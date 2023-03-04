Компанія Inter Parfums, директором якої є Philippe Benacin відхрестилася від купівлі російського активу в Україні, сказавши, що це особиста ініціатива власника

У середу міжнародний холдинг Inter Parfums озвучив фінансові показники 2022 року та провів пресконференцію. Тема купівлі холдингу BROCARD в Україні не висвітлювалася, тож український журналіст адресував це питання компанії.

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"Філіп Бенасен - генеральний директор нашої французької філії Interparfums SA. Це була особиста інвестиція пана Бенасена, і вона не впливає на Inter Parfums, Inc. Таким чином, ми не брали участі в угоді і в даний час не збираємося розкривати інформацію про угоду або її сумі", - написала Карін Дейлі, віце-президент Equity Group.

Нагадаємо, до березня 2022 року Холдинг BROCARD, до якого входять компанії «Брокард-Україна» та «Егзагон» належав власнику російської мережі «Л'етуаль» Тетяні Володіній.

Вже через місяць після початку повномасштабної війни, власник компанії, яка є найбільшим постачальником араматів у російську мережу Летуаль і не припинив до сьогоднішнього дня свої постачання популярних товарів (Kate Spade, Jimmy Choo, Montblank і т.д.), оголосив про бажання купити російську актив в Україні.

АМКУ не розглдав угоду і не давав дозволу на концентрацію, але незважаючи на це новим власником активу в державному реєстрі вже значиться Philippe Bénacin, а команда намагається через суд зняти арешт площ та товарів, користуючись підтримкою ЄБА та знайшовши союзників у БЕБ, який не побачив фінансування країни терориста із боку холдингу Brocard. Хоча раніше у ЗМІ повідомлялося про судову заборону реєстратора змінювати інформацію про власників.

"Росіяни можуть використовувати французів для присиплення пильності української влади. Такий висновок напрошується, беручи до уваги швидкість укладання угоди, невелику суму угоди та довгострокову "дружбу" двох власників найбільших парфумерних мереж", - сказав експерт ринку рітейлу на умовах анонімності.

Нагадаємо, з моменту вторгнення в Україну французька система правосуддя порушила щонайменше 17 кримінальних справ, спрямованих на конфіскацію активів російської еліти.

Джерело фото: ua.depositphotos.com