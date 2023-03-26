Київський заклад увійшов до міжнародного рейтингу найкращих м’ясних ресторанів

Ресторан Beef, що розташований у Києві увійшов до світового рейтингу найкращих м’ясних ресторанів World’s 101 Best Steak Restaurant.

Про це повідомили творці рейтингу.

BEEF посів 86 місце у рейтингу World 101 Best Steak Restaurant. Водночас в 2022 році заклад був на 76-тому місці. Ресторан працює у Києві близько 12 років.

"Відкритий в 2010 році, ресторан тричі удостоївся премії "Кращий м'ясний ресторан України". М'ясо в BEEF готують на відкритому грилі Parrilla і в дров'яній печі. В меню стейків представлена яловичина з Америки, Іспанії та України", — йдеться в описі до київського ресторану в рейтингу.

Перше місце в рейтингу отримав стейк-хаус Parrilla Don Julio, що знаходиться в столиці Аргентини Буенос-Айрес.

Нагадаємо, що 2022 рік боляче вдарив по ресторанному бізнесу. Про те, чим обернулося повномасштабне вторгнення для українських закладів і як вони пристосувалися до нових ролей читайте у дослідженні українській компанії з автоматизації закладів Poster.