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Тип
MMR
Категория
Бизнес
Дата публикации

Конкурс социальных инициатив «Ответственная страна 2.0»: голосование началось

Конкурс социальных инициатив «Ответственная страна 2.0»: голосование началось
Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit.
10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
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Топовое издание о маркетинге, коммуникациях и креативе MMR.ua при поддержке Delo.ua продолжает спецпроект «Ответственная страна» , запущенный в январе 2023 года, цель которого — рассказать о лучших КСО-инициациях, подсветить вовлеченность бизнеса в поддержку ВСУ, ветеранов, пострадавших от войны, а также рассказать о внедрении инклюзивных решений, образовательных, культурных проектов и не только. Искренне благодарны всем, кто прилагает свои усилия для реализации добрых дел!

Победители будут определены по сумме баллов онлайн-голосования и оценкам экспертного жюри в следующих номинациях:

  • Проект для приближения победы
  • Поддержание образования, культуры и спорта
  • Корпоративный благотворительный фонд
  • Сотрудничество бизнеса и благотворительного фонда
  • Поддержание ветеранов
  • Поддержание пострадавших от войны
  • Внедрение инклюзивных решений
  • Охрана окружающей среды

Приглашаем читательское сообщество оценить кейсы .

Голосование продлится до 5 апреля 23:59, а победители станут известны впоследствии на страницах MMR.ua и Delo.ua.

Напоминаем, что победители будут определены по сумме баллов онлайн-голосования и оценкам экспертного жюри.

Каждый ваш голос важен!