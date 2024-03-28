- Тип
- MMR
- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
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Конкурс соціальних ініціатив «Відповідальна країна 2.0»: голосування розпочалося
Топове видання про маркетинг, комунікації та креатив MMR.ua за підтримки Delo.ua продовжує спецпроєкт «Відповідальна країна», запущений у січні 2023 року, мета якого — розказати про найкращі КСВ-ініціативи, підсвітити залученість бізнесу в підтримку ЗСУ, ветеранів, постраждалих від війни, а також розказати про впровадження інклюзивних рішень, освітніх, культурних проєктів і не тільки. Щиро вдячні всім, хто докладає своїх зусиль для реалізації добрих справ!
Переможців буде визначено за сумою балів онлайн-голосування та оцінок експертного журі в наступних номінаціях:
- Проєкт задля наближення перемоги
- Підтримання освіти, культури та спорту
- Корпоративний благодійний фонд
- Співпраця бізнесу та благодійного фонду
- Підтримання ветеранів
- Підтримання постраждалих від війни
- Впровадження інклюзивних рішень
- Охорона довкілля
Запрошуємо читацьку спільноту оцінити кейси.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Голосування триватиме до 5 квітня 23:59, а переможці стануть відомі згодом на сторінках MMR.ua та Delo.ua.
Нагадуємо, що переможців буде визначено за сумою балів онлайн-голосування та оцінок експертного журі.
Кожен ваш голос важливий!