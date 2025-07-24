Як систематизація освітнього бізнесу стала внеском у розвиток відповідної галузі України: досвід, що змінює ринок

Мережа шкіл англійської мови FLASH пройшла шлях від ручного управління до стійкої бізнес-системи. За часів, коли приватна освіта працювала за принципом «кожен як може», у компанії бачили майбутнє у дотриманні стандартів, управлінських підходів і чітко структурованої методології.

Сьогодні мережа налічує понад 60 філій по всій Україні, зокрема й у форматі франшиз. До FLASH приїздять на навчання власники інших освітніх проєктів, а команда вміє не лише якісно викладати, а й керувати результатами студентів. Про те, як цього вдалося досягти, поговорили із засновницею бізнесу Тетяною Тасиць.

Із чого все почалося? Що спонукало вас задуматися про систематизацію бізнесу?

– У 2006 році, коли я відкривала свою першу школу, ситуація на ринку виглядала досить хаотичною. Приватні уроки, різні школи, кожен викладач працював «по-своєму». Навіть у межах однієї організації не було єдиної методики чи уніфікованого підходу до викладання. Це дуже контрастувало з моїм баченням. Я від самого початку знала: якщо мріяти про мережу шкіл — має бути система. Система, яка дає змогу однаково якісно надавати послугу незалежно від локації чи викладача. Саме тоді й зародилася ідея систематизації.

Як почався цей процес? Які були перші кроки?

– У 2010 році я усвідомила, що ми рухаємося не туди. Ми росли: було вже приблизно 300 клієнтів, але прибутку не було. Бізнес залишався ручним, некерованим. Я звернулася до консалтингової компанії, почала глибоко вивчати управлінські інструменти і моделі масштабування. Ми вперше побудували організаційну структуру, визначили KPI, запровадили фінансовий менеджмент. Але ключовим моментом стало розроблення власної методології викладання та відкриття внутрішньої академії для навчання викладачів. Це дало змогу оперативно залучати нових працівників без втрати якості.

Команда мережі шкіл FLASH. Фото: FLASH

Які виклики стояли перед вами під час систематизації?

– Найбільшим викликом була не методика чи документи, а люди. Потрібно було донести команді ідею, що робота має бути організованою, що існує субординація, звітність, накази. У 2010 році в Україні в малому бізнесі ще не було розвиненої корпоративної культури. А ми були саме таким бізнесом. Людям важко було прийняти, що навіть «маленька школа» має працювати як система. Але через рік нам вдалося: 30 людей почали жити за новими правилами. Це був переломний момент. Знадобились не лише знання, але й лідерство, терпіння, навички роботи з командою.

Як ці зміни вплинули на якість послуг і клієнтський досвід?

– Суттєво. По-перше, ми створили глибоку, структуровану методологію викладання. По-друге, налагодили процеси, які зробили навчання керованим. І найголовніше — ми навчилися управляти результатами студентів. Ми знаємо, коли учню потрібна допомога, коли варто змінити підхід або зробити заняття більш інтенсивними. Впровадження відділу якості допомогло перетворити викладання із мистецтва у керований процес, де кожен крок можна аналізувати та покращувати. Це дає клієнту впевненість у тому, що він отримає ті знання, по які прийшов, а якщо у нього виникнуть труднощі, ми допоможемо йому впоратись із цим, бо знаємо як.

Студенти школи. Фото: FLASH

Чи став ваш досвід орієнтиром для інших підприємців?

– Безумовно. Завдяки системі ми стали стабільною компанією, до якої почали звертатися колеги по ринку. Нас запрошують до співпраці, ми відкрили франшизу в кількох містах. До нас приїжджають власники бізнесу інших освітніх проектів на екскурсії. І це не просто приємно, це ознака того, що ми справді щось змінили у способі мислення про освіту як про бізнес.

Які результати ви вважаєте найвагомішими після впровадження системи?

– По-перше, збільшення LTV клієнта. Коли ми почали управляти результатами учнів, їхній рівень задоволеності зріс, а тривалість співпраці збільшилася. По-друге, масштабування. У нас уже понад 60 філій по всій Україні, більшість з яких відкрилися під час повномасштабної війни. Ми стали номером один на ринку України за кількістю філій. У нас з’явилися франшизи, а партнери дотримуються визначених стандартів. Крім того, ми маємо стійку управлінську структуру з чітким розподілом обов’язків, а це допомагає переживати будь-які кризи.

Як ви оцінюєте свій внесок у розвиток освітньої індустрії України?

– Я вважаю, що ми задаємо нові стандарти. Доводимо, що освітній бізнес — це бізнес, і він має працювати за професійними принципами. Ми демонструємо, що якість викладання залежить не лише від таланту вчителя, але й від системи, у якій він працює. У кожному місті присутності ми поширюємо ці стандарти, демонструючи, як має виглядати якісна освітня послуга у 21 столітті.

Яку пораду ви б дали тим, хто лише на старті?

– Дивіться масштабно. Навіть якщо ви маленька школа, мисліть як власник екосистеми. Організуйте процеси так, щоб вони працювали без вас. Не бійтеся впроваджувати правила, автоматизувати, делегувати. Це дасть вам змогу рости, пережити виклики, а клієнт отримає справжню цінність. Саме це і є шлях до сталого успіху.