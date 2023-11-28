- Тип
- Пресреліз Пресреліз
- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
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Конференція "Закупівлі у ветеранських підприємств"
5 грудня 2023 року о 14:00 в одному з бізнес-центрів у Києві відбудеться перша конференція "Закупівлі у ветеранських підприємств", що організована Райффайзен Банком Україна, Асоціацією підприємців-ветеранів АТО та Українським ветеранським фондом.
Українські бізнеси від перших днів війни активно підтримують своїх співробітників у лавах ЗСУ, їхні сім’ї, реінтегрують ветеранів на робочих місцях та соціалізують у колективах підприємств. Але ця робота не знімає питання працевлаштування в цілому. Одним з напрямів піклування про захисників може стати підтримка новостворених та відновлених ветеранських бізнесів, у тому числі через закупівлі у них товарів та послуг, щоб забезпечити для них сталий попит в умовах відкритої конкуренції.
На конференції разом із професійними закупівельниками великих компаній, підприємствами-підрядниками, представниками ветеранських підприємств, представниками влади, громадських організацій, ЗМІ обговоримо:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- Підходи до визначення поняття "ветеранський бізнес" та його діяльність в Україні;
- Світову практику щодо закупівель у ветеранських підприємств;. Як світовий досвід можна адаптувати до умов України;
- Законодавчі ініціативи щодо підтримки ветеранських бізнесів;
- Питання регламентації цільових закупівель у ветеранських підприємств.
Конференція буде корисною для представників приватних та державних підприємств, власників та керівників ветеранського бізнесу, професійних закупівельників, експертів з ESG, юристів у сфері публічних закупівель та конкурентного права, комунікаційників, представників донорських організацій та органів влади тощо.
Попередня реєстрація на конференцію за посиланням:
https://forms.gle/6mppbuRaR45usZDf9
Участь є безкоштовною. Кількість місць обмежена.
Попередня програма конференції "Закупівлі у ветеранських підприємств" (можливі зміни та уточнення)
- 14:00-14:30 – реєстрація, вітальна кава, знайомство.
- 14:30-14:45 – Олександра Шеховцова, директорка із закупівель Райффайзен Банку. Мета конференції. Ветеранська програма Райфу, актуальність підтримки ветеранського бізнесу.
- 14:15-14:35 – Сергій Позняк, голова Асоціації підприємців-ветеранів АТО. Огляд досвіду іноземних країн щодо підтримки ветеранського бізнесу. Роль закупівель
- 14:35-14:55 – Дискусія. Як можна імплементувати іноземний досвід у роботу українських компаній та реалії ринку, регулювання.
- 14:55-15:15 – Тарас Тарасенко, народний депутат. Напрацювання щодо законопроекту "Про ветеранське підприємництво", підходи до визначення «ветеранський бізнес». Місце закупівель в переліку інструментів підтримки ветеранського бізнесу.
- 15:15-15:35 – Анна Медвєднікова, директорка департаменту сфери публічних закупівель та конкурентної політики Міністерства економіки України. Плани держави щодо підтримки ветеранських підприємств через надання пріоритету в закупівлях. Можливості та обмеження. Питання конкуреції.
- 15:35-15:55 – Юлія Кірілова, начальниця відділу навчально-аналітичної роботи Українського ветеранського фонду. Досвід підтримки ветеранських бізнесів в Україні.
- 15:55-16:20 – Дискусія щодо визначення ветеранських бізнесів, їх ідентифікації у закупівельних процедурах, перспектив участі. Баланс переваг та конкурентності.
- 16:20 – 16:30 – Перерва на каву.
- 16:30 – 16:45 – Антон Семенов, психотерапевт, автор книг про спілкування з людьми, які мають травматичний досвід. Як комунікувати з ветеранами, які представляють учасників закупівельних процедур.
- 16:45 – 17:05 – Кейс української ритейл-компанії про співпрацю з ветеранськими бізнесами.
- 17:05 – 17:25 – Кейс ветеранського підприємств про участь у закупівлі товарів та послуг для великих компаній та державних установ.
- 17:25 – 18:00 – Панельна дискусія. Як компанії можуть у своїх політиках передбачити особливості щодо закупівель у ветеранських бізнесів. Юридичні аспекти, питання конкуренції.
- 18:20 – 19:00 – Неформальне спілкування, нетворкінг між компаніями та представниками ветеранського бізнесу.