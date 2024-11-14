Как сохранить и приумножить деньги от облигаций украинских компаний

Delo разобралось, какие инвестиционные инструменты доступны гражданам на рынке ценных бумаг, какие преимущества и возможности дают корпоративные облигации и что представляет собой последняя рыночная новинка — облигации NovaPay.

В условиях войны один из первых вопросов после физической безопасности — это финансовая стабильность. Поэтому многие украинцы ищут надежные и проверенные варианты, которые позволят не только защитить свои накопления от инфляции, но и приумножить их. Выбор, казалось бы, очевиден: открыть депозит в банке или приобрести ОВГЗ. Но это не все варианты. Недавно в Украине появился еще один финансовый инструмент, гарантирующий прогнозируемый и ощутимый доход.

Речь идет о корпоративных облигациях крупных компаний. Это ценные бумаги, с помощью которых компании привлекают дополнительные средства для своего развития, а держатели этих бумаг получают доход.

Почему корпоративные облигации — это удачная инвестиция

Привлечение компаниями инвестиций от частных лиц через выпуск и размещение корпоративных облигаций давно практикуется в мире. И очень хорошо, что такой механизм становится доступным и популярным в Украине. Этому есть несколько причин.

Во-первых, возникает конкурентная альтернатива банковским депозитам и государственным ценным бумагам, что не позволит банкам, государству и эмитентам на рынке по своему усмотрению удерживать низкими ставки доходности.

Во-вторых, это станет дополнительной возможностью диверсификации инвестиционного портфеля, который может теперь состоять из депозитов, ОВГЗ и корпоративных ценных бумаг.

И в-третьих, корпоративные облигации могут стать действенным способом привлечения инвестиций в бизнес, который всегда, а особенно в условиях войны, нуждается в финансировании.

Одна из немногих украинских компаний, которая выпустила собственные корпоративные облигации, — NovaPay*, входящая в группу компаний NOVA (Новая почта). NovaPay на протяжении 2023-2024 годов осуществила шесть выпусков корпоративных облигаций по 100 млн грн каждый, у них самый высокий кредитный рейтинг — uaAА. Этот рейтинг подтверждает, что ценные бумаги NovaPay обладают очень высокой кредитоспособностью по сравнению с другими долговыми инструментами.

Компания дает возможность инвестировать в свои облигации каждому желающему, а процесс их приобретения очень прост благодаря мобильному приложению NovaPay. Это новый подход на рынке ценных бумаг и, главное, чрезвычайно удобный для частных инвестиций.

В чем выгода

По данным индекса UIRD, по состоянию на начало ноября гривневый банковский депозит приносит вкладчикам в среднем 12-13% годовых в зависимости от срока. Впрочем, не стоит забывать, что доход по банковским депозитам подлежит налогообложению — НДФЛ 18% + военный сбор 1,5%, но совсем скоро будет 5% после вступления в силу закона о повышении военного сбора. То есть "чистая" доходность будет едва достигать 10%.

Доходность ОВГЗ, эмитентом которых является государство, колеблется между 4,6 и 16,8% в зависимости от валюты и срока покупки. Такой вывод можно сделать исходя из результатов аукционов Министерства финансов по размещению ОВГЗ. В данном случае налоги на доходы не используются.

В таких условиях корпоративные эмитенты могут предложить конкурентную доходность инвестиций. Номинальная доходность корпоративных облигаций NovaPay, например, достигает 18%. К слову, компания в октябре обновила процентные ставки по своим ценным бумагам. Так, доходность девятимесячных облигаций выросла на 0,5%, а годовых облигаций — на 1,5%. Доход от покупки облигаций облагается налогом так же, как и депозиты, однако даже после налогообложения ставка все равно конкурентна — 14%. А значит это достойный инструмент для диверсификации своих инвестиций.

Люди голосуют деньгами и доказывают это на практике — за время продажи облигации NovaPay приобрели почти 3000 украинцев на 600 млн грн.

Целевая аудитория

До недавнего времени порог вхождения в инвестиции в облигации для физических лиц был очень высок. Операции были доступны только на суммы от 100 000 грн, к тому же нужно было потратиться на сопутствующие услуги — открытие счета в ценных бумагах, комиссии брокерам и т. д. Это делает инвестиции в те же ОВГЗ доступными для узкого круга состоятельных инвесторов.

NovaPay установила стартовую сумму вложений в облигации на уровне 1000 грн, что существенно расширяет круг потенциальных инвесторов, которым вложения в корпоративные ценные бумаги ранее были интересны, но недоступны.

Например, среди держателей облигаций NovaPay есть Антон и Екатерина Ткаченко — молодые предприниматели-переселенцы, которые переехали с временно оккупированной территории Донецкой области в Днепр. Они развивают свой бизнес в сфере услуг и в то же время пытаются инвестировать. Когда Антон и Екатерина узнали, что NovaPay, платежными услугами которой они давно пользуются, выпустила и продает свои корпоративные облигации, семья часть сбережений вложила в ценные бумаги. По мнению инвесторов, это хороший способ и сберечь, и приумножить капитал. Начали с покупки на три месяца, но когда вовремя и без лишних хлопот получили доход — более 1000 грн на 25 тыс грн взноса, решили купить бумаги на полгода.

IT-специалист из Львова Никита Коваленко работает проектным менеджером в одной из местных компаний. До февраля 2022 года Никита активно изучал рынок ценных бумаг и даже приобрел акции нескольких международных компаний. С начала полномасштабного вторжения возможности покупать иностранные бумаги нет — регулятор ограничил вывод средств за пределы страны, и Никита пользовался только депозитами в банках. Но его не устраивала доходность. Увидев на рынке корпоративные облигации от украинской платежной компании, он решил добавить их в свой инвестиционный портфель для увеличения доходности и диверсификации. Никита приобрел недавно облигаций на 50 000 грн — прогнозируемая выплата за 12 месяцев составит почти 9000 грн.

Киевлянин Андрей Иванишин два года воевал в составе штурмовой бригады, но из-за ранения был вынужден вернуться к гражданской жизни. По возвращении домой он серьезно задумался о том, как эффективнее управлять личными финансами. У Андрея есть свой бизнес, он активно волонтерит, а часть средств хранит в банках. Облигации NovaPay ветерана заинтересовали, и он вложил деньги в бумаги на два месяца. Сумма в 45 000 грн, которую он мог просто конвертировать в 1000 евро и положить в тумбочку, за это время принесла ему почти 1 1000 грн. После того как Андрей получил первую выплату, он решил инвестировать в облигации сроком на полгода или даже год, поскольку проценты в таком случае будут выше.

Как приобрести облигации NovaPay

Инвестиции в ценные бумаги сейчас стали действительно технологичным и быстрым процессом. Если раньше для этого нужно было ехать в банк или инвестиционную компанию, оформлять кучу бумаг и общаться с менеджерами по любой операции, то сейчас рынок движется в сторону все большей цифровизации. До сих пор можно было наблюдать попытки банков добавить функционал покупки ОВГЗ в банковские приложения. По этому пути, но уже в области корпоративных облигаций, пошла и команда NovaPay. Все операции с ценными бумагами компании можно осуществить через ее одноименное приложение :

На главном экране приложения нужно перейти в раздел «Накопление», нажать «Облигации» и выбрать «Купить».

Далее следует определиться с условиями — выбрать срок и объем инвестиций. Минимальный срок размещения — от 1 до 12 месяцев, стартовая сумма — от 1000 грн.

На финальном этапе необходимо подтвердить заявку и подписать ее с помощью «Дія». Средства за покупку облигаций будут списаны с карты NovaPay, о чем известит push-сообщение.

Когда срок действия сделки на покупку облигаций истек, скажем, через три месяца с момента оформления, доход автоматически поступит на счет клиента в NovaPay.

Кстати, удобно то, что перед приобретением облигаций можно увидеть сумму будущего заработка (до уплаты налогов) и подобрать для себя наиболее выгодный срок. Но и переживать из-за уплаты налогов не стоит — это за вас сделает администратор выпуска, деньги вернутся на счет уже с вычетом налогов. Однако, как и любой доход, прибыль от покупки и продажи облигаций придется задекларировать.

Приведем несколько примеров:

Если вложить 1000 грн в месяц, то, согласно расчетам приложения, доход составит 7,67 грн.

Если приобрести облигации на 10 000 грн сроком на 6 месяцев, то можно получить более 800 грн дохода.

Покупка 12-месячных облигаций на 25 000 грн принесет почти 5000 грн.

Как видим, чем длиннее срок инвестиций, тем выше будет сумма дохода.

У облигаций NovaPay есть все составляющие, чтобы стать успешным кейсом инвестиций украинцев в известную компанию, услугами которой они пользуются каждый день. А это win-win история, в которой граждане могут зарабатывать вместе со стабильным украинским бизнесом, а бизнес в свою очередь получает независимый источник финансирования для дальнейшего развития.

* Эмитент облигаций — ООО «НоваПей Кредит»