Конкурс соціальних ініціатив "Відповідальна країна 2.0": розпочато прийом заявок

З початком повномасштабної жорстокої війни росії проти України український бізнес реалізував надзвичайну кількість масштабних проєктів як самостійно, так і з залученням благодійних фондів. До того ж, бізнеси продовжують створювати корпоративні благодійні фонди, щоб ще активніше підтримувати країну в боротьбі проти ворога.

Топове видання про маркетинг, комунікації та креатив MMR за підтримки Delo.ua продовжує спецпроєкт «Відповідальна країна», запущений у січні 2023 року, мета якого — розказати про найкращі КСВ-ініціативи та обговорити з експертами актуальне питання залученості в підтримку ЗСУ, ветеранів, а також усіх тих, кому наразі необхідна допомога.

Номінації Відповідальна країна 2.0:

Проєкт задля наближення перемоги : масштабні ініціативи бізнесів, що підтримують та зміцнюють фронт.

Підтримання освіти, культури та спорту : благодійні проєкти бізнесів, що сприяють розвитку та удосконаленню суспільно важливих галузей.

Корпоративний благодійний фонд : створення бізнесами потужного інструменту для збору коштів на реалізацію благодійних проєктів.

Співпраця бізнесу та благодійного фонду : спільна реалізація важливих соціальних ініціатив.

Підтримання ветеранів : створення ініціатив, що допомагають ветеранам війни реадаптуватися до цивільного життя та працевлаштуватися.

Підтримання постраждалих від війни : фінансова та гуманітарна допомога населенню, евакуація мешканців та тварин, відбудова зруйнованих об‘єктів, побудова тимчасового житла, притулків для тварин тощо.

Впровадження інклюзивних рішень : ініціативи бізнесу, що піклуються про комфорт людей з інвалідністю, надають зручний доступ до сервісів тощо.

Заповнити анкету для участі в Конкурсі Відповідальна країна 2.0 можна за посиланням. Кінцевий термін подачі анкети — 1 березня 23:59.

Участь у конкурсі платна. Один проєкт може бути поданий лише в одну номінацію, а компанія може подати необмежену кількість проєктів для участі в конкурсі. Один проєкт НЕ може бути поданий у декілька номінацій одночасно.

Проєкти, що подаються в рамках номінацій, мають бути актуальними на момент подачі анкети. Проєкти можуть бути вже завершені або мати проміжний результат.

Оцінюватися номінанти будуть у два етапи: онлайн-читачами MMR та експертним журі.

Вартість участі:

1 проєкт — 10 000 грн (до податків)

1 проєкт + кейс — 25 000 грн (до податків)

2 проєкти — 19 000 грн (до податків)

3 проєкти — 25 000 грн (до податків)

Після заповнення анкети, з номінантом обов‘язково сконтактує менеджер проєкту.

Долучайтеся до Відповідальної країни 2.0, щоб поділитися власним прикладом доброчинності!