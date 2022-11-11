Компанія ВАТ Україна запускає виробництво стіків в Україні

Компанія побудувала новий цех на Прилуцькій тютюновій фабриці

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BAT Україна продовжує інвестувати в українську економіку незважаючи на те, що деякі глобальні компанії обмежують виробництво в країні через воєнний стан. Компанія розпочала поступове перенесення виготовлення стіків1 формату «Демі» в Україну. Унікальність інвестиційного проєкту полягає в тому, що Прилуцька тютюнова фабрика стала однією з небагатьох виробництв ВАТ у світі, де випускаються стіки для glo™ та інших ТВЕН.

Компанія збільшила штат Прилуцької фабрики на 30 робочих місць та побудувала новий цех для забезпечення особливих кліматичних умов, що необхідні для виробництва. Стіки створюються як у наявних підрозділах фабрики (виробництва фільтропаличок та тютюновий цех), так і у новозбудованій дільниці ТВЕН із високошвидкісною автоматизованою лінією з можливістю виготовляти орієнтовно 36 000 пачок за годину.

Технологія виробництва ТВЕН та вимоги до суміжних процесів регламентуються глобальними стандартами Групи ВАТ, тому якість залишається однаково високого рівня в кожній країні виробництва.

«Ми віримо у відновлення економіки й розвиток українського бізнесу та вважаємо за необхідне продовжувати заплановані інвестиції. Ми розпочали поступову локалізацію виробництва стіків для девайсів серії HYPER в Україні, і в 2022 році плануємо виробляти в Прилуках загалом 70% від річної потреби цього продукту. Ми надзвичайно пишаємося тим, що можемо забезпечити наших повнолітніх споживачів продуктом «Зроблено в Україні», що поєднує в собі найвищі світові стандарти якості та найпередовіші технології» – коментує Кахабер Бенідзе, генеральний директор ВАТ Україна.

ВАТ Україна – перше підприємство з іноземними інвестиціями в тютюновій галузі України, яке було засноване в 1993 році на базі Прилуцької тютюнової фабрики. Компанія входить до Групи ВАТ. В Україні портфель компанії включає такі міжнародні марки сигарет як Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri, а також національну марку – Прилуки. Продукція ВАТ Україна експортується до Азербайджану, Узбекистану, Польщі, Угорщини, Румунії, Хорватії та Королівства Саудівської Аравії. Більше інформації на сайті: http://www.bat.ua