Конкурс соціальних ініціатив «Відповідальна країна 2.0»: голосування розпочалося

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Топове видання про маркетинг, комунікації та креатив MMR.ua за підтримки Delo.ua продовжує спецпроєкт «Відповідальна країна», запущений у січні 2023 року, мета якого — розказати про найкращі КСВ-ініціативи, підсвітити залученість бізнесу в підтримку ЗСУ, ветеранів, постраждалих від війни, а також розказати про впровадження інклюзивних рішень, освітніх, культурних проєктів і не тільки. Щиро вдячні всім, хто докладає своїх зусиль для реалізації добрих справ!

Переможців буде визначено за сумою балів онлайн-голосування та оцінок експертного журі в наступних номінаціях:

Проєкт задля наближення перемоги

Підтримання освіти, культури та спорту

Корпоративний благодійний фонд

Співпраця бізнесу та благодійного фонду

Підтримання ветеранів

Підтримання постраждалих від війни

Впровадження інклюзивних рішень

Охорона довкілля

Запрошуємо читацьку спільноту оцінити кейси.

Голосування триватиме до 5 квітня 23:59, а переможці стануть відомі згодом на сторінках MMR.ua та Delo.ua.

Нагадуємо, що переможців буде визначено за сумою балів онлайн-голосування та оцінок експертного журі.

Кожен ваш голос важливий!