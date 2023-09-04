Касса в смартфоне: электронные чеки – это удобно или дорого?

Еще с 1 января 2022 года использование РРО и ПРРО стало необходимым для большинства предпринимателей, производящих расчетные операции. Однако после полномасштабного вторжения России в Украине ввели мораторий на штрафы, связанные со сферой использования РРО. В этом году Рада приняла законопроект 8401 , который с 1 октября отменяет этот мораторий. Теперь мы снова на пороге времен, когда без кассы — никуда. Что же делать предпринимателю, открывшему бизнес и столкнувшемуся с проблемой фискализации? Рассказывает руководитель продаж Вчасно.Каса Иванна Брославская.

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В первую очередь, не стоит паниковать, ведь в этой ситуации есть несколько вариантов выхода. Рассмотрим первый путь – сложный. Для начала следует позаботиться об оборудовании рабочего места кассира и приобрести ноутбук или компьютер, оплатить лицензию на какую-нибудь популярную программу для учета, которая будет считать проданный товар, доходы, расходы и т.д. Затем установите терминал, чтобы принимать карты, интегрировать программное РРО и подключить принтер. И все - можно выдавать чеки.

Если посчитать расходы, то это не только сложный путь, но и, безусловно, самый дорогой.

Как сделать фискализацию дешевле?

Если речь идет о малом бизнесе, то далеко не всегда нужен ноутбук или компьютер. В большинстве случаев достаточно будет только смартфона (точно имеющегося у каждого) и загруженного приложения программного РРО. Большинство провайдеров ПРРО уже имеют в своих приложениях простую учетную систему, а значит, не нужно отдельно ее подбирать и платить. Необходимо только зарегистрироваться в приложении и занести свои товарные позиции или услуги, и все - можно формировать чеки. Стоимость за использование ПРРО минимальна, сейчас у большинства провайдеров есть привлекательные акции с возможностью бесплатного пользования ПРРО в течение определенного времени.

Какое оборудование нужно?

В целом, кроме мобильного телефона ничего больше и не нужно. Отправлять чеки можно в мессенджерах, поэтому покупать принтер нет необходимости. Терминал также не понадобится, ведь есть альтернатива — оплата по QR-коду или решение Тap to Phone, которое превращает смартфон в банковский терминал. Покупатель сканирует QR-код и видит на экране платежную страницу с указанной стоимостью товаров. Далее по реквизитам карты, или с помощью Apple Pay или Google Pay платит деньги. С Tap to Phone все еще проще: покупатель преподносит свою карту или смартфон к смартфону продавца и таким образом платит за товар или услугу. После этого на экране продавца появляется фискальный чек, который можно послать клиенту любым удобным способом. Комиссия будет такая же, как и с железным терминалом, но не нужно дополнительно платить за его аренду.

Преимущества кассы в смартфоне

Итак, один телефон и весь необходимый функционал в нем – лучший вариант для небольшого предпринимателя. Касса в смартфоне дает не только возможность выдать чек или принять безналичную оплату, но и привести в порядок деятельность своего бизнеса: вести учет товаров, формировать отчеты и планировать. Также не менее важным преимуществом является то, что предприниматель не привязан физически к торговой точке. В любом случае, имея под рукой мобильный телефон, он сможет принять оплату и выдать чек. А сэкономленные на дорогом и ненужном оборудовании деньги лучше потратить на развитие своего бизнеса.