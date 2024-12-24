Як EVA формує приклад успішного напряму КСВ з підтримки та порятунку тварин

Одним з основних напрямів діяльності в межах КСВ EVA є підтримка притулків для тварин. Цей напрям розвивається у компанії вже п’ятий рік поспіль. Проєкти, які щороку мають свою назву та концепцію, вирізняються стабільністю та глибиною, адже допомога хвостикам залишається важливою навіть у складні часи, такі як пандемія чи війна.

Основна мета напряму та кожного його проєкту — забезпечити тваринам теплу й комфортну зиму. EVA разом із партнером — БФ Happy paw — підтримує притулки, які часто стикаються з проблемами нестачі ресурсів: корму, засобів для обігріву, будок, лежанок тощо. Цьогорічний ювілейний проєкт отримав назву "ВусоСвято". Його девіз "4 лапи + 1 донат!" підкреслює, що навіть невеликий внесок кожного може змінити життя багатьох тварин.

Цьогорічний проєкт — ювілейний, тому ми реалізуємо його у концепції "ВусоСвята". П’ять років — 4 лапи +1 донат! Це свято не лише про подарунки для пухнастих друзів, а й про турботу, яку дарує кожен клієнт EVA, роблячи свій внесок у підтримку та тепло для тих, хто його потребує. Кожен, навіть невеликий, донат — це велика допомога проєкту. Ставайте +1, долучайтеся до доброї справи! Олександра Гнатик керівниця PR-напряму мережі магазинів EVA та EVA.UA

Проєкт не лише спрямований на матеріальну допомогу, а й активно залучає клієнтів і партнерів EVA до спільної доброї справи. Креативні підходи, як-от інтерактивні формати у месенджерах, розсилки подяк від імені пухнастих друзів, співпраця з лідерами думок, допомагають популяризувати проєкт серед загалу.

У компанії певний час вагались, чи дійсно проєкти підтримки притулків зараз актуальні. В Україні мільйони переселенців, військовим не вистачає зброї, а тут йдеться про допомогу тваринам, які опинилися на вулиці. Але працівники ЕVA зрозуміли, що гостра фаза війни не змінила ставлення українців до тварин, тому цей напрям виявився успішним. До того ж була ще одна ірраціональна причина — у компанії дуже люблять пухнастиків. СЕО EVA Ольга Шевченко підтримує два притулки у Дніпрі та була ініціаторкою програм системної допомоги братам нашим меншим.

Особливий підхід до комунікації

EVA робить акцент на прозорості та результативності своїх дій. Наприклад, цього року компанія організувала престур до гостомельського притулку, запросивши майже 20 ЗМІ. Цей формат дав змогу не лише розповісти про "ВусоСвято", але й показати реальні умови життя тварин і вплив допомоги. Престур викликав значний резонанс і навіть став доленосним для кішечки з притулку — вона знайшла свою петперентку — журналістку видання РБК.

Результати, які надихають

За роки існування напрям допомоги тваринам дав змогу врятувати тисячі чотирилапих. Ще у 2020 році, під час пандемії, компанія почала підтримувати притулки для тварин. Тоді разом із партнерами вона спрямувала 270 тис. грн на облаштування семи таких закладів у Київській, Одеській, Дніпропетровській, Львівській та Тернопільській областях.

Попри виклики війни, ця ініціатива не лише зберіглася, а й з роками суттєво розширилася. У 2023 році масштаб допомоги зріс у десять разів: акумульована сума у 2,3 млн грн дозволила підтримати тварин із 74 притулків.

П’ятий, ювілейний, проєкт "ВусоСвято", що завершився днями, продовжує масштабувати цю допомогу. Цього року завдяки ініціативі 19 тис. чемних котиків і песиків отримали свої подарунки, начакловані нашими благодійниками. За 1,5 місяці ювілейний збір від EVA та Happy Paw зібрав 2 581 982 гривні для 82 притулків по всій Україні.

Натепер понад 31 тис. хвостиків зі 119 притулків по всій Україні отримали підтримку у вигляді засобів для опалення, будок, булер’янів, лежанок та іншого необхідного обладнання на приблизно 6,7 млн грн.

2025 рік компанія зустрічає з амбітними планами. EVA має намір залучати ще більше клієнтів до своїх ініціатив, розширювати проєкти з підтримки військових, постраждалих від російських атак, притулків для тварин. Для EVA соціальна відповідальність — це не окремі добрі справи, а цілісна позиція. Це інвестиція у майбутнє, адже через такі проєкти не тільки вирішуються нагальні проблеми, але й формуються цінності та змінюється світогляд людей.