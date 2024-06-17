Конкурс маркетинговых проектов X-RAY: до конца голосования осталось 3 дня

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Украинские компании работают в условиях сплошной неопределенности и в режиме 24/7 создают мощные проекты, за которыми интересно наблюдать не только украинскому маркетинг-сообществу, но и всему миру.

В рамках конкурса топовое издание о маркетинге, коммуникациях и креативе MMR знакомит общественность с актуальными проектами украинских компаний, агентств и благотворительных фондов.

Проголосовать можно за проекты в каждой из 8 номинаций:

Brand Experience

Социальный маркетинг

Искусственный интеллект

Ситуативный маркетинг

Компания в соцсетях

Кампания с участием инфлюэнсера

Международная компания

Коллаборация брендов

Голосование продлится до 20 июня 23:59. Успейте отдать голос за ваши проекты-фавориты!

Также свою работу уже начало экспертное жюри . Напоминаем, что победители будут определены по сумме баллов онлайн-голосования и оценок экспертного жюри и награждены во время оффлайн MRKTNG марафона 25 июня. Не упустите!