- Тип
- MMR
- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
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Конкурс социальных инициатив «Ответственная страна 2.0»: голосование началось
Топовое издание о маркетинге, коммуникациях и креативе MMR.ua при поддержке Delo.ua продолжает спецпроект «Ответственная страна» , запущенный в январе 2023 года, цель которого — рассказать о лучших КСО-инициациях, подсветить вовлеченность бизнеса в поддержку ВСУ, ветеранов, пострадавших от войны, а также рассказать о внедрении инклюзивных решений, образовательных, культурных проектов и не только. Искренне благодарны всем, кто прилагает свои усилия для реализации добрых дел!
Победители будут определены по сумме баллов онлайн-голосования и оценкам экспертного жюри в следующих номинациях:
- Проект для приближения победы
- Поддержание образования, культуры и спорта
- Корпоративный благотворительный фонд
- Сотрудничество бизнеса и благотворительного фонда
- Поддержание ветеранов
- Поддержание пострадавших от войны
- Внедрение инклюзивных решений
- Охрана окружающей среды
Приглашаем читательское сообщество оценить кейсы .Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Голосование продлится до 5 апреля 23:59, а победители станут известны впоследствии на страницах MMR.ua и Delo.ua.
Напоминаем, что победители будут определены по сумме баллов онлайн-голосования и оценкам экспертного жюри.
Каждый ваш голос важен!