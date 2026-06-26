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Какие стартапы победили на Nexus Luxembourg 2026 и что это говорит о запросах инвесторов
Искусственный интеллект, цифровой суверенитет и новая волна технологических компаний – именно эти темы определяли повестку дня Nexus Luxembourg 2026. Форум, который за несколько лет превратился в одно из ключевых инновационных событий Европы, в этом году собрал более 9600 участников из более чем 80 стран. Для стартапов это была возможность презентовать свои решения международным инвесторам, а для рынка – увидеть, какие технологии и бизнес-модели сегодня привлекают наибольшее внимание капитала.
За два дня на сценах выступили более 675 спикеров, а 247 стартапов и scaleup-компаний соревновались в 12 категориях Nexus Luxembourg 2026 Startup & Scaleup Awards. В списке победителей можно увидеть не просто набор перспективных компаний, а своеобразную карту инвестиционных приоритетов Европы в ближайшие годы.
Nexus изнутри как экосистема параллельных экономик
В Luxexpo The Box в этом году легко потерять чувство классической конференции. Пространство работает как несколько параллельных экономик, существующих одновременно.
В Intelligence Forum говорят об автономных системах, инфраструктуре для AI и вычислительных мощностях. Здесь почти нет привычного презентационного формата, скорее разговоры о масштабировании, рисках и контроле над моделями.
У Fintech Sphere другой темп. Токенизация, цифровые активы, регулируемые финансовые продукты. Инновации здесь не существуют сами по себе, они проходят через фильтр регулятора.
Концентрация самой "рыночной" энергии ощущалась в Launchpad Arena. Стартапы имели несколько минут, чтобы попасть в поле зрения инвестора. Здесь решения принимаются быстрее, чем формулируются слайды.
На Luxembourg Makes It Happen государство, институты и бизнес фактически демонстрировали общую позицию: технологическое развитие в Европе больше не существует вне государства.
Европа ищет собственный технологический путь
Несмотря на определенную глянцевость технологического форума, содержание дискуссий было прикладным и нативным. В центре не инновации как таковые, а уязвимость европейской модели развития. В течение двух дней участники искали ответ на вопрос, может ли Европа создать собственные AI-платформы, не завися от США, как масштабировать deeptech в среде длинных инвестиционных циклов и где проходит граница между регулированием и фактическим замедлением инноваций.
Одной из главных тем Nexus Luxembourg 2026 года стала технологическая суверенность. Представители Европейской комиссии, правительств, крупных корпораций и инвестиционных фондов много говорили о развитии AI, цифровой инфраструктуры, кибербезопасности и критических технологий.
В центре внимания уже не вопрос, станет ли AI массовым, а то, как быстро его можно масштабировать и интегрировать в экономику.
Grand Prize Winner
Главный приз в рамках Nexus Luxembourg 2026 Startup & Scaleup Awards получила Exobiosphere (Люксембург) – космическая биотехнологическая платформа, проводящая высокопроизводительные исследования по разработке лекарств в условиях микрогравитации.
Компания работает на пересечении космических технологий и биофармацевтики, используя условия невесомости для ускорения исследований новых лекарственных препаратов и открытия новых терапевтических молекул.
Эта победа подчеркивает ключевой инвестиционный тренд: капитал движется в сторону deeptech-решений на стыке нескольких областей – биотехнологий, космических технологий и дата-драйв науки.
Nexus Luxembourg 2026 Startup & Scaleup Awards: победители по категориям
AI Applications & Solutions – Partao (Люксембург)
Интеллектуальный пласт для аграрной отрасли, который помогает точно подбирать запчасти и компоненты. Каждая деталь – на своем месте, без ошибок и потерь времени.
AI Platforms & Data – QunaSys (Дания)
Программная платформа для квантовых вычислений позволяет разрабатывать алгоритмы для различных типов квантового оборудования.
Clinical & MedTech Innovation – VAir (Франция)
Портативное устройство для анализа дыхания, которое помогает быстро обнаруживать респираторные заболевания.
Cybersecurity – Skyld (Франция)
Решения для защиты AI-моделей от воровства, реверс-инжиниринга и атак злоумышленников.
Digital Health & Platforms – Virtuosis AI (Франция и Швейцария)
Голосовой искусственный интеллект, позволяющий выявлять и мониторить различные состояния здоровья за несколько секунд.
Disruptive Finance – Investre (Люксембург)
Инвестиционная компания, развивающая цифровой выпуск и токенизацию финансовых активов.
Financial Intelligence – Aptus.ai (Люксембург)
AI-платформа, превращающая сложные регуляторные требования в понятные и пригодные для использования инструменты комплаенса.
GovTech & Digital Society – Monnett (Люксембург)
Платформа нового поколения для цифрового социального взаимодействия – сервис, изменяющий способ, которым люди находят и поддерживают связь онлайн.
Green & Climate Tech – Slippery Saints (Великобритания)
Биоразлагаемые медицинские изделия, созданные из экологически безопасных материалов, которые уменьшают влияние на окружающую среду.
Industry 4.0 – TENTA VISION (Германия)
Система оптического контроля производства, выявляющая скрытые дефекты в режиме реального времени и повышающая качество промышленных процессов.
Smart Mobility & Autonomous Driving – CorrActions (Израиль)
AI-платформа, которая анализирует данные транспортного средства и определяет усталость, невнимательность или ухудшение состояния водителя.
Space Tech – Exobiosphere (Люксембург)
Космическая биотехнологическая платформа, проводящая высокопроизводительные исследования лекарственных препаратов в микрогравитации.
Что это значит для инвесторов
Список победителей показывает четкое изменение инвестиционной логики. AI больше не является отдельной вертикалью, он становится инфраструктурой, пронизывающей все отрасли.
Инвесторы все чаще смотрят на:
- прикладные бизнес-эффекты, а не технологические демо,
- масштабируемость в регулируемых индустриях,
- deeptech-компании с длинным горизонтом роста,
- стратегически важные направления для Европы: AI, кибербезопасность, финтех, space и биотехнологии.
Для украинских стартапов это означает простую вещь: конкуренция в Европе сместилась от "инновационности" к "структурной необходимости". Побеждают те, кто решает системные задачи рынка, а не только создает новые инструменты.