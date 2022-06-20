"Команда FAVBET активно працює, незважаючи на інформаційні атаки"

2020 року відбулася історична подія – в Україні було легалізовано гральний бізнес, який почав активно інвестувати великі обсяги коштів в Україні. Про те, з якими труднощами компанія FAVBET зіткнулася з початком війни, як переорієнтувала свою роботу та як допомагає внутрішнім переселенцям та Україні загалом поговорили з Chief Human Resources Officer Сергієм Кошилем.

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– В Україні тільки-но почав активно розвиватися легальний гральний бізнес. Проте війна зламала плани майже всієї країни. Розкажіть, як війна позначилася на компанії FAVBET?

– Так, на жаль, 24 лютого всі ми почали жити у новій реальності. Озираючись назад, можна сказати, що буквально щодня департаментам доводилося перебудовувати свою роботу під навколишні зміни. На щастя, на даний момент (у червні) ситуація в бізнесі стала більш прогнозованою: ми маємо розуміння, як і куди рухатися, при цьому зберігши співробітників.

– Як ви вибудовували роботу співробітників компанії? Чи багато виїхали за кордон?

– Перший тиждень був найскладнішим: співробітники були у переїздах, іноді не виходили на зв'язок. Станом на зараз 40% працівників знаходяться у Києві чи області. Загалом 88% персоналу компанії перебуває в Україні, 12% – за кордоном.

– Як ви допомагаєте зараз державі та армії? Адже практично ніхто не залишився осторонь такої складної ситуації.

– З початку війни вся команда FAVBET Tech стала IT-армією та веде боротьбу на кібер фронті країни; було розроблено логістичні маршрути для перевезення понад 100 т гуманітарної допомоги; значна сума, що обчислюється мільйонами, була перерахована ВСУ та ГО “Повернись Живим”; офіс FAVBET став бомбосховищем, а склади компанії – гуманітарними хабами.

– У 2020 році ви створили благодійний фонд FAVBET Foundation. Як він задіяний у допомозі державі?

– 95% проектів фонду спрямовані на допомогу країні та вимушеним переселенцям, на підтримку армії та реабілітацію поранених воїнів. Також ми продовжуємо опікуватися двома дитячими будинками. Раніше брали участь у державній програмі цифровізації бібліотек, але, на жаль, через війну процес тимчасово припинено.

– У ЗМІ пролунали звинувачення, що FAVBET мінімізує свої податки та показує збитки. Що можете сказати на свій захист?

– Будь-яка фінансова інформація має підтверджуватись комплексними фактами та цифрами. Звинувачення з боку людини, яка не володіє розумінням бізнесу і не має доступу до внутрішньої звітності компанії, є безпідставними та маніпулятивними. Варіант того, що автор помилився або мав помилковий матеріал для статті, я виключаю, оскільки фактів у статті було мало. Виникає лише питання – з якою метою роблять ці публікації?

– Скільки реально у компанії оформлено співробітників? Чи є люди, які працюють як "фрілансери" або на аутсорсі, за трудовими договорами?

– Щоб відповісти на це питання, слід розуміти, що FAVBET – це диверсифікований холдинг. Якщо ж говорити про конкретні бізнес-напрямки, то у них є відповідні ігрові ліцензії для оперування в Україні, а чисельність працевлаштованих у них працівників сягає кількох сотень.

Якщо ж говорити про бізнес-напрямок із розробки ІТ-рішень – там можуть бути й інші форми взаємодії: фріланс, проектна робота тощо. Такий формат взаємодії типовий для цієї індустрії: для таких працівників ми “клієнт”, який замовляє послуги під проект (короткостроковий або довгостроковий). При цьому вони можуть паралельно працювати з іншими компаніями, не обмежуючи себе одним постійним місцем роботи.

– Чи не є інформаційні атаки на гральний бізнес проплаченим антипіаром?

– Не можу відповісти за інші компанії, але конкретно про FAVBET – так, це саме проплачені статті з метою нанести збитки нашій репутації. Причому ці інформаційні атаки склеєні досить примітивно, що ще більше говорить про їхню маніпулятивність. Інформація про те, що ми ухиляємося від сплати податків чи працюємо на ринку країни-агресора, безпідставна і не підкріплена фактами.

Детальніше читайте бесіду з Сергієм Кошилем за посиланням: https://bit.ly/3bdAy8B