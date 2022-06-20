"Команда FAVBET активно работает, несмотря на информационные атаки”

В 2020 году состоялось историческое событие – в Украине был легализован игорный бизнес, который начал активно инвестировать большие объемы средств в Украине. О том, с какими трудностями компания FAVBET столкнулась с началом войны, как переориентировала свою работу и как помогает внутренним переселенцам и Украине в целом поговорили с Chief Human Resources Officer Сергеем Кошилем.

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– В Украине только начал активно развиваться легальный игорный бизнес. Однако война сломала планы практически всей страны. Расскажите, как война отразилась на компании FAVBET?

– Да, к сожалению, 24 февраля все мы начали жить в новой реальности.

Оглядываясь назад, можно сказать, что буквально каждый день департаментам приходилось перестраивать свою работу под окружающие изменения. К счастью, на текущий момент (в июне) ситуация в бизнесе стала более прогнозируемой: мы имеем понимание, как и куда двигаться, при этом сохранив сотрудников.

– Как вы выстраивали работу сотрудников компании? Много ли выехали за границу?

– Первая неделя была самой сложной: сотрудники были в переездах, иногда не выходили на связь. На текущий момент, 40% сотрудников находятся в Киеве или области. В целом, 88% персонала компании в Украине, 12% – за границей.

– Как вы помогаете сейчас государству и армии? Ведь практически никто не стоит в стороне в столь сложной ситуации.

– С начала войны вся команда FAVBET Tech стала IT-армией и ведёт борьбу на кибер фронте страны; были разработаны логистические маршруты для перевозки более 100 т гуманитарной помощи; значительная сумма, исчисляемая миллионами, была перечислена ЗСУ и ГО “Повернись Живим”; офис FAVBET стал бомбоубежищем, а склады компании – гуманитарными хабами.

– В 2020 году вы создали благотворительный фонд FAVBET Foundation. Как он задействован в помощи государству?

– 95% проектов фонда направлены на помощь стране и вынужденным переселенцам, на поддержку армии и реабилитацию раненых воинов. Также мы продолжаем опекать два детских дома. Ранее участвовали в государственной программе цифровизации библиотек, но, к сожалению, из-за войны процесс временно приостановлен.

– В СМИ прозвучали обвинения, что FAVBET минимизирует свои налоги и показывает убытки. Что можете сказать в свою защиту?

– Любая финансовая информация должна подтверждаться комплексными фактами и цифрами. Обвинения со стороны человека, не владеющего пониманием бизнеса и не имеющего доступа к внутренней отчетности компании, являются беспочвенными и манипулятивными. Вариант того, что автор "ошибся" или имел ошибочный материал для статьи, я исключаю, т.к. фактов в статье практически не было. Возникает лишь вопрос – с какой целью делаются эти публикации?

– Сколько реально в компании оформлено сотрудников? Есть люди, работающие как "фрилансеры" или на аутсорсе, по трудовым договорам?

– Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понимать, что FAVBET – это диверсифицированный холдинг. Если же говорить о конкретных бизнес-направлениях, то у них есть соответствующие игровые лицензии для оперирования в Украине, а численность трудоустроенных в них сотрудников достигает нескольких сотен.

Если же говорить о бизнес-направлении по разработке ИТ-решений – там могут быть и другие формы взаимодействия: фриланс, проектная работа и т.п. Такой формат взаимодействия типичен для этой индустрии: для таких работников мы “клиент”, заказывающий их услуги под проект (краткосрочный или долгосрочный). При этом они могут параллельно работать и с другими компаниями, не ограничивая себя одним постоянным местом работы.

– Не являются ли информационные атаки на игорный бизнес проплаченным антипиаром?

– Не могу ответить за остальные компании, но конкретно о FAVBET – да, это именно проплаченные статьи с целью урона нашей репутации. Причем, эти информационные атаки склеены довольно примитивно, что еще больше говорит об их манипулятивности. Информация о том, что мы уклоняемся от уплаты налогов либо работаем на рынке страны-агрессора, беспочвенна и не подкреплена фактами.

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