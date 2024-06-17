Конкурс маркетингових проєктів X-RAY: до кінця голосування залишилося 3 дні

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Українські компанії працюють в умовах суцільної невизначеності та в режимі 24/7 створюють потужні проєкти, за якими цікаво спостерігати не тільки українській маркетинг-спільноті, а й усьому світові.

У рамках конкурсу топове видання про маркетинг, комунікації та креатив MMR знайомить громадськість з актуальними проєктами українських компаній, агентств та благодійних фондів.

Проголосувати можна за проєкти в кожній із 8 номінацій:

Brand Experience

Соціальний маркетинг

Штучний інтелект

Ситуативний маркетинг

Кампанія в соцмережах

Кампанія за участі інфлюенсера

Міжнародна кампанія

Колаборація брендів

Голосування триватиме до 20 червня 23:59. Встигніть віддати голос за ваші проєкти-фаворити!

Також свою роботу вже розпочало експертне журі. Нагадуємо, що переможців буде визначено за сумою балів онлайн-голосування та оцінок експертного журі та нагороджено під час офлайн MRKTNG марафону 25 червня. Не пропустіть!