Конкурс социальных инициатив «Ответственная страна 2.0»: голосование началось

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Топовое издание о маркетинге, коммуникациях и креативе MMR.ua при поддержке Delo.ua продолжает спецпроект «Ответственная страна» , запущенный в январе 2023 года, цель которого — рассказать о лучших КСО-инициациях, подсветить вовлеченность бизнеса в поддержку ВСУ, ветеранов, пострадавших от войны, а также рассказать о внедрении инклюзивных решений, образовательных, культурных проектов и не только. Искренне благодарны всем, кто прилагает свои усилия для реализации добрых дел!

Победители будут определены по сумме баллов онлайн-голосования и оценкам экспертного жюри в следующих номинациях:

Проект для приближения победы

Поддержание образования, культуры и спорта

Корпоративный благотворительный фонд

Сотрудничество бизнеса и благотворительного фонда

Поддержание ветеранов

Поддержание пострадавших от войны

Внедрение инклюзивных решений

Охрана окружающей среды

Приглашаем читательское сообщество оценить кейсы .

Голосование продлится до 5 апреля 23:59, а победители станут известны впоследствии на страницах MMR.ua и Delo.ua.

Напоминаем, что победители будут определены по сумме баллов онлайн-голосования и оценкам экспертного жюри.

Каждый ваш голос важен!