Конкурс социальных инициатив "Ответственная страна 2.0": начат прием заявок

С началом полномасштабной жестокой войны России против Украины украинский бизнес реализовал невероятное количество масштабных проектов как самостоятельно, так и с привлечением благотворительных фондов. К тому же бизнесы продолжают создавать корпоративные благотворительные фонды, чтобы еще активнее поддерживать страну в борьбе против врага.

Топовое издание о маркетинге, коммуникациях и креативе MMR при поддержке Delo.ua продолжает спецпроект «Ответственная страна», запущенный в январе 2023 года, цель которого — рассказать о лучших КСО-инициациях и обсудить с экспертами актуальный вопрос вовлеченности в поддержку ВСУ, ветеранов, а также всех тех, кому необходима помощь.

Номинации "Ответственная страна 2.0":

Проект для приближения победы : масштабные инициативы бизнесов, поддерживающих и укрепляющих фронт.

Поддержание образования, культуры и спорта : благотворительные проекты бизнесов, способствующие развитию и усовершенствованию общественно важных отраслей.

Корпоративный благотворительный фонд : создание бизнесом мощного инструмента для сбора средств на реализацию благотворительных проектов.

Сотрудничество бизнеса и благотворительного фонда : совместная реализация важных социальных инициатив.

Поддержка ветеранов : создание инициатив, помогающих ветеранам войны реадаптироваться к гражданской жизни и трудоустроиться.

Поддержка пострадавших от войны : финансовая и гуманитарная помощь населению, эвакуация жителей и животных, восстановление разрушенных объектов, построение временного жилья, приютов для животных и т.д.

Внедрение инклюзивных решений : инициативы бизнеса, заботящиеся о комфорте людей с инвалидностью, предоставляют удобный доступ к сервисам и т.д.

Заполнить анкету для участия в Конкурсе "Ответственная страна 2.0" можно по ссылке. Конечный срок подачи анкеты - 1 марта 23:59.

Участие в конкурсе платное. Один проект может быть представлен только в одну номинацию, а компания может предоставить неограниченное количество проектов для участия в конкурсе. Один проект НЕ может быть представлен в несколько номинаций одновременно.

Проекты, подаваемые в рамках номинаций, должны быть актуальны на момент подачи анкеты. Проекты могут быть завершены или иметь промежуточный результат.

Оцениваться номинанты будут в два этапа: онлайн-читателями MMR и экспертным жюри.

Стоимость участия:

1 проект - 10 000 грн (до налогов)

1 проект + кейс - 25 000 грн (до налогов)

2 проекта - 19 000 грн (до налогов)

3 проекта - 25 000 грн ( до налогов)

После заполнения анкеты с номинантом обязательно сконтактирует менеджер проекта.

Присоединяйтесь к "Ответственной стране 2.0", чтобы поделиться собственным примером благотворительности!