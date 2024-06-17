- Тип
- MMR
- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
Конкурс маркетинговых проектов X-RAY: до конца голосования осталось 3 дня
Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+
25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу.Забронировать участие
Украинские компании работают в условиях сплошной неопределенности и в режиме 24/7 создают мощные проекты, за которыми интересно наблюдать не только украинскому маркетинг-сообществу, но и всему миру.
В рамках конкурса топовое издание о маркетинге, коммуникациях и креативе MMR знакомит общественность с актуальными проектами украинских компаний, агентств и благотворительных фондов.
Проголосовать можно за проекты в каждой из 8 номинаций:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- Brand Experience
- Социальный маркетинг
- Искусственный интеллект
- Ситуативный маркетинг
- Компания в соцсетях
- Кампания с участием инфлюэнсера
- Международная компания
- Коллаборация брендов
Голосование продлится до 20 июня 23:59. Успейте отдать голос за ваши проекты-фавориты!
Также свою работу уже начало экспертное жюри . Напоминаем, что победители будут определены по сумме баллов онлайн-голосования и оценок экспертного жюри и награждены во время оффлайн MRKTNG марафона 25 июня. Не упустите!