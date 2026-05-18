Як Tet зробила ШІ базовою компетенцією бізнесу

Багато компаній досі сприймають ШІ як щось експериментальне чи використовують його лише для окремих завдань. У Tet це вже базова компетенція, на якій будується продуктивність, управління і розвиток нових сервісів.

Компанія почала працювати з ШІ ще у 2017 році, запустивши першого чат-бота. З того часу вона послідовно масштабувала використання технології: від окремих рішень на базі машинного навчання до інтеграції ШІ у більшість бізнес-процесів. Ще до появи генеративних моделей Tet впроваджувала розпізнавання і синтез мовлення, та аналітичні інструменти.

Справжній прорив стався у 2024 році – коли компанія вирішила оптимізувати власну роботу з допомогою ШІ. Успіх пілотного проєкту став основою для запуску Tet GPT. Спочатку платформу як інструмент для підвищення продуктивності використовували близько 50 співробітників. Після інтеграції кількох великих мовних моделей і запуску агентної логіки використання зросло більш ніж у 10 разів. Сьогодні це — продукт, який компанія продає на внутрішньому і зовнішніх ринках.

Tet GPT — корпоративна AI-платформа для роботи з великими мовними моделями в контрольованому середовищі. доступ до різних LLM в одному інтерфейсі

підтримка як глобальних моделей (OpenAI, Anthropic), так і локальних opensource-моделей, які працюють на власних GPU

можливість обробки даних у контурі компанії або в Tet Cloud

дані не використовуються для навчання моделей

«ШІ відіграє в Tet стратегічну та фундаментальну роль. Ми розглядаємо його не як експеримент чи побічну ініціативу, а як основну компетенцію, що підтримує продуктивність, операційну досконалість, прийняття рішень та створення нових цифрових послуг» , – каже Паулс Янсонс, директор департаменту розвитку ШІ Tet.

Це бачення підкріплюється інвестиціями в інфраструктуру. Зокрема, компанія будує дата-центр DC7, готовий до роботи з ШІ-навантаженням, запуск якого заплановано на третій квартал 2026 року. Його задача – забезпечити масштабованість і безпечне розгортання AI-рішень.

Інтеграція у процеси і створення бізнес-ефекту

Стратегія Tet у сфері ШІ чітко структурована і прив’язана до бізнес-результату. Вона охоплює три напрями: підвищення продуктивності співробітників, стимулювання зростання через клієнтські сервіси та розвиток власних AI-продуктів.

На практиці це означає повну інтеграцію ШІ в операційну діяльність. Сьогодні в компанії працює понад 30 активних рішень на базі ШІ та машинного навчання.

Серед ключових кейсів:

транскрибування і аналіз 100% дзвінків кол-центру з оцінкою за понад 100 параметрами якості;

використання speech-to-text рішень для повного покриття клієнтських комунікацій;

моніторинг мережі та виявлення технічних несправностей;

застосування ШІ у розробці ПЗ – генерація коду, тестування і створення документації;

автоматизація обробки електронної пошти і документів;

AI-пошук і узагальнення інформації для співробітників;

внутрішні та зовнішні чат-боти;

агентна автоматизація через Tet GPT – співробітники вже створили понад 300 AI-агентів для власних задач.

Окремо варто відзначити, що багато з цих процесів раніше були або неможливими, або економічно невиправданими. Наприклад, повний семантичний аналіз усіх дзвінків чи листування.

«Ми не інвестуємо, поки не бачимо чіткої вигоди» , – підкреслює Паулс Янсонс.

Компанія вимірює ефект через продуктивність і ефективність. За її оцінками: економія часу становить від 15 хвилин до 2 годин на день на одного співробітника (залежно від ролі);

ефективність окремих процесів зростає до 50%;

формується новий дохідний напрям – Tet GPT як сервіс для бізнесу і державних установ, який уже доступний на ринку Латвії та експортується, зокрема в Україну.

Паулс Янсонс, директор департаменту розвитку ШІ Tet.

Модель управління, власні рішення і підхід до людей

У Tet підкреслюють: масштабування ШІ стало можливим не лише завдяки технологіям, а через зміну моделі управління.

Інтеграція побудована за гібридним принципом:

стратегічне керівництво здійснюється на рівні правління, а напрям очолює директор департаменту розвитку ШІ;

центральна AI-команда формує стандарти і технічну архітектуру;

у підрозділах працює мережа AI-амбасадорів, які відповідають за впровадження на місцях.

ШІ в Tet – це не просто ІТ-ініціатива, це трансформація, керована бізнесом Паулс Янсонс директор департаменту розвитку ШІ Tet

Компанія паралельно розвиває власні технології. Серед них:

власні моделі speech-to-text, натреновані на даних кол-центрів;

рішення text-to-speech;

локальні великі та малі мовні моделі, розгорнуті в Tet Cloud;

спеціалізовані AI-рішення для сфери охорони здоров’я.

Попри інтеграцію зовнішніх моделей у Tet GPT, компанія зберігає можливість локального розгортання – це важливо для клієнтів із підвищеними вимогами до безпеки та відповідності регуляціям.

Це критично, оскільки Tet працює як оператор інфраструктури. Усі рішення проходять тестування внутрішніми командами кібербезпеки та етичними хакерами, а сама платформа побудована з урахуванням контролю доступу і мінімізації ризиків витоку даних.

Безпека як ключова перевага. На відміну від публічних AI-інструментів, Tet GPT працює в ізольованому середовищі: дані не виходять за межі організації або країни

повний контроль доступу

відповідність регуляторним вимогам

тестування через внутрішню кіберкоманду та етичних хакерів

Окремий фокус — люди і культура. У компанії прямо очікують, що співробітники працюватимуть із ШІ як із базовим інструментом.

«Кандидату не обов’язково бути інженером ШІ, але він має бути ШІ-грамотним, допитливим і готовим переосмислювати свою роботу» , – каже Паулс Янсонс.

Водночас у Tet відкидають сценарій масового витіснення людей.

«Наш підхід – автоматизувати завдання, а не посади. Ми працюємо за принципом human-in-the-loop, і ШІ відкриває більше можливостей, ніж забирає. Ми вважаємо, що не існує такого поняття, як обмежений обсяг роботи, оскільки ви завжди можете створювати нову цінність і обслуговувати більше клієнтів» , – резюмує Янсонс.

У підсумку Tet демонструє модель, у якій ШІ переходить із категорії технологічного експерименту в інфраструктуру бізнесу – з прямим впливом на ефективність, продукти і довгострокову конкурентоспроможність.