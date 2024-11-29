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Категория
Бизнес
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Как вести бизнес в непрогнозируемой ситуации в стране – решение на GET Business Festival 2024

Как вести бизнес в непрогнозируемой ситуации в стране – решение на GET Business Festival 2024

Когда: 12 декабря 2024 г.
Где: Киев
Билеты по специальной цене: https://get.delo.ua/  

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли.
Киев, 12 декабря, офлайн
Забронировать участие

Невозможность планирования, непредсказуемость ситуации в стране, отток профессиональных кадров и платежеспособных клиентов – управление бизнесом требует новых подходов. Остаются самые сильные. Смогут развиваться – самые умные. Где управленцам брать сегодня взять знания и быстрые рабочие решения?

Раз в год GET Business Festival собирает более 100 лидеров бизнеса для обмена опытом и стратегиями. Это уникальная возможность за один день найти ответ на главные бизнес-вопросы и получить буст для развития.

Нынешний фестиваль состоится 12 декабря в Киеве.

Сейчас действует Black Friday предложение на билеты: 2 по цене 1!

Подробности и регистрация: https://get.delo.ua/  

Опытом поделятся:

  • Андрей Железняк, директор BigData, Киевстар;
  • Игорь Сыроватко, операционный директор OLX Украина и Центральная Азия;
  • Татьяна Тимченко, финансовый директор Новой почты;
  • Сергей Зинкевич, операционный директор SUNSAY NRG;
  • Игорь Лиски, основатель EFI Group;
  • Сергей Наумов, председатель правления Ощадбанка;
  • Вячеслав Полиновский, СЭО онлайн-академии GoITeens;
  • Макс Нефьодов, директор по инновационным решениям, KSE Institute;
  • Александр Клепалов, и.о. СЕО в Atmosfera;
  • Сергей Фурса, заместитель директора Драгон Капитал;
  • Олег Давыденко, директор по корпоративным коммуникациям Группы Метинвест;
  • Руслан Приходько, заместитель Министра по делам ветеранов Украины;

и еще более 90 бизнес-лидеров.

Вы узнаете:

  • Как выйти на международные рынки и использовать возможности евроинтеграции;
  • Какие изменения готовит Минсоцполитики и как они повлияют на ваш бизнес;
  • Как внедрить искусственный интеллект в ежедневную работу компании;
  • Где искать и содержать специалистов в условиях кадрового дефицита;
  • Каковы доступные источники финансирования для развития бизнеса.

Вас ждут:

  • Выступления спикеров на трех сценах по направлениям: стратегии роста, бизнес-развитие, маркетинговые стратегии;
  • Более 10 панельных дискуссий;
  • Нетворкинг из более чем 1000 участников.

Присоединяйтесь к GET Business Festival, чтобы перенять лучшие практики и получить полезные связи для ускорения развития вашего бизнеса!

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Генеральный партнер — OLX Украина.

Главные партнеры — Visa | ПриватБанк, компания "Киевстар"

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