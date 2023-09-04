Каса в смартфоні: електронні чеки — це зручно чи дорого?

Ще з 1 січня 2022 року використання РРО та ПРРО стало необхідним для більшості підприємців, які проводять розрахункові операції. Однак, після повномасштабного вторгнення рф, в Україні запровадили мораторій на штрафи, пов’язані зі сферою використання РРО. Цьогоріч Рада ухвалила законопроєкт 8401 , який з 1 жовтня скасовує цей мораторій. Тож тепер ми знову на порозі часів, коли без каси — нікуди. Що ж робити підприємцю, який відкрив бізнес і зіткнувся з проблемою фіскалізації? Розповідає керівниця продажів Вчасно.Каса Іванна Брославська.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Насамперед, не варто панікувати, адже в цій ситуації є кілька варіантів виходу. Розглянемо перший шлях — складний. Для початку варто подбати про обладнання робочого місця касира та придбати ноутбук чи компʼютер, сплатити ліцензію на якусь популярну програму для обліку, яка рахуватиме проданий товар, прибутки, видатки і тд. Потім встановити термінал, щоб приймати картки, інтегрувати програмне РРО та підключити принтер. І все — можна видавати чеки.

Якщо порахувати витрати, то це не лише найскладніший шлях, але і, безумовно, найдорожчий.

Як зробити фіскалізацію дешевшою?

Якщо мова йде про малий бізнес, то тут далеко не завжди потрібен ноутбук чи компʼютер. У більшості випадків достатньо буде лише смартфона (який точно є у кожного) та завантаженого застосунку програмного РРО. Більшість провайдерів ПРРО вже мають у своїх застосунках просту облікову систему, а це означає, що не потрібно окремо її підбирати та сплачувати. Необхідно тільки зареєструватись у застосунку та занести свої товарні позиції чи послуги, і все — можна формувати чеки. Вартість за використання ПРРО мінімальна, зараз у більшості провайдерів є привабливі акції з можливістю безоплатного користування ПРРО протягом певного часу.

Яке обладнання потрібне?

В цілому окрім мобільного телефону нічого більше й не потрібно. Відправляти чеки можна у месенджерах, тому купувати принтер немає необхідності. Термінал також не знадобиться, адже є альтернатива — оплата за QR-кодом або рішення Тap to Phone, яке перетворює смартфон у банківський термінал. Покупець сканує QR-код і бачить у себе на екрані платіжну сторінку з вказаною вартістю товарів. Далі за реквізитами карти, або за допомогою Apple Pay чи Google Pay сплачує кошти. З Тap to Phone все ще простіше: покупець підносить свою карту чи смартфон до смартфона продавця і таким чином сплачує за товар чи послугу. Після цього на екрані продавця з’являється фіскальний чек, який можна надіслати клієнту будь-яким зручним способом. Комісія буде така ж, як і з залізним терміналом, але не потрібно ще додатково платити за його оренду.

Переваги каси у смартфоні

Отже, один телефон і весь необхідний функціонал у ньому — найкращий варіант для невеликого підприємця. Каса у смартфоні дає не лише можливість видати чек чи прийняти безготівкову оплату, але і впорядкувати діяльність свого бізнесу: вести облік товарів, формувати звіти та планувати. Також не менш важливою перевагою є те, що підприємець не прив’язаний фізично до торгової точки. Будь-де і за будь-яких обставин, маючи під рукою мобільний телефон, він зможе прийняти оплату і видати чек. А зекономлені на дорогому і непотрібному обладнанні кошти краще витратити на розвиток свого бізнесу.