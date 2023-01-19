Як FAVBET Foundation допомагає ЗСУ й переселенцям та підтримує українське майбутнє

Упродовж двох років FAVBET Foundation працював над створенням в Україні умов для розвитку суспільства та підтримки державних програм. Команда сприяла реалізації і приймала фінансову та організаційну участь в понад 100 програмах у сфері освіти, здоров‘я та спорту. Сьогодні FAVBET — основний донор фонду.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про досвід FAVBET Foundation e підтримці сил оборони та постраждалих від війни громадян України розповідаємо у рамках проєкту MMR “Відповідальна країна”

Трансформація FAVBET Foundation заради допомоги ЗСУ

З 24 лютого 95% проєктів фонду орієнтовані на допомогу країні та переселенцям й українській армії. Favbet Foundation адаптувався до нових реалій й чітко розуміє, що здолати ворога можливо лише допомагаючи ЗСУ. Тому фонд робить все можливе, щоб швидко та якісно закривати потреби українських військових.

Сьогодні за сприяння фонду десантники, артилеристи, піхотинці, ППО й інші підрозділи ЗСУ отримали понад 60 авто (позашляховики, карети «швидкої допомоги», мікроавтобуси і вантажівки), швидкісні квадрокоптери, антидронові рушниці, тепловізори, амуніцію, різне технологічне обладнання та безліч необхідного на фронті. Загалом фонд допоміг українській армії на десятки мільйонів гривень. До прикладу, близько 5 млн грн переведено на спецрахунок Національного банку України і підтримку United 24.

У вересні FAVBET відзначив річницю – 23 роки з моменту заснування. Команда вирішила, що найкращим способом відзначити дату стане допомога українській армії, а саме — 23 дронів для ЗСУ. До благодійної акції долучилися також і співробітники компанії, які самостійно зібрали 240 тисяч гривень. Загалом за два тижні Favbet Foundation вдалося передати дрони DJI Mavic 3 вартістю 3 220 000 грн.Також з'явився проєкт «Прокачка авто для ЗСУ», який не лише збирав кошти на придбання та ремонт 10 автівок для ЗСУ, але й дозволив слідкувати за процесом тюнингу у форматі шоу.

Допомога переселенцям в Україні та за кордоном

У цей складний період команда фонду розробила логістичні маршрути для перевезення більше ніж 100 т гуманітарної допомоги. Понад 10 т самостійно перевезли з Хорватії в Україну.

За сприяння фонду тисячі людей змогли безпечно евакуюватися з прифронтових районів. Евакуаційний транспорт регулярно забезпечується паливом.

Також FAVBET Foundation забезпечив речами першої необхідності переселенців, які були вимушені через війну тікати зі свого дому в Івано-Франківську область.

До початку повномасштабної війни в Україні благодійний фонд вже сприяв реалізації і приймала фінансову та організаційну участь в понад 100 програмах у сфері освіти, здоров‘я та спорту.

Серед них: передача 4300 ПК для сільських бібліотек у 15 областях України в межах спільного impact-проєкту “Цифровізація бібліотек” – разом з Міністерством цифрової трансформації України, Офісом Президента та Українською бібліотечною асоціацією. Також передача 2100 плазмових телевізорів у дитячі будинки сімейного типу.

Favbet Foundation відкрив в квітні відкрив Центр адаптації для переселенців з України в хорватському Загребі, який дав їм можливість безкоштовно вивчати хорватську та англійську мови. В центрі можна отримати психологічну та юридичну підтримку, а також гуманітарну допомогу. Крім цього — тут проводяться заняття з музики, біології, фізики, арт-терапії для дітей, для наймолодших є дитяча кімната з вихователями.Підтримка українського майбутньогоКоманда фонду так само багато уваги приділяє піклуванню про дітей з особливими потребами. Так, у листопаді FAVBET Foundation передав центру «Джерело» комп’ютери та планшети, щоб діти мали вільний доступ до Інтернету та змогли отримувати повноцінну дистанційну освіту. Команда продовжує розвивати напрям дитячої освіти, а також закриває базові потреби сімей, які постраждали від війни.FAVBET Foundation надає важливу підтримку дитячим футбольним командам. Нещодавно, наприклад, фонд профінансував поїздку юних гравців з ФК «Оболонь» на турнір PROFBUD Cup 2022 у Польщі.Сьогодні команда фонду робить все можливе для наближення перемоги, а після неї працюватиме на відбудову України та відновлення її потенціалу.