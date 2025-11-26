Корпоративная социальная ответственность как стратегия – кейс «Метинвест»

«ТОП-100» рассказывает о том, что «Метинвест» делает для армии, ветеранов и образования

Во время войны корпоративная социальная ответственность становится частью национальной стойкости: поддерживает людей и дает ощущение опоры в условиях непредсказуемости. Примером социально ответственного бизнеса является "Метинвест". Компания системно направляет производственный потенциал на нужды армии и выстраивает эффективные программы поддержки работников и городов присутствия. Кроме того, активно развивает украинское техническое образование. Рассказываем, как Группа обеспечивает ВСУ, помогает ветеранам вернуться в мирную жизнь и формирует будущий кадровый резерв украинской промышленности.

Экосистема доверия: как встречают ветеранов

«Метинвест» выстроил одно из крупнейших корпоративных сообществ ветеранов в Украине, ведь сегодня в компании работает около тысячи демобилизованных сотрудников. Из примерно 50 тыс. работников защищают страну более 8 тыс., и компания готова встречать как их, так и ветеранов с рынка труда. На программы реинтеграции только в этом году «Метинвест» направил около $550 тыс.

Сложившаяся экосистема предусматривает безвозмездное переобучение или повышение квалификации, расширенное страхование здоровья, физическую и психологическую реабилитацию на средства компании, а также различные проекты социальной адаптации. Такой подход позволяет не просто трудоустраивать ветеранов, но восстанавливать их жизнестойкость и включенность в общины.

Ветераны могут получать высшее образование, менять специальность или повышать квалификацию в собственном университете Группы – «Метинвест Политехнике». Например, в этом году в учебное заведение поступили 26 защитников, а в общей сложности здесь обучаются 52 демобилизованных.

С начала войны «Метинвест» выделил на армию 5,2 млрд. грн. Из 50 тыс. работников более 8 тыс. защищают страну

Стремясь помочь с лечением, компания внедрила отдельную страховую программу на первый год после демобилизации. В ней увеличены лимиты на стоматологию, расширено медикаментозное обеспечение, покрытие лечения хронических болезней, ранений и травм, полученных при защите страны.

Отдельное место в экосистеме занимает психофизическое обновление после службы. Для укрепления и общей выносливости запустили инклюзивный проект «Свободные волны», предусматривающий бесплатное посещение бассейна. На базе санатория работает «Ветеранский кемпинг». Существует и программа горных кемпингов в Карпатах в сотрудничестве с проектом Сердце Азовстали.

Для взаимоподдержки проводятся занятия «Побратим», где ветераны делятся друг с другом опытом возвращения к мирной жизни. Предусмотрены консультации психологов. Для укрепления социальных связей на предприятиях проводятся соревнования и толоки для ветеранов и их семей. Группа поддерживает ветеранскую инфраструктуру в городах присутствия, приобщаясь к созданию ячеек, где демобилизованные могут получить консультации разных специалистов.

Политику реинтеграции «Метинвест» закрепил на уровне публичных обязательств: компания присоединилась к Хартии устойчивости человеческого капитала — в фокусе документа трудоустройства ветеранов.

Стальные решения: чем компания усиливает фронт

"Метинвест" последовательно использует собственные производственные возможности для усиления фронта в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова". С начала полномасштабной войны на армию было выделено 5,2 млрд грн, сосредоточившись на военном стальном производстве. Ключевой поставкой стали подземные металлические укрытия — «тайники». ВСУ получили 805 таких конструкций.

На основе этих построек компания создает командные пункты и подземные госпитали. Например, недавно в сотрудничестве с Медицинскими силами «Метинвест» завершил строительство уже второго такого госпиталя класса NATO Role 2 на одном из самых горячих направлений. На изготовление и обустройство было направлено более 21 млн грн. Базу этого госпиталя формируют четыре модуля-«крыевки» из стали «Метинвеста», где размещены операционный и стабилизационный блоки, рабочие зоны и места отдыха персонала. Первый стабпункт, построенный в прошлом году, уже помог спасти более 6 тыс. воинов.

Другим важным направлением помощи является защита военной техники от повреждений. Компания передает противоменные тралы, производит металлические экраны для разных типов танков, а также смонтировала трехтонный панцирь для ключевых элементов системы Patriot для прикрытия от FPV-дронов. Сталь «Метинвеста» используют для «ловцов» «ланцетов», противотанковых «ежей», противоминных тралов, баги, минибастионов и т.д.

С начала войны компания обеспечивает бойцов средствами защиты: собственными разработанными пластинами для бронежилетов, амуницией, шлемами, касками, предоставляет защитникам средства разведки, наблюдения, связи и энергоснабжения. Также поставляется разведывательные дроны, тепловизоры, высокоточная оптика наблюдения и система резервного питания. Для улучшения логистики на фронте «Метинвест» предоставил ВСУ 705 авто, в том числе «быстрые».

«Метинвест Политехника»: как компания готовит кадры для украинской промышленности

"Метинвест" ответственно относится и к подготовке будущего украинской промышленности. Компания активно развивает образовательное направление с опорой на собственный университет "Метинвест Политехника". В заведение уже инвестировали 513 млн. грн. ВУЗ работает более пяти лет, обучает инженеров для промышленных хабов страны и дает студентам практику на предприятиях. За это время университет избрал 1330 студентов, 267 из них магистры.

Образовательные программы заведения охватывают металлургию, горничество, прикладную механику, автоматизацию, робототехнику, электроинженерию, безопасность труда, ИТ и цифровой интеллект. Обучение сочетает теорию с производственными задачами: студенты активно работают над реальными проектами и овладевают современными цифровыми технологиями. Самые успешные получают предложения по трудоустройству, имеют стипендии, участвуют в грантах и исследованиях и даже проходят стажировку за рубежом, в частности в Италии, Австрии, Болгарии.

Университет поддерживает сеть партнерств, запускает международные практики, а также издает профессиональный журнал. За пять лет преподаватели опубликовали более 230 статей, получили 10 патентов, издали 15 учебных пособий и 12 монографий. В компании считают "Политехнику" стратегическим активом, который готовит кадры для вызовов декарбонизации, экологизации и диджитализации в украинской промышленности.

Корпоративная социальная ответственность «Метинвеста» не о разовых инициативах, а о долгом курсе и системности. Именно последовательной поддержкой украинского образования, военных и ветеранов компания задает стандарт ответственного участия бизнеса в победе.