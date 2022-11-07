Як збирати мільйони на краудфандингу: досвід Enjoy The Wood на FREE-трансляції «Штаб-квартири»

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У середу, 9 листопада на безплатній трансляції проєкту «Штаб-квартира» співзасновник бренду Enjoy The Wood Ігор Фостенко поділиться досвідом побудови успішного міжнародного бізнесу та краудфандингу на Kickstarter та indiegogo.

Влітку 2021-го український бренд зібрав рекордні $817 тисяч на Kickstarter для запуску оновленої версії настінних дерев’яних мап світу. Це була вже четверта кампанія по залученню коштів через краудфандинг.

За півтора місяця від початку вторгнення, Enjoy The Wood втратив виробничі потужності на понад $2 млн, до того ж окупанти розбили й офіс компанії. Для відновлення проєкту команда знову запустила кампанію на Kickstarter, під час якої вдалося зібрати понад $162 000.

Тема трансляції: Фандрейзинг, бізнес та мільйони — як довіра та спільнокошт може стати початковим капіталом для міжнародного бізнесу.

Дата та час: 9 листопада, 10.00.

Під час інтерв’ю Максиму Біровашу, головному редактору «ТОП-100. Рейтинги найбільших», Ігор Фостенко розповість:

Про досвід успішного виходу та продажів на міжнародному ринку

Як збирати мільйони на Kickstarter та indiegogo

Стратегії побудови компанії з виторгом $18 млн

Як релігія у синергії з бізнесом допомагає робити економічні дива

Доступ до трансляції безплатний за попередньої реєстрації.

Долучитися: https://shtab.delo.ua/

Проєкт «Штаб-квартира», створений порталом Delo.ua та рейтинговим журналом «ТОП-100. Рейтинги найбільших», аби український бізнес міг ефективніше адаптуватися до воєнних реалій, використовуючи досвід провідних підприємців та управлінців.