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Новости компаний
Категория
Бизнес
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Компания Alcor запускает реферальную программу

Компания Alcor запускает реферальную программу

Реферальная программа компании Alcor будет способствовать увеличению количества иностранных продуктовых IT компаний на украинском рынке.

Компания Alcor объявляет о запуске реферальной программы для увеличения количества международных работодателей на украинском рынке. Теперь реферальная программа, ранее функционировавшая внутри компании, становится общедоступной. Инициатива отражает стратегическую миссию Alcor привлечь инвестиции в Украину сотрудничая с новыми продуктовыми IT компаниями. За более чем 7 лет деятельности компания уже создала около 30 R&D-центров для продуктовых IT компаний из США, Израиля, Великобритании и других стран (включая Amazon и BigCommerce).

«Надежное партнерство сейчас особенно актуально для нашей страны. Я верю в украинских ИТ-специалистов, каждый из которых за многие годы своей карьеры фактически является носителем ценных контактов с клиентами по всему миру (США, Великобритании, Норвгегии, Германии, Франции и многих других). Украинские разработчики и так приглашают своих коллег создавать собственные R&D-центры в Украине, а теперь мы решили дополнительно вознаграждать такую проактивную позицию финансовыми бонусами. А именно, за успешную рекомендацию продуктовой технологической компании, планирующей нанять команду из 10+ разработчиков в Украине, Alcor предоставляет бонус от 6 400 долларов. Уже за старт у 25+ человек бонус растет втрое до 16 тыс. долларов. Вознаграждение может достичь более 50 тысяч долларов годового бонуса, ведь сумма зависит от количества специалистов, которые мы нанимем для рекомендованной компании ”, –   рассказал СЕО Alcor, Дмитрий Овчаренко.

В условиях глобальных кризисов, в том числе и массовых сокращений технических специалистов в США, Alcor предлагает технологическим бизнесам увеличить присутствие в более выгодных локациях, таких как Украина. Фокусируется компания на сотрудничестве с продуктовыми ИТ компаниями, которые уже имеют минимум 100 сотрудников по всему миру, но стремятся к еще более агрессивному расширению и готовы инвестировать в собственные центры разработки программного обеспечения.

  Что нужно сделать, чтобы получить реферальное вознаграждение:

  1. Вы знаете представителя международной продуктовой IT-компании (например, CEO, CTO, VP of Engineering, HR Director и т.д.) и советуете компанию Alcor как провайдера для консультации по выбору правильной модели привлечения талантов и старта в Украине.
  2. Пишите на электронный адрес [email protected]. Укажите в письме контакты и кратко опишите, кому именно вы нас посоветовали и какую задачу пытается решить клиент.
  3. В случае необходимости мы с радостью подпишем юридический договор с суммой бонусов в случае успешной рекомендации.  
  4. Как только Alcor наймет для компании первого разработчика, наслаждайтесь вашей наградой!  

Наши текущие советники получили десятки тысяч долларов в 2023 году и очень довольны не только возможностью приближать победу своими практическими действиями, но и получать вознаграждение на донаты.

Новые международные клиенты – валютные поступления для страны, налоги и донаты, увеличение рабочих мест в совместных индустриях и стремительное развитие экономики. Компания Alcor стремится к тому, чтобы Украина сделала большой и смелый шаг к международному сообществу и увеличивала количество успешного партнерства с международными технологическими компаниями.

Об Alcor

Alcor — компания, вдохновленная миссией создавать софтверные R&D-центры под ключ для американских технологических компаний в Украине (Восточной Европе и Латинской Америке). Alcor гарантирует создание R&D-центра в 10 человек уже через 2 месяца (от рекрутинга таких людей до юридического и бухгалтерского сопровождения и офисного администрирования), а также индивидуального консультирования клиента по наилучшей модели привлечения талантов.  