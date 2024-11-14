Як зберегти і примножити гроші від облігацій українських компаній

Delo розібралося, які інвестиційні інструменти доступні громадянам на ринку цінних паперів, які переваги та можливості дають корпоративні облігації та що таке остання ринкова новинка — облігації NovaPay.

В умовах війни одне з перших питань після фізичної безпеки — це фінансова стабільність. Тому багато українців шукають надійні та перевірені варіанти, які дозволять не лише захистити свої накопичення від інфляції, а й примножити їх. Вибір, здавалося б, очевидний: відкрити депозит у банку чи придбати ОВДП. Але це не всі варіанти. Віднедавна в Україні з'явився ще один фінансовий інструмент, який гарантує прогнозований і відчутний дохід.

Йдеться про корпоративні облігації великих компаній. Це цінні папери, за допомогою яких компанії залучають додаткові кошти для свого розвитку, а покупці цих паперів отримують дохід.

Чому корпоративні облігації — це вдала інвестиція

Залучення компаніями інвестицій від приватних осіб через випуск та розміщення корпоративних облігацій давно практикується у світі. І дуже добре, що такий механізм стає доступним і популярним в Україні. На це є кілька причин. По-перше, виникає конкурентна альтернатива банківським депозитам та державним цінним паперам, що не дозволятиме банкам, державі та емітентам на ринку на власний розсуд тримати низькими ставки дохідності. По-друге, це буде додатковою можливістю диверсифікувати інвестиційний портфель, який наразі може складатися з депозитів, ОВДП та корпоративних цінних паперів. І по-третє, корпоративні облігації можуть стати дієвим способом залучення інвестицій у бізнес, який будь-коли, а особливо в умовах війни, потребує фінансування.

Одна з небагатьох українських компаній, що випустила власні корпоративні облігації, — NovaPay*, яка входить до групи компаній NOVA (Нова пошта). NovaPay протягом 2023-2024 років здійснила шість випусків корпоративних облігацій по 100 млн грн кожен, вони мають найвищий кредитний рейтинг — uaAА. Цей рейтинг підтверджує, що цінні папери NovaPay мають дуже високу кредитоспроможність порівняно з іншими борговими інструментами.

Компанія дає можливість інвестувати у свої облігації кожному охочому, а придбати їх надзвичайно просто завдяки мобільному застосунку NovaPay. Це новий підхід на ринку цінних паперів та, головне, надто зручний для приватних інвестицій.

У чому вигода

За даними індексу UIRD, станом на початок листопада гривневий банківський депозит приносить вкладникам у середньому 12-13% річних залежно від строку. Втім не треба забувати, що дохід з банківських депозитів підлягає оподаткуванню — ПДФО 18% + військовий збір 1,5%, але незабаром буде 5% після набрання чинності закону про підвищення військового збору. Тобто “чиста” прибутковість ледь сягатиме 10%.

Дохідність ОВДП, емітентом яких є держава, коливається між 4,6 і 16,8% залежно від валюти і терміну купівлі. Такий висновок можна зробити, зважаючи на результати аукціонів Міністерства фінансів з розміщення ОВДП. У цьому разі податки на доходи не застосовуються.

За таких умов корпоративні емітенти можуть запропонувати конкурентну дохідність інвестицій. Номінальна дохідність корпоративних облігацій NovaPay, наприклад, сягає 18%. До речі, компанія у жовтні оновила відсоткові ставки за своїми цінними паперами. Так, дохідність дев'ятимісячних облігацій зросла на 0,5%, а річних облігацій — на 1,5%. Дохід від купівлі облігацій оподатковується так само, як і депозити, проте навіть після оподаткування ставка все одно конкурентна — до 14%. А отже, це гідний інструмент для диверсифікації своїх інвестицій.

Люди голосують грошима і доводять це на практиці — за час продажу облігації NovaPay придбали майже 3000 українців на приблизно 600 млн грн.

Цільова аудиторія

Донедавна поріг входження в інвестиції в облігації для фізичних осіб був дуже високий. Операції були доступні лише на суми від 100 000 грн, до того ж треба було витрачати кошти на супутні послуги — відкриття рахунку в цінних паперах, комісії брокерам тощо. Це робить інвестиції у ті ж ОВДП доступними для вузького кола заможних інвесторів.

Натомість NovaPay встановила стартову суму вкладень в облігації на рівні 1000 грн, що суттєво розширює коло потенційних інвесторів, яким вкладення у корпоративні цінні папери раніше були цікаві, але недоступні.

Наприклад, серед власників облігацій NovaPay є Антон та Катерина Ткаченки — подружжя молодих підприємців-переселенців, які переїхали з тимчасово окупованої території Донецької області до Дніпра. Вони розвивають свій бізнес у сфері послуг і водночас намагаються інвестувати. Коли Антон і Катерина дізналися, що NovaPay, платіжними послугами якої вони давно користуються, випустила і продає власні корпоративні облігації, родина частину заощаджень вклала у цінні папери. На думку інвесторів, це хороший спосіб і зберегти, і примножити капітал. Розпочали із покупки на три місяці, але коли вчасно і без зайвого клопоту отримали дохід — більш ніж 1000 грн на 25 000 грн внеску, вирішили купити папери на пів року.

IT-фахівець зі Львова Микита Коваленко працює проєктним менеджером в одній із місцевих компаній. До лютого 2022 року Микита активно вивчав ринок цінних паперів і навіть придбав акції кількох міжнародних компаній. Від початку повномасштабного вторгнення можливості купувати іноземні папери немає — регулятор обмежив виведення коштів за межі країни, і Микита користувався лише депозитами у банках. Але його не влаштовувала дохідність. Побачивши на ринку корпоративні облігації від української платіжної компанії, він вирішив додати їх у свій інвестиційний портфель заради збільшення дохідності та диверсифікації. Микита придбав нещодавно облігацій на 50 000 грн — прогнозована виплата за 12 місяців становитиме майже 9000 грн.

Киянин Андрій Іванишин два роки воював у складі штурмової бригади, але через поранення був змушений повернутися до цивільного життя. Після повернення додому він серйозно задумався про те, як більш ефективно управляти особистими фінансами. Андрій має власний бізнес, активно волонтерить, а частину коштів тримає у банках. Облігації NovaPay ветерана зацікавили, і він вклав гроші у папери на два місяці. Сума у 45 000 грн, яку він міг просто конвертувати у 1000 євро і покласти у тумбочку, за цей час принесла йому майже 1 1000 грн. Після того як Андрій отримав першу виплату, він вирішив інвестувати в облігації терміном на пів року або навіть рік, оскільки відсотки у такому разі будуть вищими.

Як придбати облігації NovaPay

Інвестиції у цінні папери зараз стали справді технологічним і швидким процесом. Якщо раніше для цього треба було їхати у банк чи інвестиційну компанію, оформлювати купу паперів та комунікувати з менеджерами стосовно будь-якої операції, то тепер ринок рухається у бік дедалі більшої цифровізації. Дотепер можна було спостерігати спроби банків додати функціонал купівлі ОВДП до банківських застосунків. Цим шляхом, але вже у царині корпоративних облігацій, пішла й команда NovaPay. Усі операції з цінними паперами компанії можна здійснити через її однойменний застосунок:

На головному екрані програми потрібно перейти до розділу «Накопичення», натиснути «Облігації» і обрати «Купити».

Далі слід визначитися з умовами — обрати строк та обсяг інвестицій. Мінімальний термін розміщення — від 1 до 12 місяців, стартова сума — від 1000 грн.

На фінальному етапі необхідно підтвердити заявку та підписати її за допомогою «Дії». Кошти за купівлю облігацій будуть списані з картки NovaPay, про що сповістить push-повідомлення.

Коли термін дії угоди на купівлю облігацій спливе, скажімо, через три місяці з моменту оформлення, дохід автоматично надійде на рахунок клієнта у NovaPay.

До речі, зручним є те, що перед придбанням облігацій можна побачити суму майбутнього заробітку (до сплати податків) та підібрати для себе найбільш вигідний термін. Але і перейматись через сплату податків не варто — це за вас зробить адміністратор випуску, гроші повернуться на рахунок вже за вирахуванням податків. Проте, як і будь-який дохід, прибуток від купівлі і продажу облігацій доведеться задекларувати.

Наведемо кілька прикладів:

Якщо вкласти 1000 грн на 1 місяць, то згідно з розрахунками застосунку, дохід становитиме 7,67 грн.

Якщо придбати облігації на 10 000 грн на строк 6 місяців, то можна отримати понад 800 грн доходу.

Купівля 12-місячних облігацій на 25 000 грн принесе майже 5000 грн.

Як бачимо, що довший строк інвестицій, то вищою буде сума доходу. Тож з погляду максимізації прибутку доцільніше розглядати облігації на 6-12 місяців.

Облігації NovaPay мають усі складові для того, щоб стати успішним кейсом інвестицій українців у відому компанію, послугами якої вони користуються щодня. А це win-win історія, у якій громадяни мають можливість заробляти разом із стабільним українським бізнесом, а бізнес своєю чергою отримує незалежне джерело фінансування для подальшого розвитку.

* Емітент облігацій — ТОВ «НоваПей Кредит»