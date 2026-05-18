Як Tet зробила ШІ базовою компетенцією бізнесу
Багато компаній досі сприймають ШІ як щось експериментальне чи використовують його лише для окремих завдань. У Tet це вже базова компетенція, на якій будується продуктивність, управління і розвиток нових сервісів.
Компанія почала працювати з ШІ ще у 2017 році, запустивши першого чат-бота. З того часу вона послідовно масштабувала використання технології: від окремих рішень на базі машинного навчання до інтеграції ШІ у більшість бізнес-процесів. Ще до появи генеративних моделей Tet впроваджувала розпізнавання і синтез мовлення, та аналітичні інструменти.
Справжній прорив стався у 2024 році – коли компанія вирішила оптимізувати власну роботу з допомогою ШІ. Успіх пілотного проєкту став основою для запуску Tet GPT. Спочатку платформу як інструмент для підвищення продуктивності використовували близько 50 співробітників. Після інтеграції кількох великих мовних моделей і запуску агентної логіки використання зросло більш ніж у 10 разів. Сьогодні це — продукт, який компанія продає на внутрішньому і зовнішніх ринках.
Tet GPT — корпоративна AI-платформа для роботи з великими мовними моделями в контрольованому середовищі.
- доступ до різних LLM в одному інтерфейсі
- підтримка як глобальних моделей (OpenAI, Anthropic), так і локальних opensource-моделей, які працюють на власних GPU
- можливість обробки даних у контурі компанії або в Tet Cloud
- дані не використовуються для навчання моделей
«ШІ відіграє в Tet стратегічну та фундаментальну роль. Ми розглядаємо його не як експеримент чи побічну ініціативу, а як основну компетенцію, що підтримує продуктивність, операційну досконалість, прийняття рішень та створення нових цифрових послуг», – каже Паулс Янсонс, директор департаменту розвитку ШІ Tet.
Це бачення підкріплюється інвестиціями в інфраструктуру. Зокрема, компанія будує дата-центр DC7, готовий до роботи з ШІ-навантаженням, запуск якого заплановано на третій квартал 2026 року. Його задача – забезпечити масштабованість і безпечне розгортання AI-рішень.
Інтеграція у процеси і створення бізнес-ефекту
Стратегія Tet у сфері ШІ чітко структурована і прив’язана до бізнес-результату. Вона охоплює три напрями: підвищення продуктивності співробітників, стимулювання зростання через клієнтські сервіси та розвиток власних AI-продуктів.
На практиці це означає повну інтеграцію ШІ в операційну діяльність. Сьогодні в компанії працює понад 30 активних рішень на базі ШІ та машинного навчання.
Серед ключових кейсів:
- транскрибування і аналіз 100% дзвінків кол-центру з оцінкою за понад 100 параметрами якості;
- використання speech-to-text рішень для повного покриття клієнтських комунікацій;
- моніторинг мережі та виявлення технічних несправностей;
- застосування ШІ у розробці ПЗ – генерація коду, тестування і створення документації;
- автоматизація обробки електронної пошти і документів;
- AI-пошук і узагальнення інформації для співробітників;
- внутрішні та зовнішні чат-боти;
- агентна автоматизація через Tet GPT – співробітники вже створили понад 300 AI-агентів для власних задач.
Окремо варто відзначити, що багато з цих процесів раніше були або неможливими, або економічно невиправданими. Наприклад, повний семантичний аналіз усіх дзвінків чи листування.
«Ми не інвестуємо, поки не бачимо чіткої вигоди», – підкреслює Паулс Янсонс.
Компанія вимірює ефект через продуктивність і ефективність. За її оцінками:
- економія часу становить від 15 хвилин до 2 годин на день на одного співробітника (залежно від ролі);
- ефективність окремих процесів зростає до 50%;
- формується новий дохідний напрям – Tet GPT як сервіс для бізнесу і державних установ, який уже доступний на ринку Латвії та експортується, зокрема в Україну.
Модель управління, власні рішення і підхід до людей
У Tet підкреслюють: масштабування ШІ стало можливим не лише завдяки технологіям, а через зміну моделі управління.
Інтеграція побудована за гібридним принципом:
- стратегічне керівництво здійснюється на рівні правління, а напрям очолює директор департаменту розвитку ШІ;
- центральна AI-команда формує стандарти і технічну архітектуру;
- у підрозділах працює мережа AI-амбасадорів, які відповідають за впровадження на місцях.
Компанія паралельно розвиває власні технології. Серед них:
- власні моделі speech-to-text, натреновані на даних кол-центрів;
- рішення text-to-speech;
- локальні великі та малі мовні моделі, розгорнуті в Tet Cloud;
- спеціалізовані AI-рішення для сфери охорони здоров’я.
Попри інтеграцію зовнішніх моделей у Tet GPT, компанія зберігає можливість локального розгортання – це важливо для клієнтів із підвищеними вимогами до безпеки та відповідності регуляціям.
Це критично, оскільки Tet працює як оператор інфраструктури. Усі рішення проходять тестування внутрішніми командами кібербезпеки та етичними хакерами, а сама платформа побудована з урахуванням контролю доступу і мінімізації ризиків витоку даних.
Безпека як ключова перевага. На відміну від публічних AI-інструментів, Tet GPT працює в ізольованому середовищі:
- дані не виходять за межі організації або країни
- повний контроль доступу
- відповідність регуляторним вимогам
- тестування через внутрішню кіберкоманду та етичних хакерів
Окремий фокус — люди і культура. У компанії прямо очікують, що співробітники працюватимуть із ШІ як із базовим інструментом.
«Кандидату не обов’язково бути інженером ШІ, але він має бути ШІ-грамотним, допитливим і готовим переосмислювати свою роботу», – каже Паулс Янсонс.
Водночас у Tet відкидають сценарій масового витіснення людей.
«Наш підхід – автоматизувати завдання, а не посади. Ми працюємо за принципом human-in-the-loop, і ШІ відкриває більше можливостей, ніж забирає. Ми вважаємо, що не існує такого поняття, як обмежений обсяг роботи, оскільки ви завжди можете створювати нову цінність і обслуговувати більше клієнтів», – резюмує Янсонс.
У підсумку Tet демонструє модель, у якій ШІ переходить із категорії технологічного експерименту в інфраструктуру бізнесу – з прямим впливом на ефективність, продукти і довгострокову конкурентоспроможність.