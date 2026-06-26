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Какие стартапы победили на Nexus Luxembourg 2026 и что это говорит о запросах инвесторов

Какие стартапы победили на Nexus Luxembourg 2026 и что это говорит о запросах инвесторов
Какие стартапы победили на Nexus Luxembourg 2026 и что это говорит о запросах инвесторов

Искусственный интеллект, цифровой суверенитет и новая волна технологических компаний – именно эти темы определяли повестку дня Nexus Luxembourg 2026. Форум, который за несколько лет превратился в одно из ключевых инновационных событий Европы, в этом году собрал более 9600 участников из более чем 80 стран. Для стартапов это была возможность презентовать свои решения международным инвесторам, а для рынка – увидеть, какие технологии и бизнес-модели сегодня привлекают наибольшее внимание капитала.

За два дня на сценах выступили более 675 спикеров, а 247 стартапов и scaleup-компаний соревновались в 12 категориях Nexus Luxembourg 2026 Startup & Scaleup Awards. В списке победителей можно увидеть не просто набор перспективных компаний, а своеобразную карту инвестиционных приоритетов Европы в ближайшие годы.

Nexus изнутри как экосистема параллельных экономик

В Luxexpo The Box в этом году легко потерять чувство классической конференции. Пространство работает как несколько параллельных экономик, существующих одновременно.

В Intelligence Forum говорят об автономных системах, инфраструктуре для AI и вычислительных мощностях. Здесь почти нет привычного презентационного формата, скорее разговоры о масштабировании, рисках и контроле над моделями.

У Fintech Sphere другой темп. Токенизация, цифровые активы, регулируемые финансовые продукты. Инновации здесь не существуют сами по себе, они проходят через фильтр регулятора.

Концентрация самой "рыночной" энергии ощущалась в Launchpad Arena. Стартапы имели несколько минут, чтобы попасть в поле зрения инвестора. Здесь решения принимаются быстрее, чем формулируются слайды.

На Luxembourg Makes It Happen государство, институты и бизнес фактически демонстрировали общую позицию: технологическое развитие в Европе больше не существует вне государства.

Фото 2 — Какие стартапы победили на Nexus Luxembourg 2026 и что это говорит о запросах инвесторов

Европа ищет собственный технологический путь

Несмотря на определенную глянцевость технологического форума, содержание дискуссий было прикладным и нативным. В центре не инновации как таковые, а уязвимость европейской модели развития. В течение двух дней участники искали ответ на вопрос, может ли Европа создать собственные AI-платформы, не завися от США, как масштабировать deeptech в среде длинных инвестиционных циклов и где проходит граница между регулированием и фактическим замедлением инноваций.

Одной из главных тем Nexus Luxembourg 2026 года стала технологическая суверенность. Представители Европейской комиссии, правительств, крупных корпораций и инвестиционных фондов много говорили о развитии AI, цифровой инфраструктуры, кибербезопасности и критических технологий.

В центре внимания уже не вопрос, станет ли AI массовым, а то, как быстро его можно масштабировать и интегрировать в экономику.

Grand Prize Winner

Главный приз в рамках Nexus Luxembourg 2026 Startup & Scaleup Awards получила Exobiosphere (Люксембург) – космическая биотехнологическая платформа, проводящая высокопроизводительные исследования по разработке лекарств в условиях микрогравитации.

Компания работает на пересечении космических технологий и биофармацевтики, используя условия невесомости для ускорения исследований новых лекарственных препаратов и открытия новых терапевтических молекул.

Эта победа подчеркивает ключевой инвестиционный тренд: капитал движется в сторону deeptech-решений на стыке нескольких областей – биотехнологий, космических технологий и дата-драйв науки.

Nexus Luxembourg 2026 Startup & Scaleup Awards: победители по категориям

AI Applications & Solutions – Partao (Люксембург)

Интеллектуальный пласт для аграрной отрасли, который помогает точно подбирать запчасти и компоненты. Каждая деталь – на своем месте, без ошибок и потерь времени.

AI Platforms & Data – QunaSys (Дания)

Программная платформа для квантовых вычислений позволяет разрабатывать алгоритмы для различных типов квантового оборудования.

Clinical & MedTech Innovation – VAir (Франция)

Портативное устройство для анализа дыхания, которое помогает быстро обнаруживать респираторные заболевания.

Cybersecurity – Skyld (Франция)

Решения для защиты AI-моделей от воровства, реверс-инжиниринга и атак злоумышленников.

Digital Health & Platforms – Virtuosis AI (Франция и Швейцария)

Голосовой искусственный интеллект, позволяющий выявлять и мониторить различные состояния здоровья за несколько секунд.

Disruptive Finance – Investre (Люксембург)

Инвестиционная компания, развивающая цифровой выпуск и токенизацию финансовых активов.

Financial Intelligence – Aptus.ai (Люксембург)

AI-платформа, превращающая сложные регуляторные требования в понятные и пригодные для использования инструменты комплаенса.

GovTech & Digital Society – Monnett (Люксембург)

Платформа нового поколения для цифрового социального взаимодействия – сервис, изменяющий способ, которым люди находят и поддерживают связь онлайн.

Green & Climate Tech – Slippery Saints (Великобритания)

Биоразлагаемые медицинские изделия, созданные из экологически безопасных материалов, которые уменьшают влияние на окружающую среду.

Industry 4.0 – TENTA VISION (Германия)

Система оптического контроля производства, выявляющая скрытые дефекты в режиме реального времени и повышающая качество промышленных процессов.

Smart Mobility & Autonomous Driving – CorrActions (Израиль)

AI-платформа, которая анализирует данные транспортного средства и определяет усталость, невнимательность или ухудшение состояния водителя.

Space Tech – Exobiosphere (Люксембург)

Космическая биотехнологическая платформа, проводящая высокопроизводительные исследования лекарственных препаратов в микрогравитации.

Что это значит для инвесторов

Список победителей показывает четкое изменение инвестиционной логики. AI больше не является отдельной вертикалью, он становится инфраструктурой, пронизывающей все отрасли.

Инвесторы все чаще смотрят на:

  • прикладные бизнес-эффекты, а не технологические демо,
  • масштабируемость в регулируемых индустриях,
  • deeptech-компании с длинным горизонтом роста,
  • стратегически важные направления для Европы: AI, кибербезопасность, финтех, space и биотехнологии.

Для украинских стартапов это означает простую вещь: конкуренция в Европе сместилась от "инновационности" к "структурной необходимости". Побеждают те, кто решает системные задачи рынка, а не только создает новые инструменты.