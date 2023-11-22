Як уникнути помилок і зайвих витрат під час впровадження ERP-системи?

Впровадження ERP може як підвищити ефективність бізнесу, так і обернутися зайвими витратами. Експерти SMART business діляться досвідом десятків імплементацій системи Dynamics 365 Business Central і радять, як уникнути помилок та отримати від впровадження ERP максимум.

Недооцінка базового функціонала

Питання впровадження нової ERP-системи нині особливо актуальне, адже український бізнес масово мігрує з російського ПЗ і шукає найкращу альтернативу 1С. Так от, одна з найчастіших помилок під час переході на нову систему – прагнення одразу кастомізувати її, підлаштовуючи під свої наявні бізнес-процеси.

Якщо ви впроваджуєте систему міжнародного класу, зауважте, що її функціонал (на відміну від 1С) достатньо потужний вже на базовому рівні, до того ж в ньому втілені кращі світові практики ведення бізнесу. Спробуйте спочатку розібратися в базі. Після цього визначте, чого бракує, і вже потім доопрацьовуйте, якщо дійсно є необхідність. Цей підхід дозволяє уникнути зайвих кроків і заощадити витрати.

Проблеми з кастомізацією

Якщо ж виникне потреба в кастомізації, враховуйте, що в багатьох ERP-системах використовуються складні загальні мови програмування, як от Python, C++ тощо. Модифікувати їх буде дуже складно і дорого. Обирайте рішення зі спрощеними спеціалізованими мовами – ви зможете легко добудовувати систему без необхідності переписувати весь код.

Все й одразу – ризиковано

Ще одна поширена помилка – прагнення впровадити одразу весь можливий функціонал ERP. Це ризиковано, існує велика ймовірність щось упустити, зростає ймовірність помилок. Краще створити план впроваджень і втілювати його поетапно. Можна почати з ключових модулів бухгалтерського обліку, фінансів та виробництва, потім вже додавати управлінський облік, бюджетування, документообіг, штучний інтелект, Power BI тощо.

Екосистема має значення

Стратегічно важливо враховувати екосистему, яка оточує ERP. Бізнес потребує цілого набору інструментів, який згодом буде розширюватися. Бажано, щоб всі ІТ-рішення були добре сумісними. Інакше їх буде складно і дорого інтегрувати, ними буде незручно користуватися. Тому, обираючи вендора ERP, переконайтеся, що він зможе закрити весь спектр ваших бізнес-завдань – як нинішніх, так і майбутніх.

Вендор на роки

Також бажано бути впевненим, що вендор раптом не припинить своє існування – адже в цьому випадку всі ваші інвестиції в його продукти виявляться марними. Доведеться шукати нового постачальника і впроваджувати рішення заново. Подібні ризики будуть мінімальними, якщо постачальник – велика міжнародна компанія, яка існує на ринку десятиліттями.

Як обирати партнера з впровадження?

Не менш важливий і вибір партнера. Деякі клієнти прагнуть заощадити, обираючи підрядника, який пропонує низькі розцінки на впровадження. Привабливі ціни часто пояснюються низькою кваліфікацією спеціалістів. Впроваджуючи вашу систему, вони, по суті, будуть навчатися й набивали ґулі, що може дорого коштувати вашому бізнесу.

Дотримання стандартів написання коду

Код, написаний партнером, має бути зрозумілим для інших програмістів, аби вони могли з легкістю продовжити з ним працювати. Якщо співпраця з одним підрядником перерветься, ви повинні мати змогу одразу безболісно замінити його іншим. Саме тому великі вендори на кшталт Microsoft зобов’язують своїх сертифікованих партнерів дотримуватись чітко визначених стандартів написання коду й супроводжувати його якісною документацією.