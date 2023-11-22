Как избежать ошибок и излишних издержек при внедрении ERP-системы?

Внедрение ERP может как повысить эффективность бизнеса, так и обернуться лишними затратами. Эксперты SMART business делятся опытом десятков имплементаций системы Dynamics 365 Business Central и советуют, как избежать ошибок и получить от внедрения ERP максимум.

Недооценка базового функционала

Вопрос внедрения новой ERP-системы сейчас особенно актуален, ведь украинский бизнес массово мигрирует с российского ПО и ищет лучшую альтернативу 1С. Так вот, одна из самых частых ошибок при переходе на новую систему – стремление сразу кастомизировать ее, подстраивая под свои существующие бизнес-процессы.

Если вы вводите систему международного класса, заметьте, что ее функционал (в отличие от 1С) достаточно мощный уже на базовом уровне, к тому же в нем воплощены лучшие мировые практики ведения бизнеса. Попытайтесь сначала разобраться в базе. После этого определите, чего не хватает, и уже потом дорабатывайте, если действительно необходимо. Этот подход позволяет избежать лишних шагов и сэкономить издержки.

Проблемы с кастомизацией

Если же потребуется кастомизация, учитывайте, что во многих ERP-системах используются сложные общие языки программирования, как Python, C++ и т.д. Модифицировать их будет очень сложно и дорого. Выбирайте решения с упрощенными специализированными языками – вы можете легко достраивать систему без необходимости переписывать весь код.

Все и сразу – рискованно

Еще одно распространенное заблуждение – стремление внедрить сразу весь возможный функционал ERP. Это рискованно, существует большая вероятность что-то упустить, растет вероятность ошибок. Лучше создать план внедрения и воплощать его поэтапно. Можно начать с ключевых модулей бухгалтерского учета, финансов и производства, затем добавлять управленческий учет, бюджетирование, документооборот, искусственный интеллект, Power BI и т.д.

Экосистема имеет значение

Стратегически важно учитывать экосистему, окружающую ERP. Бизнес требует целого набора инструментов, который будет расширяться. Желательно, чтобы все ИТ-решения были хорошо совместимы. В противном случае их будет сложно и дорого интегрировать, ими будет неудобно пользоваться. Поэтому, выбирая вендора ERP, убедитесь, что он сможет закрыть весь спектр ваших бизнес-задач – как нынешних, так и будущих.

Вендор на годы

Также желательно быть уверенным, что вендор вдруг не прекратит свое существование – ведь в этом случае все ваши инвестиции в его продукты окажутся тщетными. Придется искать нового поставщика и вводить решение заново. Подобные риски будут минимальны, если поставщик – крупная международная компания, существующая на рынке десятилетиями.

Как выбирать партнера по внедрению?

Не менее важен и выбор партнера. Некоторые клиенты стремятся сэкономить, выбирая подрядчика, предлагающего низкие расценки на внедрение. Привлекательные цены зачастую объясняются низкой квалификацией специалистов. Внедряя вашу систему, они, по сути, будут учиться и набивали шишки, что может дорого стоить вашему бизнесу.

Соблюдение стандартов написания кода

Код, написанный партнером, должен быть понятен другим программистам, чтобы они могли с легкостью продолжить с ним работать. Если сотрудничество с одним подрядчиком прервется, вы должны сразу безболезненно заменить его другим. Именно поэтому большие вендоры типа Microsoft обязывают своих сертифицированных партнеров соблюдать четко определенные стандарты написания кода и сопровождать его качественной документацией.