Киевский УПК повышает зарплату и укрепляет корпоративные ценности

Война внесла значительные коррективы в работу крупного бизнеса. Пришлось адаптироваться и перестраивать большинство процессов. Успешные практики доказывают, что сейчас можно не только прозябать в режиме выживания, но и находить ресурсы для развития дела и поддержки своих сотрудников.

К компаниям, ставшим надежной опорой экономики Украины, входит Киевский картонно-бумажный комбинат австрийского Pulp Mill Holding. Сегодня предприятие делает ставку на оптимальный мотивационный баланс своего персонала.

Вознаграждение за труд

Конечно, для подавляющего большинства работающих людей важным фактором выбора места работы размер заработной платы. Каждый день Киевский УПК, как и большинство украинских предприятий, сталкивается с трудностями разного характера, преимущественно связанными с войной.

Персонал работает в сложных условиях частых воздушных тревог, нарушения логистических цепочек, повышенной тревожности за родных и близких и тому подобное. Однако акционеры стараются сделать все, чтобы обеспечить сотрудников всем необходимым, потому что осознают ответственность за каждого человека.

С момента полномасштабного враждебного вторжения зарплату на комбинате уже повышали дважды: в феврале и сентябре 2023 года. В этом году также нашли возможности для увеличения выплат с 1 марта. В среднем по предприятию оклады вырастут на 10%. Понятно, что достойный заработок может обеспечить базовые потребности человека, однако на ККПК работают над внедрением нематериальных поощрений для сотрудников, развивают корпоративную культуру, создавая комфортные условия для работы и формируя общие коллективные ценности.

Конкурентные преимущества

Для сознательной мотивации сотрудников на Киевском КПК постоянно вводятся дополнительные удобства, обеспечивающие конкурентоспособность рабочих мест в отраслевом сегменте. Сейчас сделан особый фокус на вопросах, связанных с войной, в частности, обеспечением мобилизованных работников военным снаряжением, сохранением для них среднего ежемесячного заработка и реабилитации после тяжелых ранений.

Любовь Луцик, водитель погрузчика:

– На ККПК работаю 37 лет. Сейчас работа не из легких, но имею удобный график. Однако и кроме этого вижу много преимуществ в работе: есть бесплатная развозка корпоративным транспортом по городу и по району, есть оплачиваемые отпуска, бесплатное медицинское страхование и обслуживание в амбулатории предприятия; полностью снабжают спецодеждой, выдают молоко и т.д.

Медицинское страхование – инвестиция в здоровье работников

Значительное внимание на предприятии уделяют здоровью сотрудников. Комбинат содержит свою амбулаторию. Весь персонал и пенсионеры Киевский УПК имеет медицинское страхование за счет работодателя. На его обеспечение в течение 2023 года было израсходовано 14 млн. 387 тыс. грн. Это позволяет работникам значительно экономить собственные средства при внезапной болезни.

Инструменты снижения тревожности

В условиях частых ракетных угроз разработаны меры по обеспечению людей и снижению уровня их беспокойства. В конце прошлого года возобновили работу столовой комбината, где прямо на территории предприятия можно пообедать и приобрести на вынос вкусную здоровую пищу из качественных продуктов по доступным ценам. Летом 86 детей работников при поддержке профсоюза комбината были оздоровлены в Карпатах. Все эти мероприятия способствуют моделированию мирной атмосферы в трудовом коллективе и семьях работников, что позволяет им лучше сконцентрироваться на производственных задачах, что оказывает положительное влияние на общие результаты.