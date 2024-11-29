Как вести бизнес в непрогнозируемой ситуации в стране – решение на GET Business Festival 2024

Когда: 12 декабря 2024 г.

Где: Киев

Билеты по специальной цене: https://get.delo.ua/

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

Невозможность планирования, непредсказуемость ситуации в стране, отток профессиональных кадров и платежеспособных клиентов – управление бизнесом требует новых подходов. Остаются самые сильные. Смогут развиваться – самые умные. Где управленцам брать сегодня взять знания и быстрые рабочие решения?

Раз в год GET Business Festival собирает более 100 лидеров бизнеса для обмена опытом и стратегиями. Это уникальная возможность за один день найти ответ на главные бизнес-вопросы и получить буст для развития.

Нынешний фестиваль состоится 12 декабря в Киеве.

Сейчас действует Black Friday предложение на билеты: 2 по цене 1!

Подробности и регистрация: https://get.delo.ua/

Опытом поделятся:

Андрей Железняк, директор BigData, Киевстар;

Игорь Сыроватко, операционный директор OLX Украина и Центральная Азия;

Татьяна Тимченко, финансовый директор Новой почты;

Сергей Зинкевич, операционный директор SUNSAY NRG;

Игорь Лиски, основатель EFI Group;

Сергей Наумов, председатель правления Ощадбанка;

Вячеслав Полиновский, СЭО онлайн-академии GoITeens;

Макс Нефьодов, директор по инновационным решениям, KSE Institute;

Александр Клепалов, и.о. СЕО в Atmosfera;

Сергей Фурса, заместитель директора Драгон Капитал;

Олег Давыденко, директор по корпоративным коммуникациям Группы Метинвест;

Руслан Приходько, заместитель Министра по делам ветеранов Украины;

и еще более 90 бизнес-лидеров.

Вы узнаете:

Как выйти на международные рынки и использовать возможности евроинтеграции;

Какие изменения готовит Минсоцполитики и как они повлияют на ваш бизнес;

Как внедрить искусственный интеллект в ежедневную работу компании;

Где искать и содержать специалистов в условиях кадрового дефицита;

Каковы доступные источники финансирования для развития бизнеса.

Вас ждут:

Выступления спикеров на трех сценах по направлениям: стратегии роста, бизнес-развитие, маркетинговые стратегии;

Более 10 панельных дискуссий;

Нетворкинг из более чем 1000 участников.

Присоединяйтесь к GET Business Festival, чтобы перенять лучшие практики и получить полезные связи для ускорения развития вашего бизнеса!

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Генеральный партнер — OLX Украина.

Главные партнеры — Visa | ПриватБанк, компания "Киевстар"

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