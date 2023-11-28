- Тип
- Пресс-релиз Пресс-релиз
- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
Конференция "Закупки у ветеранских предприятий"
5 декабря 2023 в 14:00 в одном из бизнес - центров в Киеве состоится первая конференция "Закупки у ветеранских предприятий", организованная Райффайзен Банком Украина, Ассоциацией предпринимателей – ветеранов АТО и Украинским ветеранским фондом.
Украинские бизнесы с первых дней войны активно поддерживают своих сотрудников в рядах ВСУ, их семьи, реинтегрируют ветеранов на рабочих местах и социализируют в коллективах предприятий. Но эта работа не снимает вопрос трудоустройства в целом. Одним из направлений заботы о защитниках может стать поддержка вновь созданных и возобновленных ветеранских бизнесов, в том числе через закупки у них товаров и услуг . чтобы обеспечить для них постоянный спрос в условиях открытой конкуренции .
На конференции вместе с профессиональными закупщиками крупных компаний предприятиями - подрядчиками, представителями ветеранских предприятий , представителями власти, общественных организаций, СМИ обсудим:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- подходы к определению понятия "ветеранский бизнес" и его деятельность в Украине;
- Мировую практику по закупкам у ветеранских предприятий; Как мировой опыт можно адаптировать к условиям Украины;
- Законодательные инициативы по поддержке ветеранских бизнесов;
- Вопросы регламентации целевых закупок у ветеранских предприятий.
Конференция будет полезна для представителей частных и государственных предприятий, владельцев и руководителей ветеранского бизнеса, профессиональных закупщиков, экспертов по ESG, юристов в сфере публичных закупок и конкурентного права, коммуникационщиков, представителей донорских организаций и органов власти.
Предварительная регистрация на конференцию по ссылке:
https://forms.gle/6mppbuRaR45usZDf9
Участие является бесплатным. Количество мест ограничено.
Предварительная программа конференции "Закупки у ветеранских предприятий" (возможны изменения и уточнения)
- 14:00–14:30 – регистрация, приветственный кофе, знакомство .
- 14:30-14:45 – Александра Шеховцова, директор по закупкам Райффайзен Банка . Цель конференции. Ветеранская программа Райфа, актуальность поддержки ветеранского бизнеса.
- 14:15-14:35 – Сергей Позняк, глава Ассоциации предпринимателей – ветеранов АТО. Обзор опыта иностранных стран по поддержке ветеранского бизнеса. Роль закупок
- 14:35-14:55 – Дискуссия. Как можно имплементировать иностранный опыт работы украинских компаний и реалии рынка, регулирования.
- 14:55-15:15 – Тарас Тарасенко, народный депутат . Наработка по законопроекту "О ветеранском предпринимательстве", подходы к определению «ветеранский бизнес» . Место закупок в списке инструментов поддержки ветеранского бизнеса.
- 15:15-15:35 – Анна Медведникова , директор департамента сферы публичных закупок и конкурентной политики Министерства экономики Украины. Планы государства по поддержке ветеранских предприятий через приоритет в закупках. Возможности и ограничения. Вопросы конкуреции .
- 15:35-15:55 – Юлия Кирилова, начальник отдела учебно - аналитической работы Украинского ветеранского фонда. Опыт поддержки ветеранских бизнесов в Украине .
- 15:55-16:20 – Дискуссия по определению ветеранских бизнесов, их идентификации в закупочных процедурах, перспективам участия. Баланс преимуществ и конкурентности.
- 16:20 – 16:30 – Перерыв на кофе.
- 16:30 – 16:45 – Антон Семенов, психотерапевт, автор книг об общении с людьми, имеющими травматический опыт. Как общаться с ветеранами, представляющими участников закупочных процедур.
- 16:45 – 17:05 – Кейс украинской ритейл - компании о сотрудничестве с ветеранскими бизнесами .
- 17:05 – 17:25 – Кейс ветеранского предприятия об участии в закупке товаров и услуг для крупных компаний и государственных учреждений.
- 17:25 – 18:00 – Панельная дискуссия. Как компании могут в своих политиках предусмотреть особенности закупок у ветеранских бизнесов . Юридические аспекты, вопросы конкуренции.
- 18:20 – 19:00 – Неформальное общение, нетворкинг между компаниями и представителями ветеранского бизнеса.