Компания Inter Parfums, директором которой является Philippe Benacin открестилась от покупки российского актива в Украине, сказав, что это личная инициатива собственника

В среду международный холдинг Inter Parfums озвучил финансовые показатели 2022 года и провел пресс-конференцию. Тема покупки холдинга BROCARD в Украине не освещалась, поэтому украинский журналист адресовал этот вопрос компании.

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"Филипп Бенасен — генеральный директор нашего французского филиала Interparfums SA. Это была личная инвестиция г-на Бенасена, и она не влияет на Inter Parfums, Inc. Таким образом, мы не участвовали в сделке и в настоящее время не собираемся раскрывать информацию о сделке или ее сумме", - написала Карин Дейли, вице-президент Equity Group.

Напомним, до марта 2022 года Холдинг BROCARD, в который входят компании «Брокард-Украина» и «Эгзагон» принадлежал собственнице российской сети «Л’этуаль» Татьяне Володиной.

Уже через месяц после начала полномасштабной войны, собственник компании, которая является крупнейшим поставщиком араматов в российскую сеть Лэтуаль и не прекратил по сегодняшний день свои поставки популярных товаров (Kate Spade, Jimmy Choo, Montblank и т.д.), объявил о желании купить российский актив в Украине.

АМКУ не рассмтривал сделку и не давал разрешение на концентрацию, но несмотря на это новым собственником актива в государственном реестре уже значится Philippe Bénacin, а команда пытается через суд снять арест площадей и товаров, пользуясь поддержкой ЕБА и найдя союзников в БЭБ, который не увидел финансирование страны террориста со стороны холдинга Brocard. Хотя ранее в СМИ сообщалось о судебном запрете регистратора менять информацию о собственниках.

"Россияне могут использовать французов для усыпления бдительности украинских властей. Такой вывод напрашивается, принимая во внимание скорость совершения сделки, небольшую сумму сделки и долгосрочную «дружбу» двух владельцев крупнейших парфюмерных сетей", - сказал эксперт рынка ритейла на условиях анонимности.

Напомним, с момента вторжения в Украину французская система правосудия возбудила как минимум 17 уголовных дел, направленных на конфискацию активов российской элиты.

Источник фото: ua.depositphotos.com