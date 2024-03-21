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Компанія МХП впровадила у власному ритейлі цифровий куточок споживача
МХП — виробник якісних та смачних продуктів харчування. Щоб зробити ці продукти максимально доступними для українців, компанія розвиває магазини «Мʼясомаркет» і заклади безпечного фастфуду Döner Маркет — як франчайзингові, так і власний ритейл. Саме у торгових точках власного ритейлу МХП впровадила цифровий куточок споживача.
Компанія відмовилася від громіздкого паперового куточка споживача й замінила його на сучасний інструмент із QR-кодом з посиланням на сайт. Там замість безлічі паперових в електронному вигляді розміщені усі необхідні документи, щоб кожен покупець мав доступ до повної інформації про продавця і безпечні умови обігу продукції. Це продовження стратегії чесності та відкритості МХП зі своїми клієнтами, що є запорукою тривалих стосунків між виробником/продавцем та споживачем.
Цифровий формат куточка споживача дає змогу виконати вимоги законодавства і водночас забезпечити споживачам легкий і зручний доступ до актуальної документації. У випадку, якщо споживач не має смартфона, працівники закладів обов’язково допоможуть і відсканують код своїм смартфоном, щоб споживач ознайомився з інформацією.
Наявність куточка споживача у закладах торгівлі та громадського харчування є законодавчою вимогою щодо захисту прав споживачів. Проте часто в закладах фізично не вистачає місця для розміщення стенду, він може виглядати не естетично, а також постійно виникає необхідність фізично оновлювати застарілі документи на актуальні. Цифровий підхід забезпечив можливість в режимі реального часу контролювати наявність та актуальність всіх документів та за потреби оновлювати їх за лічені хвилини.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Аналіз Закону України «Про захист прав споживачів» та «Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами» підтверджує, що паперова форма куточка споживача та інформації для споживача не є прямою вимогою законодавства, зокрема і тому, що чинний закон прийнято ще в 1991 році (а новий ще не набув чинності). Натомість головною законодавчою вимогою є доступність і достовірність інформації.
Цифровий формат куточка споживача вже функціонує у власному ритейлі МХП — у «Мʼясомаркетах» та Döner Маркетах. У планах компанії найближчим часом поділитися цим інструментом з партнерами-франчайзі для створення цифрового куточка у їхніх торгових точках по всій Україні.