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5 грудня 2023 року о 14:00 в одному з бізнес-центрів у Києві відбудеться перша конференція "Закупівлі у ветеранських підприємств", що організована Райффайзен Банком Україна, Асоціацією підприємців-ветеранів АТО та Українським ветеранським фондом.

Українські бізнеси від перших днів війни активно підтримують своїх співробітників у лавах ЗСУ, їхні сім’ї, реінтегрують ветеранів на робочих місцях та соціалізують у колективах підприємств. Але ця робота не знімає питання працевлаштування в цілому. Одним з напрямів піклування про захисників може стати підтримка новостворених та відновлених ветеранських бізнесів, у тому числі через закупівлі у них товарів та послуг, щоб забезпечити для них сталий попит в умовах відкритої конкуренції.

На конференції разом із професійними закупівельниками великих компаній, підприємствами-підрядниками, представниками ветеранських підприємств, представниками влади, громадських організацій, ЗМІ обговоримо:

Підходи до визначення поняття "ветеранський бізнес" та його діяльність в Україні;

Світову практику щодо закупівель у ветеранських підприємств;. Як світовий досвід можна адаптувати до умов України;

Законодавчі ініціативи щодо підтримки ветеранських бізнесів;

Питання регламентації цільових закупівель у ветеранських підприємств.

Конференція буде корисною для представників приватних та державних підприємств, власників та керівників ветеранського бізнесу, професійних закупівельників, експертів з ESG, юристів у сфері публічних закупівель та конкурентного права, комунікаційників, представників донорських організацій та органів влади тощо.

Попередня реєстрація на конференцію за посиланням:

https://forms.gle/6mppbuRaR45usZDf9

Участь є безкоштовною. Кількість місць обмежена.

Попередня програма конференції "Закупівлі у ветеранських підприємств" (можливі зміни та уточнення)

14:00-14:30 – реєстрація, вітальна кава, знайомство .

14:30-14:45 – Олександра Шеховцова, директорка із закупівель Райффайзен Банку . Мета конференції. Ветеранська програма Райфу, актуальність підтримки ветеранського бізнесу.

14:15-14:35 – Сергій Позняк, голова Асоціації підприємців - ветеранів АТО. Огляд досвіду іноземних країн щодо підтримки ветеранського бізнесу. Роль закупівель

14:35-14:55 – Дискусія. Як можна імплементувати іноземний досвід у роботу українських компаній та реалії ринку, регулювання.

14:55-15:15 – Тарас Тарасенко, народний депутат . Напрацювання щодо законопроекту "Про ветеранське підприємництво", підходи до визначення «ветеранський бізнес» . Місце закупівель в переліку інструментів підтримки ветеранського бізнесу.

15:15-15:35 – Анна Медвєднікова , директорка департаменту сфери публічних закупівель та конкурентної політики Міністерства економіки України. Плани держави щодо підтримки ветеранських підприємств через надання пріоритету в закупівлях. Можливості та обмеження. Питання конкуреції .

15:35-15:55 – Юлія Кірілова, начальниця відділу навчально - аналітичної роботи Українського ветеранського фонду. Досвід підтримки ветеранських бізнесів в Україні .

15:55-16:20 – Дискусія щодо визначення ветеранських бізнесів, їх ідентифікації у закупівельних процедурах, перспектив участі. Баланс переваг та конкурентності.

16:20 – 16:30 – Перерва на каву.

16:30 – 16:45 – Антон Семенов, психотерапевт, автор книг про спілкування з людьми, які мають травматичний досвід. Як комунікувати з ветеранами, які представляють учасників закупівельних процедур.