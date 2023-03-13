Каким был для вашей компании 2022 год? Примите участие в опросе от Киевстар о состоянии украинского бизнеса

Как ваш бизнес изменился за 2022 год? Какие планы у вас на 2023-й?

Киевстар проводит собственный короткий опрос украинских предпринимателей о состоянии их бизнеса по итогам прошлого года, а также о планах компаний на 2023 год.

Исследование охватывает ряд вопросов об изменении в рабочих процессах компаний разных отраслей, стратегиях, доходах, расходах, ассортименте и т.п. Все участники исследования впоследствии получат доступ к итоговому аналитическому материалу, что позволит узнать особенности работы именно их отрасли. Чтобы получить результаты одними из первых, не забудьте указать свой e-mail в конце опроса.

Ответы на вопросы требуют ориентировочно всего 10 минут.

Результаты исследования помогут оставаться в курсе актуальных тенденций на украинском рынке, уточнить бизнес-стратегию на 2023 год, а также найти новые идеи и вдохновения для дальнейшего развития.

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