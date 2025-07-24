Как систематизация образовательного бизнеса стала вкладом в развитие соответствующей отрасли Украины: опыт, изменяющий рынок

Сеть школ английского языка FLASH прошла путь от ручного управления до устойчивой бизнес-системы. Во времена, когда частное образование работало по принципу «каждый как может», в компании видели будущее в соблюдении стандартов, управленческих подходов и четко структурированной методологии.

Сегодня сеть насчитывает более 60 филиалов по всей Украине, в том числе и в формате франшиз. Во FLASH приезжают на обучение владельцы других образовательных проектов, а команда умеет не только качественно преподавать, но и управлять результатами студентов. О том, как этого удалось добиться, поговорили с основательницей бизнеса Татьяной Тасиц.

С чего все началось? Что побудило вас задуматься о систематизации бизнеса?

– В 2006 году, когда я открывала свою первую школу, ситуация на рынке выглядела достаточно хаотичной. Частные уроки, разные школы, каждый преподаватель работал «по-своему». Даже в рамках одной организации не было единой методики или унифицированного подхода к преподаванию. Это очень контрастировало с моим видением. Я с самого начала знала: если мечтать о сети школ — должна быть система. Система, которая позволяет одинаково качественно предоставлять услугу вне зависимости от локации или преподавателя. В это время и зародилась идея систематизации.

Как начался этот процесс? Какие были первые шаги?

– В 2010 году я осознала, что мы двигаемся не туда. Мы росли: было уже около 300 клиентов, но прибыли не было. Бизнес оставался ручным, неуправляемым. Я обратилась в консалтинговую компанию, начала глубоко изучать управленческие инструменты и модели масштабирования. Мы впервые построили организационную структуру, определили KPI, внедрили финансовый менеджмент. Но ключевым моментом стала разработка собственной методологии преподавания и открытия внутренней академии для обучения преподавателей. Это позволило оперативно привлекать новых работников без потери качества.

Команда сети школ FLASH. Фото: FLASH

Какие вызовы стояли перед вами при систематизации?

– Самым большим вызовом была не методика или документы, а люди. Нужно было донести команде идею, что работа должна быть организована, что существует субординация, отчетность, приказы. В 2010 году в Украине в малом бизнесе еще не было развитой корпоративной культуры. А мы были таким бизнесом. Людям трудно было принять, что даже маленькая школа должна работать как система. Но через год нам удалось: 30 человек стали жить по новым правилам. Это был переломный момент. Потребовались не только знания, но и лидерство, терпение, навыки работы с командой.

Как эти изменения повлияли на качество услуг и клиентский опыт?

– Существенно. Во-первых, мы создали глубокую, структурированную методологию преподавания. Во-вторых, наладили процессы, сделавшие обучение управляемым. И самое главное – мы научились управлять результатами студентов. Мы знаем, когда учащемуся нужна помощь, когда следует изменить подход или сделать занятия более интенсивными. Введение отдела качества помогло превратить преподавание из искусства в управляемый процесс, где каждый шаг можно анализировать и улучшать. Это дает клиенту уверенность в том, что он получит те знания, за которыми пришел, а если у него возникнут трудности, мы поможем ему справиться с этим, потому что знаем как.

Студенты школы. Фото: FLASH

Стал ли ваш опыт ориентиром других предпринимателей?

– Безусловно. Благодаря системе мы стали стабильной компанией, к которой стали обращаться коллеги по рынку. Нас приглашают к сотрудничеству, мы открыли франшизу в нескольких городах. К нам приезжают владельцы бизнеса других образовательных проектов на экскурсии. И это не просто приятно, это признак того, что мы действительно что-то изменили в образе мышления об образовании как о бизнесе.

Какие результаты вы считаете самыми весомыми после внедрения системы?

– Во-первых, увеличение LTV клиента. Когда мы начали управлять результатами учащихся, их уровень удовлетворенности возрос, а продолжительность сотрудничества увеличилась. Во-вторых, масштабирование. У нас уже более 60 филиалов по всей Украине, большинство из которых открылись во время полномасштабной войны. Мы стали номером один на рынке Украины по количеству филиалов. У нас появились франшизы, а партнеры соблюдают определенные стандарты. Кроме того, у нас есть устойчивая управленческая структура с четким распределением обязанностей, а это помогает переживать любые кризисы.

Как вы оцениваете свой вклад в развитие образовательной промышленности Украины?

— Я считаю, что мы задаем новые стандарты. Доказываем, что образовательный бизнес — это бизнес, и он должен работать по профессиональным принципам. Мы демонстрируем, что качество преподавания зависит не только от таланта учителя, но и от системы, в которой он работает. В каждом городе присутствия мы распространяем эти стандарты, демонстрируя, как должна выглядеть качественная образовательная услуга в 21 веке.

Какой совет вы дали бы тем, кто только на старте?

– Смотрите масштабно. Даже если вы маленькая школа, мыслите как собственник экосистемы. Организуйте процессы так, чтобы они работали без вас. Не бойтесь вводить правила, автоматизировать, делегировать. Это позволит расти, пережить вызовы, а клиент получит настоящую ценность. Именно это и есть путь к устойчивому успеху.