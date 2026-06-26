Які стартапи перемогли на Nexus Luxembourg 2026 і що це говорить про запити інвесторів

Штучний інтелект, цифровий суверенітет та нова хвиля технологічних компаній – саме ці теми визначали порядок денний Nexus Luxembourg 2026. Форум, який за кілька років перетворився на одну з ключових інноваційних подій Європи, цього року зібрав понад 9600 учасників із більш ніж 80 країн. Для стартапів це була можливість презентувати свої рішення міжнародним інвесторам, а для ринку – побачити, які технології та бізнес-моделі сьогодні привертають найбільшу увагу капіталу.

За два дні на сценах виступили понад 675 спікерів, а 247 стартапів і scaleup-компаній змагалися у 12 категоріях Nexus Luxembourg 2026 Startup & Scaleup Awards. У списку переможців можна побачити не просто набір перспективних компаній, а своєрідну карту інвестиційних пріоритетів Європи на найближчі роки.

Nexus зсередини як екосистема паралельних економік

У Luxexpo The Box цього року легко втратити відчуття класичної конференції. Простір працює як кілька паралельних економік, що існують одночасно.

У Intelligence Forum говорять про автономні системи, інфраструктуру для AI й обчислювальні потужності. Тут майже немає звичного презентаційного формату, радше розмови про масштабування, ризики та контроль над моделями.

У Fintech Sphere інший темп. Токенізація, цифрові активи, регульовані фінансові продукти. Інновації тут не існують самі по собі, вони одразу проходять через фільтр регулятора.

Концентрація найбільш "ринкової" енергії відчувалась у Launchpad Arena. Стартапи мали кілька хвилин, щоб потрапити у поле зору інвестора. Тут рішення ухвалюються швидше, ніж формулюються слайди.

На Luxembourg Makes It Happen держава, інституції та бізнес фактично демонстрували спільну позицію: технологічний розвиток у Європі більше не існує поза державою.

Європа шукає власний технологічний шлях

Попри певну глянцевість технологічного форуму, зміст дискусій був прикладним і нативним. У центрі не інновації як такі, а вразливість європейської моделі розвитку. Протягом двох днів учасники шукали відповіді на питання, чи може Європа створити власні AI-платформи, не залежачи від США, як масштабувати deeptech у середовищі довгих інвестиційних циклів та де проходить межа між регулюванням і фактичним уповільненням інновацій.

Однією з головних тем Nexus Luxembourg 2026 стала технологічна суверенність. Представники Європейської комісії, урядів, великих корпорацій та інвестиційних фондів багато говорили про розвиток AI, цифрової інфраструктури, кібербезпеки та критичних технологій.

У центрі уваги вже не питання, чи стане AI масовим, а те, як швидко його можна масштабувати та інтегрувати в економіку.

Grand Prize Winner

Головний приз у межах Nexus Luxembourg 2026 Startup & Scaleup Awards отримала Exobiosphere (Люксембург) – космічна біотехнологічна платформа, що проводить високопродуктивні дослідження з розроблення ліків в умовах мікрогравітації.

Компанія працює на перетині космічних технологій та біофармацевтики, використовуючи умови невагомості для пришвидшення досліджень нових лікарських препаратів і відкриття нових терапевтичних молекул.

Ця перемога підкреслює ключовий інвестиційний тренд: капітал рухається у бік deeptech-рішень на стику кількох галузей – біотехнологій, космічних технологій і дата-драйв науки.

Nexus Luxembourg 2026 Startup & Scaleup Awards: переможці за категоріями

AI Applications & Solutions – Partao (Люксембург)

Інтелектуальний шар для аграрної галузі, який допомагає точно підбирати запчастини та компоненти. Кожна деталь – на своєму місці, без помилок і втрат часу.

AI Platforms & Data – QunaSys (Данія)

Програмна платформа для квантових обчислень, що дозволяє розробляти алгоритми для різних типів квантового обладнання.

Clinical & MedTech Innovation – VAir (Франція)

Портативний пристрій для аналізу дихання, який допомагає швидко виявляти респіраторні захворювання.

Cybersecurity – Skyld (Франція)

Рішення для захисту AI-моделей від крадіжки, реверс-інжинірингу та атак зловмисників.

Digital Health & Platforms – Virtuosis AI (Франція та Швейцарія)

Голосовий штучний інтелект, що дає змогу виявляти та моніторити різні стани здоров’я за кілька секунд.

Disruptive Finance – Investre (Люксембург)

Інвестиційна компанія, що розвиває цифровий випуск та токенізацію фінансових активів.

Financial Intelligence – Aptus.ai (Люксембург)

AI-платформа, яка перетворює складні регуляторні вимоги на зрозумілі та придатні для використання інструменти комплаєнсу.

GovTech & Digital Society – Monnett (Люксембург)

Платформа нового покоління для цифрової соціальної взаємодії – сервіс, що змінює спосіб, у який люди знаходять і підтримують зв’язок онлайн.

Green & Climate Tech – Slippery Saints (Велика Британія)

Біорозкладні медичні вироби, створені з екологічно безпечних матеріалів, які зменшують вплив на довкілля.

Industry 4.0 – TENTA VISION (Німеччина)

Система оптичного контролю виробництва, що виявляє приховані дефекти у режимі реального часу та підвищує якість промислових процесів.

Smart Mobility & Autonomous Driving – CorrActions (Ізраїль)

AI-платформа, яка аналізує дані транспортного засобу та визначає втому, неуважність або погіршення стану водія.

Space Tech – Exobiosphere (Люксембург)

Космічна біотехнологічна платформа, що проводить високопродуктивні дослідження лікарських препаратів у середовищі мікрогравітації.

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Що це означає для інвесторів

Список переможців демонструє чітку зміну інвестиційної логіки. AI більше не є окремою вертикаллю, він стає інфраструктурою, яка пронизує всі галузі.

Інвестори дедалі частіше дивляться на:

прикладні бізнес-ефекти, а не технологічні демо,

масштабованість у регульованих індустріях,

deeptech-компанії з довгим горизонтом зростання,

стратегічно важливі напрями для Європи: AI, кібербезпека, фінтех, space і біотехнології.

Для українських стартапів це означає просту річ: конкуренція в Європі змістилася від "інноваційності" до "структурної необхідності". Перемагають ті, хто вирішує системні завдання ринку, а не лише створює нові інструменти.