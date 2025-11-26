Корпоративна соціальна відповідальність як стратегія - кейс «Метінвест»

«ТОП-100» розповідає про те, що «Метінвест» робить для армії, ветеранів та освіти

Під час війни корпоративна соціальна відповідальність стає частиною національної стійкості: підтримує людей і дає відчуття опори в умовах непередбачуваності. Прикладом соціально відповідального бізнесу є «Метінвест». Компанія системно спрямовує виробничий потенціал на потреби армії та вибудовує ефективні програми підтримки для працівників та міст присутності. Крім того, активно розвиває українську технічну освіту. Розповідаємо, як Група забезпечує ЗСУ, допомагає ветеранам повернутися до мирного життя та формує майбутній кадровий резерв української промисловості.

Екосистема довіри: як зустрічають ветеранів

«Метінвест» вибудував одну з найбільших корпоративних спільнот ветеранів в Україні, адже сьогодні у компанії працює майже тисяча демобілізованих співробітників. Із приблизно 50 тис. працівників захищають країну понад 8 тис., і компанія готова зустрічати як їх, так і ветеранів з ринку праці. На програми реінтеграції лише цього року «Метінвест» спрямував майже $550 тис.

Сформована екосистема передбачає безоплатне перенавчання або підвищення кваліфікації, розширене страхування здоров’я, фізичну та психологічну реабілітацію коштом компанії, а також різноманітні проєкти соціальної адаптації. Такий підхід дозволяє не просто працевлаштовувати ветеранів, а відновлювати їхню життєстійкість і включеність у громади.

Ветерани можуть здобувати вищу освіту, змінювати спеціальність або підвищувати кваліфікацію у власному університеті Групи — «Метінвест Політехніці». Наприклад, цього року до навчального закладу вступили 26 захисників, а загалом тут навчаються 52 демобілізовані.

Від початку війни «Метінвест» виділив на армію 5,2 млрд грн. З 50 тис. працівників понад 8 тис. захищають країну

Прагнучи допомогти із лікуванням, компанія впровадила окрему страхову програму на перший рік після демобілізації. У ній збільшені ліміти на стоматологію, розширене медикаментозне забезпечення, є покриття лікування хронічних хвороб, поранень і травм, отриманих під час захисту країни.

Окреме місце в екосистемі посідає психофізичне відновлення після служби. Для зміцнення та загальної витривалості запустили інклюзивний проєкт «Вільні хвилі», що передбачає безоплатне відвідування басейну. На базі санаторію працює «Ветеранський кемпінг». Існує і програма гірських кемпінгів у Карпатах у співпраці з проєктом «Серце Азовсталі».

Для взаємопідтримки проводять заняття «Побратим», де ветерани діляться один з одним досвідом повернення до мирного життя. Передбачені консультації психологів. Для зміцнення соціальних зв’язків на підприємствах проводять змагання та толоки для ветеранів і їхніх родин. Група підтримує ветеранську інфраструктуру в містах присутності, долучаючись до створення осередків, де демобілізовані можуть отримати консультації різних фахівців.

Політику реінтеграції «Метінвест» закріпив на рівні публічних зобов’язань: компанія приєдналася до Хартії стійкості людського капіталу — серед іншого у фокусі документа працевлаштування ветеранів.

Сталеві рішення: чим компанія підсилює фронт

«Метінвест» послідовно використовує власні виробничі можливості для підсилення фронту в межах мілітарної ініціативи «Сталевий фронт Ріната Ахметова». Від початку повномасштабної війни на армію виділили 5,2 млрд грн, зосередившись на військовому сталевому виробництві. Ключовим постачанням стали підземні металеві укриття — «криївки». ЗСУ отримали 805 таких конструкцій.

На основі цих споруд компанія створює командні пункти та підземні шпиталі. Наприклад, нещодавно у співпраці з Медичними силами «Метінвест» завершив будівництво вже другого такого шпиталю класу NATO Role 2 на одному з найгарячіших напрямків. На виготовлення та облаштування спрямували понад 21 млн грн. Базу цього шпиталю формують чотири модулі-«криївки» зі сталі «Метінвесту», де розміщено операційний та стабілізаційний блоки, робочі зони та місця для відпочинку персоналу. Перший стабпункт, побудований минулого року, вже допоміг врятувати понад 6 тис. воїнів.

Іншим важливим напрямом допомоги є захист військової техніки від пошкоджень. Компанія передає протимінні трали, виготовляє металеві екрани для різних типів танків, а також змонтувала трьохтонний панцир для ключових елементів системи Patriot для прикриття від FPV-дронів. Сталь «Метінвесту» використовують для «ловців» «Ланцетів», протитанкових «їжаків», протимінних тралів, багі, мінібастіонів тощо.

Від початку великої війни компанія забезпечує бійців засобами захисту: власними розробленими пластинами для бронежилетів, амуніцією, шоломами, касками, надає захисникам засоби розвідки, спостереження, зв’язку та енергопостачання. Також постачає розвідувальні дрони, тепловізори, високоточну оптику спостереження та системи резервного живлення. Для покращення логістики на фронті «Метінвест» надав ЗСУ 705 авто, зокрема «швидкі».

«Метінвест Політехніка»: як компанія готує кадри для української промисловості

«Метінвест» відповідально ставиться і до підготовки майбутнього української промисловості. Компанія активно розвиває освітній напрям з опорою на власний університет «Метінвест Політехніка». У заклад вже інвестували 513 млн грн. Виш працює понад п’ять років, навчає інженерів для промислових хабів країни й дає студентам практику на підприємствах. За цей час університет обрали 1330 студентів, 267 з них магістри.

Освітні програми закладу охоплюють металургію, гірництво, прикладну механіку, автоматизацію, робототехніку, електроінженерію, безпеку праці, ІТ та цифровий інтелект. Навчання поєднує теорію з виробничими завданнями: студенти активно працюють над реальними проєктами та опановують сучасні цифрові технології. Найуспішніші отримують пропозиції працевлаштування, мають стипендії, беруть участь у грантах та дослідженнях і навіть проходять стажування за кордоном, зокрема в Італії, Австрії, Болгарії.

Університет підтримує мережу партнерств, запускає міжнародні практики, а також видає фаховий журнал. За п’ять років викладачі опублікували понад 230 статей, отримали 10 патентів, видали 15 навчальних посібників та 12 монографій. У компанії вважають «Політехніку» стратегічним активом, що готує кадри для викликів декарбонізації, екологізації та диджиталізації в українській промисловості.

Корпоративна соціальна відповідальність «Метінвесту» не про разові ініціативи, а про довгий курс та системність. Саме послідовною підтримкою української освіти, військових та ветеранів компанія задає стандарт відповідальної участі бізнесу у перемозі.