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Как вести бизнес в непрогнозируемой ситуации в стране – решение на GET Business Festival 2024
Когда: 12 декабря 2024 г.
Где: Киев
Билеты по специальной цене: https://get.delo.ua/
Невозможность планирования, непредсказуемость ситуации в стране, отток профессиональных кадров и платежеспособных клиентов – управление бизнесом требует новых подходов. Остаются самые сильные. Смогут развиваться – самые умные. Где управленцам брать сегодня взять знания и быстрые рабочие решения?
Раз в год GET Business Festival собирает более 100 лидеров бизнеса для обмена опытом и стратегиями. Это уникальная возможность за один день найти ответ на главные бизнес-вопросы и получить буст для развития.
Нынешний фестиваль состоится 12 декабря в Киеве.
Сейчас действует Black Friday предложение на билеты: 2 по цене 1!
Подробности и регистрация: https://get.delo.ua/
Опытом поделятся:
- Андрей Железняк, директор BigData, Киевстар;
- Игорь Сыроватко, операционный директор OLX Украина и Центральная Азия;
- Татьяна Тимченко, финансовый директор Новой почты;
- Сергей Зинкевич, операционный директор SUNSAY NRG;
- Игорь Лиски, основатель EFI Group;
- Сергей Наумов, председатель правления Ощадбанка;
- Вячеслав Полиновский, СЭО онлайн-академии GoITeens;
- Макс Нефьодов, директор по инновационным решениям, KSE Institute;
- Александр Клепалов, и.о. СЕО в Atmosfera;
- Сергей Фурса, заместитель директора Драгон Капитал;
- Олег Давыденко, директор по корпоративным коммуникациям Группы Метинвест;
- Руслан Приходько, заместитель Министра по делам ветеранов Украины;
и еще более 90 бизнес-лидеров.
Вы узнаете:
- Как выйти на международные рынки и использовать возможности евроинтеграции;
- Какие изменения готовит Минсоцполитики и как они повлияют на ваш бизнес;
- Как внедрить искусственный интеллект в ежедневную работу компании;
- Где искать и содержать специалистов в условиях кадрового дефицита;
- Каковы доступные источники финансирования для развития бизнеса.
Вас ждут:
- Выступления спикеров на трех сценах по направлениям: стратегии роста, бизнес-развитие, маркетинговые стратегии;
- Более 10 панельных дискуссий;
- Нетворкинг из более чем 1000 участников.
Присоединяйтесь к GET Business Festival, чтобы перенять лучшие практики и получить полезные связи для ускорения развития вашего бизнеса!
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Генеральный партнер — OLX Украина.
Главные партнеры — Visa | ПриватБанк, компания "Киевстар"
Генеральный информационный партнер – 1+1 media.