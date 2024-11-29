Як вести бізнес у непрогнозованій ситуації в країні – рішення на GET Business Festival 2024

Коли: 12 грудня 2024 р.

Де: Київ

Квитки за спеціальною ціною: https://get.delo.ua/

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Неможливість планування, непередбачуваність ситуації в країні, відтік професійних кадрів та платоспроможних клієнтів – управління бізнесом сьогодні вимагає нових підходів. Залишаться найсильніші. Розвинуться – найрозумніші. Де управлінцям брати сьогодні взяти знання та швидкі робочі рішення?

Лише раз на рік GET Business Festival збирає понад 100 лідерів бізнесу для обміну досвідом та стратегіями. Це унікальна можливість за один день знайти відповідь на головні бізнес-питання та отримати буст для розвитку.

Цьогорічний фестиваль відбудеться 12 грудня у Києві.

Зараз діє Black Friday пропозиція на квитки: 2 за ціною 1!

Подробиці та реєстрація: https://get.delo.ua/

Досвідом поділяться:

Андрій Желєзняк, директор BigData, Київстар;

Ігор Сироватко, операційний директор OLX Україна та Центральна Азія;

Тетяна Тимченко, фінансова директорка Нової пошти;

Сергій Зінкевич, операційний директор SUNSAY NRG;

Ігор Ліскі, засновник EFI Group;

Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку;

Вячеслав Поліновський, СЕО онлайн-академії GoITeens;

Макс Нефьодов, директор з інноваційних рішень, KSE Institute;

Олександр Клепалов, в.о. СЕО в Atmosfera;

Сергій Фурса, заступник директора Драгон Капітал;

Олег Давиденко, директор з корпоративних комунікацій Групи Метінвест;

Руслан Приходько, заступник Міністра у справах ветеранів України;

та ще понад 90 бізнес-лідерів.

Ви дізнаєтеся:

Як вийти на міжнародні ринки та використати можливості євроінтеграції;

Які зміни готує Мінсоцполітики та як вони вплинуть на ваш бізнеc;

Як впровадити штучний інтелект у щоденну роботу компанії;

Де шукати та як утримувати фахівців в умовах кадрового дефіциту;

Які є доступні джерела фінансування для розвитку бізнесу.

На вас чекають:

Виступи спікерів на трьох сценах за напрямками: стратегії зростання, бізнес-розвиток, маркетингові стратегії;

Понад 10 панельних дискусій;

Нетворкінг із понад 1000 учасників.

Долучайтеся до GET Business Festival, аби перейняти найкращі практики та отримати корисні зв’язки для прискорення розвитку вашого бізнесу!

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Генеральний партнер — OLX Україна.

Головні партнери — Visa | ПриватБанк, компанія “Київстар”

Генеральний інформаційний партнер — 1+1 media.