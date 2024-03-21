Компанія МХП впровадила у власному ритейлі цифровий куточок споживача

МХП — виробник якісних та смачних продуктів харчування. Щоб зробити ці продукти максимально доступними для українців, компанія розвиває магазини «Мʼясомаркет» і заклади безпечного фастфуду Döner Маркет — як франчайзингові, так і власний ритейл. Саме у торгових точках власного ритейлу МХП впровадила цифровий куточок споживача.

Компанія відмовилася від громіздкого паперового куточка споживача й замінила його на сучасний інструмент із QR-кодом з посиланням на сайт. Там замість безлічі паперових в електронному вигляді розміщені усі необхідні документи, щоб кожен покупець мав доступ до повної інформації про продавця і безпечні умови обігу продукції. Це продовження стратегії чесності та відкритості МХП зі своїми клієнтами, що є запорукою тривалих стосунків між виробником/продавцем та споживачем.

Цифровий формат куточка споживача дає змогу виконати вимоги законодавства і водночас забезпечити споживачам легкий і зручний доступ до актуальної документації. У випадку, якщо споживач не має смартфона, працівники закладів обов’язково допоможуть і відсканують код своїм смартфоном, щоб споживач ознайомився з інформацією.

Наявність куточка споживача у закладах торгівлі та громадського харчування є законодавчою вимогою щодо захисту прав споживачів. Проте часто в закладах фізично не вистачає місця для розміщення стенду, він може виглядати не естетично, а також постійно виникає необхідність фізично оновлювати застарілі документи на актуальні. Цифровий підхід забезпечив можливість в режимі реального часу контролювати наявність та актуальність всіх документів та за потреби оновлювати їх за лічені хвилини.

Аналіз Закону України «Про захист прав споживачів» та «Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами» підтверджує, що паперова форма куточка споживача та інформації для споживача не є прямою вимогою законодавства, зокрема і тому, що чинний закон прийнято ще в 1991 році (а новий ще не набув чинності). Натомість головною законодавчою вимогою є доступність і достовірність інформації.

Цифровий формат куточка споживача вже функціонує у власному ритейлі МХП — у «Мʼясомаркетах» та Döner Маркетах. У планах компанії найближчим часом поділитися цим інструментом з партнерами-франчайзі для створення цифрового куточка у їхніх торгових точках по всій Україні.