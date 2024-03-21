Компания МХП внедрила в собственном ритейле цифровой уголок потребителя

МХП – производитель качественных и вкусных продуктов питания. Чтобы сделать эти продукты максимально доступными для украинцев, компания развивает магазины «Мясомаркет» и заведения безопасного фастфуда Döner Маркет – как франчайзинговые, так и собственный ритейл. Именно в торговых точках собственного ритейла МХП внедрила цифровой уголок потребителя .

Компания отказалась от громоздкого бумажного уголка потребителя и заменила его современным инструментом с QR-кодом со ссылкой на сайт. Там вместо множества бумажных в электронном виде размещены все необходимые документы, чтобы каждый покупатель имел доступ к полной информации о продавце и безопасных условиях оборота продукции. Это продолжение стратегии честности и открытости МХП с клиентами, что является залогом длительных отношений между производителем/продавцом и потребителем.

Цифровой формат уголка потребителя позволяет выполнить требования законодательства и одновременно обеспечить потребителям легкий и удобный доступ к документации. В случае, если у потребителя нет смартфона, работники заведений обязательно помогут и отсканируют код своим смартфоном, чтобы потребитель ознакомился с информацией.

Наличие уголка потребителя в торговых и общественного питания является законодательным требованием по защите прав потребителей. Однако часто в заведениях физически не хватает места для размещения стенда, он может выглядеть не эстетично, а также постоянно возникает необходимость физически обновлять устаревшие документы на актуальные. Цифровой подход обеспечил возможность в режиме реального времени контролировать наличие и актуальность всех документов и при необходимости обновлять их в считанные минуты.

Анализ Закона Украины "О защите прав потребителей" и "Правил розничной торговли продовольственными товарами" подтверждает, что бумажная форма уголка потребителя и информации для потребителя не является прямым требованием законодательства, в том числе и потому, что действующий закон принят еще в 1991 году (а новый еще не вступил в силу). Главным же законодательным требованием является доступность и достоверность информации.

Цифровой формат уголка потребителя уже функционирует в собственном ритейле МХП – в «Мясомаркетах» и Döner Маркетах. В планах компании в ближайшее время поделиться этим инструментом с партнерами-франчайзи по созданию цифрового уголка в их торговых точках по всей Украине.