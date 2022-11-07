Как собирать миллионы на краудфандинге: опыт Enjoy The Wood на FREE-трансляции «Штаб-квартиры»

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В среду, 9 ноября, на бесплатной трансляции проекта Штаб-квартира соучредитель бренда Enjoy The Wood Игорь Фостенко поделится опытом построения успешного международного бизнеса и краудфандинга на Kickstarter и indiegogo.

Летом 2021 года украинский бренд собрал рекордные $817 тысяч на Kickstarter для запуска обновленной версии настенных деревянных карт мира. Это была уже четвертая кампания по привлечению средств по краудфандингу.

За полтора месяца с начала вторжения, Enjoy The Wood потерял производственные мощности более чем на $2 млн, к тому же оккупанты разбили и офис компании. Для восстановления проекта команда снова запустила кампанию на Kickstarter, во время которой удалось собрать более 162 000 долларов.

Тема трансляции : Фандрейзинг, бизнес и миллионы – как доверие и сообщество может стать первоначальным капиталом для международного бизнеса.

Дата и время : 9 ноября, 10.00.

Во время интервью Максима Бироваша, главного редактора «ТОП-100. Рейтинги самых больших», Игорь Фостенко расскажет:

Об опыте успешного выхода и продаж на международном рынке

Как собирать миллионы на Kickstarter и indiegogo

Стратегии построения компании с выручкой $18 млн

Как религия в синергии с бизнесом помогает делать экономические чудеса

Доступ к трансляции бесплатный при предварительной регистрации.

Присоединиться: https://shtab.delo.ua/

Проект "Штаб-квартира" , созданный порталом Delo.ua и рейтинговым журналом "ТОП-100. Рейтинги крупнейших», чтобы украинский бизнес мог более эффективно адаптироваться к военным реалиям, используя опыт ведущих предпринимателей и управленцев.