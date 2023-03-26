Киевское заведение вошло в международный рейтинг лучших мясных ресторанов

Ресторан Beef, расположенный в Киеве, вошел в мировой рейтинг лучших мясных ресторанов World's 101 Best Steak Restaurant.

Об этом сообщили создатели рейтинга.

BEEF занял 86 место в рейтинге World 101 Best Steak Restaurant. В то же время в 2022 году заведение было на 76-м месте. Ресторан работает в Киеве около 12 лет.

"Открытый в 2010 году, ресторан трижды удостоился премии "Лучший мясной ресторан Украины". Мясо в BEEF готовят на открытом гриле Parrilla и в дровяной печи. В меню стейков представлена говядина из Америки, Испании и Украины", — говорится в описании киевского ресторана в рейтинге.

Первое место в рейтинге получил стейк-хаус Parrilla Don Julio, находящийся в столице Аргентины Буэнос-Айрес.

Напомним, что 2022 год больно ударил по ресторанному бизнесу. О том, чем обернулось полномасштабное вторжение для украинских заведений и как они приспособились к новым ролям, читайте в исследовании украинской компании по автоматизации заведений Poster.