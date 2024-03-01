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Новини компаній
Категорія
Бізнес
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Компанія Alcor запускає реферальну програму

Компанія Alcor запускає реферальну програму

Реферальна програма від компанії Alcor сприятиме збільшенню кількості іноземних продуктових IT компаній на українському ринку.

Компанія Alcor оголошує про запуск реферальної програми з метою збільшення кількості міжнародних роботодавців на українському ринку. Тепер реферальна програма, яка раніше функціонувала всередині компанії, стає загальнодоступною. Ініціатива відображає стратегічну місію Alcor залучити інвестиції в Україну, співпрацюючи з новими продуктовими IT компаніями. За більш як 7 років діяльності компанія вже створила близько 30 R&D-центрів для продуктових IT компаній з США, Ізраїлю, Великої Британії та інших країн (включаючи для Amazon та BigCommerce).

«Надійне партнерство зараз особливо актуальне для нашої країни. Я вірю в українських ІТ-спеціалістів, кожен з яких за багато років своєї кар'єри фактично є носієм цінних контактів із клієнтами по всьому світу (США, Великобританії, Норвгегії, Німеччини, Франції та багатьох інших). Українські розробники й так запрошують своїх колег створювати власні software R&D-центри в Україні, а тепер ми вирішили додатково винагороджувати таку проактивну позицію фінансовими бонусами. А саме, за успішну рекомендацію продуктової технологічної компанії, яка планує найняти команду з 10+ розробників в Україні, Alcor надає бонус від 6 400 доларів. Вже за старт в 25+ людей бонус зростає втричі до 16 тис. доларів. Винагорода може сягнути понад 50 тисяч доларів річного бонусу, адже сума залежить від кількості спеціалістів, які ми наймемо для рекомендованої компанії”, –  розповів СЕО Alcor, Дмитро Овчаренко.

За умов глобальних криз, зокрема і масових скорочень технічних спеціалістів у США, Alcor пропонує технологічним бізнесам збільшити присутність у значно вигідніших локаціях, як-от Україна. Фокусується компанія на співпраці із продуктовими ІТ компаніями, які вже мають мінімум 100 співробітників по всьому світу, але прагнуть ще більш агресивного розширення та готові інвестувати у власні центри розробки програмного забезпечення.

 Що потрібно зробити, щоб отримати реферальну винагороду:

  1. Ви знаєте представника міжнародної продуктової IT-компанії (до прикладу, CEO, CTO, VP of Engineering, HR Director тощо) та радите компанію Alcor як провайдера для консультації щодо вибору правильної моделі залучення талантів та старту в Україні.
  2. Пишіть на електронну адресу [email protected]. Вкажіть у листі ваші контакти та коротко опишіть, кому саме ви нас порадили і яке завдання намагається вирішити клієнт.
  3. За потреби ми із радістю підпишемо юридичний договір із сумою бонусів у випадку успішної рекомендації. 
  4. Як тільки Alcor найме для компанії першого розробника, насолоджуйтеся вашою нагородою! 

Наші поточні рекомендодавці отримали десятки тисяч доларів у 2023 році і дуже задоволені не лише можливістю наближати перемогу своїми практичними діями, але й отримувати винагороду на донати.

Нові міжнародні клієнти – це валютні надходження для країни, податки і донати, збільшення робочих місць в сумісних індустріях та стрімкий розвиток економіки. Компанія Alcor прагне, аби Україна зробила великий та сміливий крок до міжнародної спільноти та збільшувала кількість успішного партнерства з міжнародними технологічними компаніями.

Про Alcor

Alcor — компанія, натхненна місією створювати софтверні R&D-центри “під ключ” для американських технологічних компаній в Україні (Східній Європі та Латинській Америці). Alcor гарантує створення R&D-центру в 10 людей вже за 2 місяці (від рекрутингу таких людей до юридичного та бухгалтерського супроводу і офісного адміністрування), а також індивідуального консультування клієнта щодо найкращої моделі залучення талантів. 