Компания ВАТ Украина запускает производство стиков в Украине

Компания построила новый цех на Прилуцкой табачной фабрике

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

BAT Украина продолжает инвестировать в украинскую экономику, несмотря на то, что некоторые глобальные компании ограничивают производство в стране из-за военного положения. Компания начала постепенный перенос изготовления стиков1 формата «Деми» в Украине. Уникальность инвестиционного проекта состоит в том, что Прилуцкая табачная фабрика стала одним из немногих производств ОАО в мире, где выпускаются стики для glo™ и других ТВЭН.

Компания увеличила штат Прилукской фабрики на 30 рабочих мест и построил новый цех для обеспечения особых климатических условий, необходимых для производства. Стики создаются как в существующих подразделениях фабрики (производства фильтропалочек и табачный цех), так и в новом участке ТВЭН с высокоскоростной автоматизированной линией с возможностью производить ориентировочно 36 000 пачек в час.

Технология производства ТВЭН и требования к смежным процессам регламентируются глобальными стандартами группы ОАО, поэтому качество остается одинаково высокого уровня в каждой стране производства.

«Мы верим в восстановление экономики и развитие украинского бизнеса и считаем необходимым продолжать запланированные инвестиции. Мы начали постепенную локализацию производства сток для девайсов серии HYPER в Украине, и в 2022 году планируем производить в Прилуках в общей сложности 70% от годовой потребности этого продукта. Мы очень гордимся тем, что можем обеспечить наших совершеннолетних потребителей продуктом «Сделано в Украине», который сочетает в себе самые высокие мировые стандарты качества и передовые технологии» – комментирует Кахабер Бенидзе, генеральный директор ОАО Украина.

ОАО Украина – первое предприятие с иностранными инвестициями в табачной отрасли Украины, основанное в 1993 году на базе Прилуцкой табачной фабрики. Компания входит в Группу ОАО. В Украине портфель компании включает в себя такие международные марки сигарет как Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri, а также национальную марку – Прилуки. Продукция ОАО Украина экспортируется в Азербайджан, Узбекистан, Польшу, Венгрию, Румынию, Хорватию и Королевство Саудовской Аравии. Больше информации на сайте: http://www.bat.ua