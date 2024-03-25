Київський КПК підвищує зарплату та зміцнює корпоративні цінності

Війна внесла значні корективи у роботу великого бізнесу. Довелося адаптуватися і перебудовувати більшість процесів. Успішні практики доводять, що нині можна не лише животіти в режимі виживання, але й віднаходити ресурси для розвитку справи і підтримки своїх співробітників.

До компаній, що стали надійною опорою економіки України, належить Київський картонно-паперовий комбінат австрійського Pulp Mill Holding. Сьогодні підприємство робить ставку на оптимальний мотиваційний баланс для свого персоналу.

Винагорода за труд

Звичайно, що для переважної більшості працюючих людей важливим фактором вибору місця роботи є розмір заробітної плати. Щодня Київський КПК, як і більшість українських підприємств, стикається з труднощами різного характеру, переважно пов’язаних з війною.

Персонал працює у складних умовах частих повітряних тривог, порушення логістичних ланцюжків, підвищеної тривожності за рідних та близьких тощо. Однак акціонери намагаються зробити все, щоб забезпечити співробітників всім необхідним, бо усвідомлюють відповідальність за кожну людину. Від часу повномасштабного ворожого вторгнення зарплату на комбінаті вже підвищували двічі: у лютому та вересні 2023 року.

Цьогоріч також віднайшли можливості для збільшення виплат з 1 березня. В середньому по підприємству оклади виростуть на 10%. Зрозуміло, що достойний заробіток може забезпечити базові потреби людини, проте на ККПК працюють над впровадженням нематеріальних заохочень для співробітників,водночас розвивають корпоративну культуру, створюючи комфортні умови для роботи та формуючи спільні колективні цінності.

Конкурентні переваги

Для свідомої мотивації співробітників на Київському КПК постійно запроваджуються додаткові зручності, які забезпечують конкурентоспроможність їх робочих місць у галузевому сегменті. Зараз зроблено особливий фокус на питаннях, пов’язаних з війною, зокрема забезпеченням мобілізованих працівників військовим спорядженням, збереженням для них середнього щомісячного заробітку та реабілітації після важких поранень.

Любов Луцик, водійка навантажувача:

– На ККПК працюю 37 років. Зараз робота не з легких, проте маю зручний графік. Однак і крім цього бачу багато переваг у роботі: є безкоштовна розвозка корпоративним транспортом по місту і по району, маємо оплачувані відпустки, безкоштовне медичне страхування та обслуговування у амбулаторії підприємства; повністю забезпечують спецодягом, видають молоко тощо.

Медичне страхування – інвестиція у здоров’я працівників

Значну увагу на підприємстві приділяють здоров’ю співробітників. Комбінат утримує власну амбулаторію. Весь персонал та пенсіонери Київського КПК мають медичне страхування за рахунок роботодавця. На його забезпечення протягом 2023 року було витрачено 14 млн 387 тис. грн. Це дозволяє працівникам значно економити власні кошти у разі раптової хвороби.

Інструменти зниження тривожності

В умовах частих ракетних загроз розроблено заходи для убезпечення людей та зниження рівня їх занепокоєння. Наприкінці минулого року відновили роботу їдальні комбінату, де прямо на території підприємства можна пообідати та придбати на винос смачну здорову їжу з якісних продуктів за доступними цінами. Влітку 86 дітей працівників за підтримки профспілки комбінату було оздоровлено у Карпатах. Всі ці заходи сприяють моделюванню мирної атмосфери у трудовому колективі та родинах працівників, що дозволяє їм краще сконцентруватися на виробничих задачах, що позитивно впливає на загальні результати.