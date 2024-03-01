Компанія Alcor запускає реферальну програму

Реферальна програма від компанії Alcor сприятиме збільшенню кількості іноземних продуктових IT компаній на українському ринку.

Компанія Alcor оголошує про запуск реферальної програми з метою збільшення кількості міжнародних роботодавців на українському ринку. Тепер реферальна програма, яка раніше функціонувала всередині компанії, стає загальнодоступною. Ініціатива відображає стратегічну місію Alcor залучити інвестиції в Україну, співпрацюючи з новими продуктовими IT компаніями. За більш як 7 років діяльності компанія вже створила близько 30 R&D-центрів для продуктових IT компаній з США, Ізраїлю, Великої Британії та інших країн (включаючи для Amazon та BigCommerce).

«Надійне партнерство зараз особливо актуальне для нашої країни. Я вірю в українських ІТ-спеціалістів, кожен з яких за багато років своєї кар'єри фактично є носієм цінних контактів із клієнтами по всьому світу (США, Великобританії, Норвгегії, Німеччини, Франції та багатьох інших). Українські розробники й так запрошують своїх колег створювати власні software R&D-центри в Україні, а тепер ми вирішили додатково винагороджувати таку проактивну позицію фінансовими бонусами. А саме, за успішну рекомендацію продуктової технологічної компанії, яка планує найняти команду з 10+ розробників в Україні, Alcor надає бонус від 6 400 доларів. Вже за старт в 25+ людей бонус зростає втричі до 16 тис. доларів. Винагорода може сягнути понад 50 тисяч доларів річного бонусу, адже сума залежить від кількості спеціалістів, які ми наймемо для рекомендованої компанії”, – розповів СЕО Alcor, Дмитро Овчаренко.

За умов глобальних криз, зокрема і масових скорочень технічних спеціалістів у США, Alcor пропонує технологічним бізнесам збільшити присутність у значно вигідніших локаціях, як-от Україна. Фокусується компанія на співпраці із продуктовими ІТ компаніями, які вже мають мінімум 100 співробітників по всьому світу, але прагнуть ще більш агресивного розширення та готові інвестувати у власні центри розробки програмного забезпечення.

Що потрібно зробити, щоб отримати реферальну винагороду:

Ви знаєте представника міжнародної продуктової IT-компанії (до прикладу, CEO, CTO, VP of Engineering, HR Director тощо) та радите компанію Alcor як провайдера для консультації щодо вибору правильної моделі залучення талантів та старту в Україні. Пишіть на електронну адресу [email protected]. Вкажіть у листі ваші контакти та коротко опишіть, кому саме ви нас порадили і яке завдання намагається вирішити клієнт. За потреби ми із радістю підпишемо юридичний договір із сумою бонусів у випадку успішної рекомендації. Як тільки Alcor найме для компанії першого розробника, насолоджуйтеся вашою нагородою!

Наші поточні рекомендодавці отримали десятки тисяч доларів у 2023 році і дуже задоволені не лише можливістю наближати перемогу своїми практичними діями, але й отримувати винагороду на донати.

Нові міжнародні клієнти – це валютні надходження для країни, податки і донати, збільшення робочих місць в сумісних індустріях та стрімкий розвиток економіки. Компанія Alcor прагне, аби Україна зробила великий та сміливий крок до міжнародної спільноти та збільшувала кількість успішного партнерства з міжнародними технологічними компаніями.

Про Alcor

Alcor — компанія, натхненна місією створювати софтверні R&D-центри “під ключ” для американських технологічних компаній в Україні (Східній Європі та Латинській Америці). Alcor гарантує створення R&D-центру в 10 людей вже за 2 місяці (від рекрутингу таких людей до юридичного та бухгалтерського супроводу і офісного адміністрування), а також індивідуального консультування клієнта щодо найкращої моделі залучення талантів.