Как FAVBET Foundation помогает ВСУ и переселенцам и поддерживает украинское будущее

В течение двух лет FAVBET Foundation работал над созданием в Украине условий развития общества и поддержки государственных программ. Команда способствовала реализации и принимала финансовое и организационное участие в более чем 100 программах в сфере образования, здоровья и спорта. Сегодня FAVBET – основной донор фонда.

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Об опыте FAVBET Foundation в поддержке сил обороны и пострадавших от войны граждан Украины рассказываем в рамках проекта MMR “Ответственная страна”

Трансформация FAVBET Foundation ради помощи ВСУ

С 24 февраля 95% проектов фонда ориентированы на помощь стране и переселенцам и украинской армии. Favbet Foundation адаптировался к новым реалиям и четко понимает, что одолеть врага можно только помогая ВСУ. Поэтому фонд делает все возможное, чтобы быстро и качественно закрывать потребности украинских военных.

Сегодня при содействии фонда десантники, артиллеристы, пехотинцы, ПВО и другие подразделения ВСУ получили более 60 авто (внедорожники, кареты скорой помощи, микроавтобусы и грузовики), скоростные квадрокоптеры, антидроновые ружья, тепловизоры, амуницию, разное технологическое фронте. В общей сложности фонд помог украинской армии на десятки миллионов гривен. К примеру, около 5 млн грн переведены на спецсчет Национального банка Украины и поддержку United 24.

В сентябре FAVBET отметил годовщину – 23 года с момента основания. Команда решила, что лучшим способом отметить дату станет помощь украинской армии, а именно 23 дронов для ВСУ. К благотворительной акции присоединились и сотрудники компании, которые самостоятельно собрали 240 тысяч гривен. В общей сложности за две недели Favbet Foundation удалось передать дроны DJI Mavic 3 стоимостью 3 220 000 грн. Также появился проект «Прокачка авто для ВСУ», который не только собирал средства на приобретение и ремонт 10 автомобилей для ВСУ, но позволил следить за процессом тюнинга в формате шоу.

Помощь переселенцам в Украине и за границей

В этот сложный период команда фонда разработала логистические маршруты для перевозки более 100 т гуманитарной помощи. Более 10 т самостоятельно перевезли из Хорватии в Украину.

При содействии фонда тысячи людей смогли безопасно эвакуироваться из прифронтовых районов. Эвакуационный транспорт регулярно снабжается топливом.

Также FAVBET Foundation обеспечил вещами первой необходимости переселенцев, вынужденных из-за войны бежать из своего дома в Ивано-Франковскую область.

До начала полномасштабной войны в Украине благотворительный фонд уже способствовал реализации и принимала финансовое и организационное участие в более чем 100 программах в сфере образования, здоровья и спорта.

Среди них: передача 4300 ПК для сельских библиотек в 15 областях Украины в рамках совместного impact-проекта Цифровизация библиотек - вместе с Министерством цифровой трансформации Украины, Офисом Президента и Украинской библиотечной ассоциацией. Также передача 2100 плазменных телевизоров в детские дома семейного типа.

Favbet Foundation открыл в апреле открывший Центр адаптации для переселенцев из Украины в хорватском Загребе, который дал им возможность бесплатно изучать хорватский и английский языки. В центре можно получить психологическую и юридическую поддержку и гуманитарную помощь. Кроме этого здесь проводятся занятия по музыке, биологии, физике, арт-терапии для детей, для самых молодых есть детская комната с воспитателями. Поддержка украинского будущего Команда фонда также много внимания уделяет заботе о детях с особыми потребностями. Так, в ноябре FAVBET Foundation передал центру "Источник" компьютеры и планшеты, чтобы дети имели свободный доступ в Интернет и смогли получать полноценное дистанционное образование. Команда продолжает развивать направление детского образования, а также закрывает базовые потребности пострадавших от войны семей. FAVBET Foundation оказывает важную поддержку детским футбольным командам. Недавно, например, фонд профинансировал поездку юных игроков из ФК Оболонь на турнир PROFBUD Cup 2022 в Польше. Сегодня команда фонда делает все возможное для приближения победы, а после будет работать на восстановление Украины и восстановление ее потенциала.