компании очень любят пушистиков. СЕО EVA Ольга Шевченко поддерживает два приюта в Днепре и была инициатором программ системной помощи братьям нашим меньшим.

Особый подход к коммуникации

EVA делает упор на прозрачности и результативности своих действий. К примеру, в этом году компания организовала престур в гостомельское убежище, пригласив почти 20 СМИ. Этот формат дал возможность не только рассказать о "УсоСвято", но и показать реальные условия жизни животных и влияние помощи. Пресстур вызвал значительный резонанс и даже стал судьбоносным для кошечки из приюта – она нашла свою петперентку – журналистку издания РБК.

Вдохновляющие результаты

За годы существования направление помощи животным позволило спасти тысячи четырехлапых. Еще в 2020 году во время пандемии компания начала поддерживать приюты для животных. Тогда вместе с партнерами она направила 270 тысяч. грн на обустройство семи таких заведений в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Львовской и Тернопольской областях.

Несмотря на вызов войны, эта инициатива не только сохранилась, но и с годами существенно расширилась. В 2023 году масштаб помощи вырос в десять раз: аккумулированная сумма в 2,3 млн грн позволила поддержать животных из 74 приютов.

Пятый, юбилейный, завершившийся на днях проект "УсоСвято" продолжает масштабировать эту помощь. В этом году благодаря инициативе 19 тыс. вежливых котиков и собачек получили свои подарки, наставленные нашими благотворителями. За 1,5 месяца юбилейный сбор от EVA и Happy Paw собрал 2581982 гривны для 82 приютов по всей Украине.

В настоящее время более 31 тыс. хвостиков из 119 приютов по всей Украине получили поддержку в виде отопительных средств, будок, булерьянов, лежанок и другого необходимого оборудования на примерно 6,7 млн грн.

2025 год компания встречает с амбициозными планами. EVA намерена привлекать еще больше клиентов к своим инициативам, расширять проекты по поддержке военных, пострадавших от российских атак, приютов для животных. Для EVA социальная ответственность – это не отдельные добрые дела, а целостная позиция. Это инвестиция в будущее, ведь через такие проекты не только решаются неотложные проблемы, но и формируются ценности и меняется мировоззрение людей.