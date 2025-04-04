Крафт выходит на полки: как украинские мастерские развиваются благодаря гранту «СТВОРЮЙ!»

Не так давно большинство украинцев были уверены: лучший шоколад — бельгийский, качественное стекло — чешское, а настоящая моцарелла — только из Италии. Но сегодня украинский крафт рушит стереотипы, а небольшие производства уверенно выходят на полки премиальных магазинов и торговых сетей. Украинские крафтярки и по совместительству героини нашего материала производят исключительные теруарные сладости, выплавляют посуду из спасенного стекла и готовят эксклюзивные сыры. И доказывают, что женское крафтовое производство существует, и оно не только об уникальном продукте, но и о смелости творить даже в самые сложные времена.

Упорство украинских крафтярок поддержала грантовая программа «СТВОРЮЙ!». Проект запустило Министерство экономики Украины при финансовой поддержке Ukraine-Moldova American Enterprise Fund и при реализации KSE Foundation. Внедряется при комплаенс-поддержке АО «Ощадбанк» и экспертной оценке KSE Graduate Business School.

« СТВОРЮЙ! » и побеждай

В настоящее время поддержка национального производителя является основой для нашей возможности финансировать Силы безопасности и обороны. Ведь именно благодаря тому, что бизнес работает, платит налоги, создает новые рабочие места, у нас есть ресурсы покупать форму, выплачивать зарплаты военным. Поэтому перед нами стоят две задачи: создавать инструменты поддержки национальных производителей и сознательно делать выбор в пользу украинского — как для государства, так и для каждого отдельного гражданина. Юлия Свириденко Первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины

В рамках программы «СТВОРЮЙ!» 65 владелиц малых и средних бизнесов получили грант до 15 тысяч долларов на приобретение необходимого оборудования. Это позволило усовершенствовать производственные процессы и расширить их возможности. Интересно, что среди победительниц первой волны программы много представительниц именно крафтового бизнес-сегмента.

Получение грантов открывает перед крафтярами целый ряд возможностей: расширение производства, маркетинговое развитие, создание рабочих мест, выход на новые рынки. Финансирование позволяет приобрести новое оборудование, увеличить объем производства и улучшить качество продукции. Расширение бизнеса способствует трудоустройству местного населения, что оказывает положительное влияние на экономику региона. Дополнительные ресурсы позволяют исследовать и осваивать новые сегменты рынка, в том числе экспортные возможности Татьяна Бережная Заместительница министра экономики Украины

Сегодня в Украине настоящий бум крафтового производства. Благодаря креативности предпринимателей, уникальным природным ресурсам и возрастающему спросу на качественные и аутентичные продукты эта сфера обладает мощным потенциалом для развития.

Большинство победительниц грантовой программы работает именно в крафтовом бизнесе. Они создают ароматную выпечку, эксклюзивные сыры, полезные лакомства, натуральную косметику и стильные аксессуары, формируя новое лицо украинского малого и среднего бизнеса. Светлана Денисенко Директор KSE Foundation

Среди победительниц – основательницы мануфактуры шоколада Sisters A. Chocolate, мастерской стекла ReRe:Sklo и фермерского хозяйства «Молочная ферма». Рассказываем, как программа «СТВОРЮЙ!» помогла им масштабироваться и проложить путь на новые для себя рынки.

Шоколад мирового уровня

Недавно в Лондоне состоялся престижный международный конкурс Academy of Chocolate, одно из самых важных событий на мировом рынке шоколада. Золотые награды получили только 13 производителей из 1400 образцов, а среди них — украинские крафтярки Sisters A. Chocolate. Александра Осипова со своей сестрой Еленой Голоденко уже около пяти лет создают в Луцке уникальный шоколад из теруарных какао-бобов.

Они внедрили особое производство — bean to bar, что означает полный контроль качества от закупки какао-бобов до упаковки готового шоколада. Сырье сестры покупают у фермеров из Южной и Центральной Америки и Африки. Бобы перебирают вручную и даже лично заворачивают плитки в фольгу. Шоколад не содержит синтетических составляющих. Бережное отношение обеспечивает чрезвычайное качество изделий и привлекает сознательную аудиторию.

Каждый процесс в крафтовом производстве сестер невозможен без участия человека, но все равно нуждается в определенном техническом оборудовании. К примеру, какао-бобы нужно перетирать особыми мельницами в течение 72 часов, это невозможно сделать руками, хотя и тут есть контроль работников. Необходимо оборудование и для измельчения и очищения какао-бобов. Именно его совладелица Sisters A. Chocolate Александра Осипова приобрела благодаря победе в грантовой программе «СТВОРЮЙ!».

Нужной нам техники часто нет в Украине, тоже она достаточно дорогая, а у нас не всегда хватает на нее собственных средств. Благодаря гранту «СТВОРЮЙ!» мы смогли приобрести специальное оборудование для очистки какао-бобов, именно оно было самой необходимой и целесообразной покупкой для нас в ближайшей перспективе Александра Осипова Совладелица Sisters A. Chocolate

Устаревшее оборудование мастерской несовершенно и приводило к потере 10% сырья. Машина также оставляла много кожуры, поэтому два работника доочищали бобы руками. Ведь для дальнейшей загрузки в мельницу количество шелухи должно быть минимальным. По нормам ДСТУ разрешено до 2% в готовом сырье, но даже такой показатель это достаточно много. Шоколад Sisters A. Chocolate имеет менее 1% шелухи, что является одним из факторов его уникального вкуса.

Новое оборудование поможет уменьшить потерю сырья до минимума, сделает его более экологичным и безотходным. Техника быстрее в работе, она не просто очищает бобы от оболочки, но и сортирует их на фракции. Это позволит наладить производство какао-крошки.

«Есть много шоколадных мастерских, стремящихся пропустить всю цепь закупки и обработки сырья, покупая у нас готовую какао-крошку. Новая машина, приобретенная на средства гранта «СТВОРЮЙ!», поможет нам перерабатывать больше какао-бобов, не привлекая дополнительных работников, и позволит продавать крошку другим производителям, расширяя таким образом направление нашей деятельности», — рассказывает Александра.

Сегодня крафтовый шоколад Sisters A. Chocolate представлен в WineTime, а также на полках около 25 магазинов сети «Сільпо». Чтобы туда попасть, пришлось приложить немалые усилия и пройти тщательные проверки. Еще до партнерства предприниматели провели огромную предварительную работу: оформили все необходимые документы пищевых стандартов, провели необходимые анализы, серьезно вложились в технологии производства и рецептуры, проработали упаковку продукта.

Бренд открыт для сотрудничества с ритейлом, но на взаимовыгодных условиях. «У нас очень дорогой продукт с высокой себестоимостью, который сложно производить, поэтому у нас есть только два варианта: либо мы ставим соответствующую цену, либо закрываемся. Мы не можем себе позволить делать большие скидки, а часто ритейл — это все-таки о больших скидках и массовом продукте», — объясняет Александра.

В настоящее время продукцией Sisters A. Chocolate уже интересуются в США, Великобритании, Португалии, Бельгии и Нидерландах, поэтому предприниматели в процессе оформления необходимых документов для выхода на международные рынки.

Новая жизнь спасенного стекла

Во Львове на территории бывшей керамико-скульптурной фабрики работает уникальная мастерская ReRe: Sklo. Здесь обычные использованные бутылки и оконные стекла получают вторую жизнь, превращаясь в стильную посуду и изысканный декор. Благодаря специальной технологии спекания, каждое изделие становится не просто вещью, а символом осознанного потребления и творческого переосмысления материала.

«Главная ценность бренда – обучение нашей аудитории ресайклинг/апсайклинг -культуре, привлечение новых представителей. Также мы не только уменьшаем количество стеклянных отходов, но поддерживаем экономику страны, создаем рабочие места и развиваем собственные художественные практики. Мы стремимся масштабироваться, поэтому работаем над улучшением технологических процессов, расширяем ассортимент и ищем возможности для международного сотрудничества, чтобы распространять идею осознанного потребления за пределами Украины», — рассказывает основательница ReRe:Sklo Роксолана Худоба.

Стремлениям предпринимательницы помогло участие в грантовой программе «СТВОРЮЙ!». На полученные средства Роксолана приобрела профессиональную муфельную печь для спекания стекла. Новое оборудование достаточно вместительное, что позволяет загружать большее количество изделий одновременно, а значит, и получать больший объем готовой продукции. В настоящее время печь тестируют и настраивают процессы.

Мы планируем увеличить производство примерно на 50%. Сегодня спекаем 180 тарелок, а с новым оборудованием можно будет производить 300. Также важно, что новые тарелки будут более практичными, что, по нашему мнению, гарантированно увеличит спрос. Роксолана Худоба Основательница ReRe:Sklo

Новая печь также поможет значительно расширить линейку зимних украшений, являющихся одними из самых популярных изделий ReRe:Sklo на праздники.

Также новое оборудование повысит безопасность производственных процессов, благодаря чему мастерская сможет активно проводить открытые экскурсии, воркшопы и прочие события. «Раньше мы не были уверены в безопасности нашего оборудования на 100%, поэтому некоторые процессы не могли продемонстрировать посетителям. Но благодаря приобретенной на грантовые средства программы «СТВОРЮЙ!» новой печи сможем показывать людям весь процесс изготовления», – отмечает Роксолана.

Сейчас изделия ReRe:Sklo можно приобрести в собственном магазине бренда «Щось цікаве», а также в магазинах-партнерах «Всі. Свої», «Сільпо», «Спільне», «Шо-Шоурум» в Украине и у шоуруме «ObjЄkty» в бельгийском Антверпене. Есть также иностранные заказчики, потому что клиенты за рубежом ценят уникальный дизайн и экологические составляющие продукции. Новые технологические возможности и рост объемов производства, полученные благодаря гранту «СТВОРЮЙ!», помогут бренду привлечь еще больше партнеров как в Украине, так и за ее пределами, и будут способствовать увеличению оптовых заказов.

В планах мастерской ежегодно обновлять ассортимент, создать две новые серии: посуды и зимнего декора, а также увеличить штат и переехать в помещение поближе к центру Львова. Это позволит проводить больше событий и знакомить новую аудиторию с деятельностью ReRe: Sklo. Кроме того, предпринимательница планирует развивать международное сотрудничество, а именно увеличить присутствие на зарубежных рынках и участвовать в международных выставках.

Молочная продукция экстракласса

Фермерское хозяйство «Молочная ферма» в селе Здовбица в Ровенской области производит натуральную крафтовую молочную продукцию всего три года, но уже получило расположение потребителей. Все началось с необходимости эффективно использовать молоко собственной фермы после начала полномасштабного вторжения. Из-за проблем сбыта владелица ФХ «Молочная ферма» Галина Лукашук решила перерабатывать молоко в продукцию с большей добавленной стоимостью.

Сегодня предприятие ежедневно перерабатывает от 2500 до 3300 литров молока, предлагая более 40 позиций от сыров и йогуртов до сметаны и масла. Крафтовые молочные продукты имеют все необходимые документы пищевых стандартов, для их изготовления используется молоко экстракласса, а все процессы производства проходят на современном оборудовании с соблюдением требований HACCP.

Высокое качество крафтовой продукции «Молочная ферма» и ее популярность нуждаются в масштабировании производства. Возможность развиваться предприятию Галины предоставило участие в грантовой программе «СТВОРЮЙ!». Благодаря победе в проекте ферма приобрела сыроварню-пастеризатор на 300 литров, маслобойку на 200 литров и машину для формирования масла производительностью 300 кг в час.

Мы очень благодарны организаторам программы «СТВОРЮЙ!», что предоставили нам возможность приобрести необходимое оборудование. Новая техника сыграла немаловажную роль в увеличении производства. Сыроварня-пастеризатор позволил нарастить объемы переработки на 300 литров за цикл. А машина для формирования масла значительно улучшила качество продукции, обеспечивая равномерные и одинаковые бруски. Галина Лукашук Владелица ФХ «Молочная ферма»

Кроме того, ранее этот процесс выполняли вручную два работника. Новое оборудование позволило использовать их на других производственных этапах, а автоматизация ускорила изготовление продукта. Благодаря этому ежемесячные объемы производства масла выросли со 100 до 400 кг, что позволяет удовлетворить рост спроса.

Результаты внедрения нового оборудования впечатляют: если в 2023 году ферма ежемесячно производила 6-9 тонн продукции, в прошлом году объемы выросли до 20 тонн, а сегодня уже до 28-30 тонн.

В настоящее время продукция «Молочной фермы» представлена уже в 80 магазинах-партнерах в Ровенской области и Львове. Новое оборудование позволило предприятию не только удовлетворять имеющиеся потребности, но и создало возможности для привлечения новых партнеров, которым раньше приходилось отказывать из-за недостаточных производственных мощностей.

«Спрос на нашу продукцию очень велик, количество заказов выросло втрое — к нам постоянно обращаются магазины за сотрудничеством. Однако мы вынуждены были отказывать, потому что не могли обеспечить необходимые объемы производства. Но у нас амбициозные планы на будущее. Мы стремимся масштабировать производство до 30-40 тонн в месяц, а также приступить к изготовлению мороженого», — рассказывает Галина Лукашук.