Яким був для вашої компанії 2022 рік? Візьміть участь в опитуванні від Київстар щодо стану українського бізнесу

Як ваш бізнес змінився за 2022 рік? Які плани маєте на 2023-й?

Київстар проводить власне коротке опитування українських підприємців про стан їхнього бізнесу за підсумками минулого року, а також щодо планів компаній на 2023 рік.

Дослідження охоплює низку питань про зміну в робочих процесах компаній різних галузей, стратегіях, доходах, витратах, асортименті тощо. Усі учасники дослідження згодом отримають доступ до підсумкового аналітичного матеріалу, що дозволить дізнатися особливості роботи саме їхньої галузі. Щоб отримати результати одними з перших, не забудьте вказати свій e-mail наприкінці опитування.

Відповіді на питання потребують орієнтовно лише 10 хвилин.

Результати дослідження допоможуть вам лишатися в курсі актуальних тенденцій на українському ринку, уточнити бізнес-стратегію на 2023 рік, а також знайти нові ідеї та натхнення для подальшого розвитку.

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