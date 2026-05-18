Как Tet сделала AI базовой компетенцией бизнеса

Многие компании все еще воспринимают ИИ как нечто экспериментальное или используют его только для отдельных задач. У Tet это уже базовая компетенция, на которой строится производительность, управление и развитие новых сервисов.

Компания начала работать с ИИ еще в 2017 году, запустив первый чат-бот. С этого времени она последовательно масштабировала использование технологии: от отдельных решений на базе машинного обучения до интеграции ИИ в большинство бизнес-процессов. Еще до появления генеративных моделей Tet внедряла распознавание и синтез речи и аналитические инструменты.

Настоящий прорыв произошел в 2024 году – когда компания решила оптимизировать свою работу с помощью ИИ. Успех пилотного проекта стал основой для запуска Tet GPT. Первоначально платформу в качестве инструмента для повышения производительности использовали около 50 сотрудников. После интеграции нескольких крупных речевых моделей и запуска агентной логики использование выросло более чем в 10 раз. Сегодня это продукт, который компания продает на внутреннем и внешних рынках.

Tet GPT – корпоративная AI-платформа для работы с большими языковыми моделями в контролируемой среде. доступ к разным LLM в одном интерфейсе

поддержка как глобальных моделей (OpenAI, Anthropic), так и локальных opensource-моделей, работающих на собственных GPU

возможность обработки данных в контуре компании или в Tet Cloud

данные не используются для обучения моделей

«ИИ играет в Tet стратегическую и фундаментальную роль. Мы рассматриваем его не как эксперимент или побочную инициативу, а как основную компетенцию, поддерживающую производительность, операционное совершенство, принятие решений и создание новых цифровых услуг» , – говорит Паулс Янсонс, директор департамента развития ИИ Tet.

Это видение подкрепляется инвестициями в инфраструктуру. В частности, компания строит дата-центр DC7, готовый к работе с ИИ-нагрузкой, запуск которой запланирован на третий квартал 2026 года. Его задача – обеспечить масштабируемость и безопасное развертывание AI-решений.

Интеграция в процессы и создание бизнес-эффекта

Стратегия Tet в сфере ИИ четко структурирована и привязана к бизнес-результату. Она включает три направления: повышение производительности сотрудников, стимулирование роста через клиентские сервисы и развитие собственных AI-продуктов.

На практике это означает полную интеграцию ИИ в операционную деятельность. Сегодня в компании работает более 30 активных решений на базе ИИ и машинного обучения.

Среди ключевых кейсов:

транскрибирование и анализ 100% звонков колл-центра с оценкой свыше 100 параметров качества;

использование speech-to-text решений для полного покрытия клиентских коммуникаций;

мониторинг сети и выявление технических неисправностей;

применение ИИ в разработке ПО – генерация кода, тестирование и создание документации;

автоматизация обработки электронной почты и документов;

AI-поиск и обобщение информации для сотрудников;

внутренние и внешние чат-боты;

агентная автоматизация через Tet GPT – сотрудники уже создали более 300 AI-агентов для своих задач.

Отдельно следует отметить, что многие из этих процессов раньше были либо невозможными, либо экономически неоправданными. Например, полный семантический анализ всех звонков или переписки.

«Мы не инвестируем, пока не видим четкой выгоды» , – подчеркивает Паулс Янсонс.

Компания измеряет эффект из-за производительности и эффективности. По ее оценкам: экономия времени составляет от 15 минут до 2 часов в день на одного сотрудника (в зависимости от роли);

эффективность отдельных процессов возрастает до 50%;

формируется новое доходное направление – Tet GPT как сервис для бизнеса и государственных учреждений, уже доступный на рынке Латвии и экспортируемый, в частности в Украину.

Паулс Янсонс, директор департамента развития ИИ Tet.

Модель управления, собственные решения и подход к людям

В Tet подчеркивают: масштабирование ИИ стало возможным не только благодаря технологиям, но из-за изменения модели управления.

Интеграция построена по гибридному принципу:

стратегическое руководство осуществляется на уровне правления, а направление возглавляет директор департамента развития ИИ;

центральная AI-команда формирует стандарты и техническую архитектуру;

в подразделениях работает сеть AI-амбасадоров, отвечающих за внедрение на местах.

ШИ в Tet – это не просто ИТ-инициатива, это трансформация, управляемая бизнесом Паулс Янсонс директор департамента развития ИИ Tet

Компания параллельно развивает свои технологии. Среди них:

собственные модели speech-to-text, натренированные на данных колл-центров;

решение text-to-speech;

локальные большие и малые языковые модели, развернутые в Tet Cloud;

специализированные AI решения для сферы здравоохранения.

Несмотря на интеграцию внешних моделей в Tet GPT, компания сохраняет возможность локального развертывания – это важно для клиентов с повышенными требованиями безопасности и соответствия регуляциям.

Это критично, поскольку Tet работает как оператор инфраструктуры. Все решения проходят тестирование внутренними командами кибербезопасности и нравственными хакерами, а сама платформа построена с учетом контроля доступа и минимизации рисков утечки данных.

Безопасность как ключевое преимущество. В отличие от публичных AI-инструментов, Tet GPT работает в изолированной среде: данные не выходят за пределы организации или страны

полный контроль доступа

соответствие регуляторным требованиям

тестирование через внутреннюю киберкоманду и нравственных хакеров

Отдельный фокус – люди и культура. В компании прямо ожидают, что сотрудники будут работать с ИИ как с базовым инструментом.

«Кандидату не обязательно быть инженером ИИ, но он должен быть ИИ грамотным, любознательным и готовым переосмысливать свою работу» , – говорит Паулс Янсонс.

В то же время в Tet отвергают сценарий массового вытеснения людей.

«Наш подход – автоматизировать задачи, а не должности. Мы работаем по принципу human-in-the-loop, и ИИ открывает больше возможностей, чем отнимает. Мы считаем, что не существует такого понятия как ограниченный объем работы, поскольку вы всегда можете создавать новую ценность и обслуживать больше клиентов » , – резюмирует Янсонс.

В результате Tet демонстрирует модель, в которой ИИ переходит из категории технологического эксперимента в инфраструктуру бизнеса – с прямым влиянием на эффективность, продукты и долгосрочную конкурентоспособность.