Крафт виходить на полиці: як українські майстерні розвиваються завдяки гранту «СТВОРЮЙ!»

Не так давно більшість українців були впевнені: найкращий шоколад — бельгійський, якісне скло — чеське, а справжня моцарела — тільки з Італії. Але сьогодні український крафт руйнує стереотипи, а невеличкі виробництва впевнено виходять на полиці преміальних магазинів і торговельних мереж. Українські крафтярки та за сумісництвом героїні нашого матеріалу виробляють виняткові теруарні солодощі, виплавляють посуд із врятованого скла та готують ексклюзивні сири. І доводять, що жіноче крафтове виробництво існує, і воно не лише про унікальний продукт, а й про сміливість творити навіть у найскладніші часи.

Завзятість українських крафтярок підтримала грантова програма «СТВОРЮЙ!». Проєкт започаткований Міністерством економіки України за фінансової підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund та за реалізації KSE Foundation. Впроваджується за комплаєнс-підтримки АТ «Ощадбанк» та експертної оцінки KSE Graduate Business School.

«СТВОРЮЙ!» і перемагай

Нині підтримка національного виробника — основа для нашої спроможності фінансувати Сили безпеки та оборони. Адже саме завдяки тому, що бізнес працює, сплачує податки, створює нові робочі місця, ми маємо ресурс купувати форму, виплачувати зарплати військовим. Тому перед нами постають два завдання: створювати інструменти підтримки національних виробників і свідомо робити вибір на користь українського — і як держава, і як кожен окремий громадянин. Юлія Свириденко Перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України

У межах програми «СТВОРЮЙ!» 65 власниць малих та середніх бізнесів отримали грант до 15 тисяч доларів на придбання необхідного обладнання. Це дозволило їм вдосконалити виробничі процеси та розширити свої можливості. Цікаво, що серед переможниць першої хвилі програми багато представниць саме крафтового бізнес-сегменту.

Отримання грантів відкриває перед крафтярами низку можливостей: розширення виробництва, маркетинговий розвиток, створення робочих місць, вихід на нові ринки. Фінансування дозволяє придбати нове обладнання, збільшити обсяги виробництва та покращити якість продукції. Розширення бізнесу сприяє працевлаштуванню місцевого населення, що позитивно впливає на економіку регіону. Додаткові ресурси дозволяють досліджувати та освоювати нові сегменти ринку, зокрема експортні можливості Тетяна Бережна Заступниця міністерки економіки України

Нині в Україні справжній бум крафтового виробництва. Завдяки креативності підприємців, унікальним природним ресурсам та зростальному попиту на якісні й автентичні продукти ця сфера має потужний потенціал для розвитку.

Більшість переможниць грантової програми працює саме у крафтовому бізнесі. Вони створюють ароматну випічку, ексклюзивні сири, корисні ласощі, натуральну косметику та стильні аксесуари, формуючи нове обличчя українського малого й середнього бізнесу Світлана Денисенко Директорка KSE Foundation

Серед переможниць — засновниці мануфактури шоколаду Sisters A. Chocolate, майстерні скла ReRe:Sklo та фермерського господарства «Молочна ферма». Розповідаємо, як програма «СТВОРЮЙ!» допомогла їм масштабуватися і прокласти шлях на нові для себе ринки.

Шоколад світового рівня

Нещодавно у Лондоні відбувся престижний міжнародний конкурс Academy of Chocolate, одна з найважливіших подій на світовому ринку шоколаду. Золоті відзнаки отримали лише 13 виробників з 1400 зразків, а серед них — українські крафтярі Sisters A. Chocolate. Олександра Осіпова зі своєю сестрою Оленою Голоденко вже приблизно п’ять років створюють у Луцьку унікальний шоколад з теруарних какао-бобів.

Вони впровадили особливе виробництво — bean to bar, що означає повний контроль за якістю від закупівлі какао-бобів до пакування готового шоколаду. Сировину сестри купують у фермерів з Південної і Центральної Америки та Африки. Боби перебирають вручну і навіть особисто загортають плитки у фольгу. Шоколад не містить жодних синтетичних складників. Дбайливе ставлення забезпечує надзвичайну якість виробів та приваблює свідому аудиторію.

Кожен процес у крафтовому виробництві сестер неможливий без участі людини, та все одно потребує певного технічного обладнання. Наприклад, какао-боби слід перетирати спеціальними млинами протягом 72 годин, це неможливо зробити руками, хоча і тут присутній контроль працівників. Необхідне обладнання і для подрібнення та очищення какао-бобів. Саме його співвласниця Sisters A. Chocolate Олександра Осіпова придбала завдяки перемозі у грантовій програмі «СТВОРЮЙ!».

Потрібної нам техніки часто немає в Україні, також вона достатньо дорога, а у нас не завжди вистачає на неї власних коштів. Завдяки гранту «СТВОРЮЙ!» ми змогли придбати спеціальне обладнання для очищення какао-бобів, саме воно було найнеобхіднішою та найбільш доцільною покупкою для нас у найближчій перспективі Олександра Осіпова Співвласниця Sisters A. Chocolate

Застаріле обладнання майстерні недосконале та призводило до втрати 10% сировини. Машина також залишала багато шкірки,тому двоє працівників доочищували боби руками. Адже для подальшого завантаження у млин кількість лушпиння має бути мінімальною. За нормами ДСТУ дозволено до 2% у готовій сировині, але навіть такий показник — це досить багато. Шоколад Sisters A. Chocolate має менше 1% лушпиння, що є одним із чинників його унікального смаку.

Нове обладнання допоможе зменшити втрату сировини до мінімуму, зробить його більш екологічним і безвідходним. Техніка є швидшою в роботі, вона не просто очищує боби від оболонки, а ще й сортує їх на фракції. Це дасть змогу налагодити виробництво какао-крихти.

«Є багато шоколадних майстерень, які прагнуть пропустити весь ланцюг закупівлі та оброблення сировини, купуючи у нас готову какао-крихту. Нова машина, придбана на кошти гранту «СТВОРЮЙ!», допоможе нам переробляти більше какао-бобів, не залучаючи додаткових працівників, та дозволить продавати крихту іншим виробникам, розширюючи таким чином напрям нашої діяльності», — розповідає Олександра.

Обладнання і для подрібнення та очищення какао-бобів. Фото: з особистого архіву героїні Сировина з Танзанії. Фото: з особистого архіву героїні Какао-боби. Фото: з особистого архіву героїні Готовий шоколад. Фото: з особистого архіву героїні Шоколад Sisters A. Chocolate. Фото: з особистого архіву героїні Засновниці Sisters A. Chocolate Олександра Осіпова і Олена Голоденко. Фото: з особистого архіву героїні

Сьогодні крафтовий шоколад Sisters A. Chocolate представлений у WineTime, а також на полицях приблизно 25 магазинів мережі «Сільпо». Щоб туди потрапити, довелося докласти чималих зусиль та пройти ретельні перевірки. Ще до партнерства підприємиці провели величезну попередню роботу: оформили всі необхідні документи харчових стандартів, провели потрібні аналізи, серйозно вклалися у технології виробництва та рецептури, пропрацювали пакування продукту.

Бренд відкритий до співпраці з ритейлом, але на взаємовигідних умовах. «Ми маємо дуже дорогий продукт із високою собівартістю, який складно виробляти, тож у нас є лише два варіанти: або ми ставимо відповідну ціну, або закриваємося. Ми не можемо собі дозволити робити великі знижки, а часто ритейл — це все-таки про більші знижки та масовий продукт», — пояснює Олександра.

Нині продукцією Sisters A. Chocolate вже цікавляться у США, Великій Британії, Португалії, Бельгії та Нідерландах, тож підприємиці у процесі оформлення необхідних документів для виходу на міжнародні ринки.

Нове життя врятованого скла

У Львові на території колишньої кераміко-скульптурної фабрики працює унікальна майстерня ReRe:Sklo. Тут звичайні використані пляшки та віконне скло отримують друге життя, перетворюючись на стильний посуд і вишуканий декор. Завдяки спеціальній технології спікання кожен виріб стає не просто річчю, а символом усвідомленого споживання та творчого переосмислення матеріалу.

«Головна цінність бренду — навчання нашої аудиторії ресайклинг/апсайклинг-культури, залучення нових представників. Також ми не лише зменшуємо кількість скляних відходів, але й підтримуємо економіку країни, створюємо робочі місця та розвиваємо власні художні практики. Ми прагнемо масштабуватися, тому працюємо над покращенням технологічних процесів, розширюємо асортимент і шукаємо можливості для міжнародної співпраці, щоб поширювати ідею усвідомленого споживання за межами України», — розповідає засновниця ReRe:Sklo Роксолана Худоба.

Прагненням підприємиці допомогла участь у грантовій програмі «СТВОРЮЙ!». На отримані кошти Роксолана придбала професійну муфельну піч для спікання скла. Нове обладнання достатньо містке, що дає змогу завантажувати більшу кількість виробів одночасно, а отже, й отримувати більший обсяг готової продукції. Зараз піч тестують та налаштовують процеси.

Ми плануємо збільшити виробництво приблизно на 50%. Наразі спікаємо 180 тарілок, а з новим обладнанням можна буде виготовляти 300. Також важливо, що нові тарілки будуть більш практичні, що, на нашу думку, гарантовано збільшить попит Роксолана Худоба Засновниця ReRe:Sklo

Нова піч також допоможе значно розширити лінійку зимових прикрас, які є одними з найпопулярніших виробів ReRe:Sklo на свята.

Також нове обладнання значно підвищить безпеку виробничих процесів, завдяки чому майстерня зможе активно проводити відкриті екскурсії, воркшопи та інші події. «Раніше ми не були впевнені у безпеці нашого обладнання на 100%, тому деякі процеси не могли продемонструвати відвідувачам. Але завдяки придбаній на грантові кошти програми «СТВОРЮЙ!» новій печі зможемо показувати людям весь процес виготовлення», — зазначає Роксолана.

Процес виробництва. Фото: з особистого архіву героїні Спечений посуд. Фото: з особистого архіву героїні Готові вироби. Фото: з особистого архіву героїні Посуд та декор із врятованого скла. Фото: з особистого архіву героїні Посуд ReRe:Sklo. Фото: з особистого архіву героїні

Зараз вироби ReRe:Sklo можна придбати у власній крамниці бренду «Щось цікаве», а також у магазинах-партнерах «Всі. Свої», «Сільпо», «Спільне», «Шо-Шоурум» в Україні та у шоурумі «ObjЄkty» в бельгійському Антверпені. Є також іноземні замовники, бо клієнти за кордоном цінують унікальний дизайн та екологічні складники продукції. Нові технологічні можливості та зростання об’ємів виробництва, отримані завдяки гранту «СТВОРЮЙ!», допоможуть бренду залучити ще більше партнерів як в Україні, так і за її межами, та сприятимуть збільшенню гуртових замовлень.

У планах майстерні щорічно оновлювати асортимент, створити дві нові серії: посуду та зимового декору, а також збільшити штат і переїхати у приміщення ближче до центру Львова. Це дозволить проводити більше подій та знайомити нову аудиторію з діяльністю ReRe:Sklo. Крім того, підприємиця планує розвивати міжнародну співпрацю, а саме збільшити присутність на закордонних ринках та брати участь у міжнародних виставках.

Молочна продукція екстраґатунку

Фермерське господарство «Молочна ферма» у селі Здовбиця на Рівненщині виробляє натуральну крафтову молочну продукцію лише три роки, але вже здобуло неабияку прихильність споживачів. Усе почалося з потреби ефективно використовувати молоко власної ферми після початку повномасштабного вторгнення. Через проблему збуту власниця ФГ «Молочна ферма» Галина Лукашук вирішила переробляти молоко на продукцію з більшою доданою вартістю.

Сьогодні підприємство щодня переробляє від 2500 до 3300 літрів молока, пропонуючи понад 40 позицій: від сирів і йогуртів до сметани й масла. Крафтові молочні продукти мають всі необхідні документи харчових стандартів, для їхнього виготовлення використовується молоко екстраґатунку, а всі процеси виробництва відбуваються на сучасному обладнанні з дотриманням вимог HACCP.

Висока якість крафтової продукції «Молочна ферма» та її популярність потребують масштабування виробництва. Можливість розвиватися підприємству Галини надала участь у грантовій програмі «СТВОРЮЙ!». Завдяки перемозі у проєкті ферма придбала сироварню-пастеризатор на 300 літрів, маслобійку на 200 літрів та машину для формування масла продуктивністю 300 кг на годину.

Ми дуже вдячні організаторам програми «СТВОРЮЙ!», що надали нам можливість придбати необхідне обладнання. Нова техніка відіграла важливу роль у збільшенні виробництва. Сироварня-пастеризатор дозволила наростити обсяги перероблення на 300 літрів за цикл. А машина для формування масла значно покращила якість продукції, забезпечуючи рівномірні та однакові бруски Галина Лукашук Власниця ФГ «Молочна ферма»

Крім того, раніше цей процес виконували вручну двоє працівників. Нове обладнання дозволило задіяти їх на інших виробничих етапах, а автоматизація пришвидшила виготовлення продукту. Завдяки цьому щомісячні обсяги виробництва масла зросли зі 100 до 400 кг, що дає змогу задовольнити зростальний попит.

Результати впровадження нового обладнання вражають: якщо у 2023 році ферма щомісяця виготовляла 6-9 тонн продукції, минулого року обсяги зросли до 20 тонн, а сьогодні вже до 28-30 тонн.

Придбане обладнання. Фото: з особистого архіву героїні Придбане обладнання. Фото: з особистого архіву героїні Процес виробництва моцарели. Фото: з особистого архіву героїні Крафтове масло. Фото: з особистого архіву героїні Йогурти. Фото: з особистого архіву героїні Продукція ФГ «Молочна ферма» на полицях магазину. Фото: з особистого архіву героїні

Натепер продукція «Молочної ферми» представлена вже у 80 магазинах-партнерах у Рівненській області та Львові. Нове обладнання дозволило підприємству не тільки задовольняти наявні потреби, а й створило можливості для залучення нових партнерів, яким раніше доводилося відмовляти через недостатні виробничі потужності.

«Попит на нашу продукцію дуже великий, кількість замовлень зросла утричі — до нас постійно звертаються магазини щодо співпраці. Однак ми змушені були відмовляти, адже не могли забезпечити необхідні обсяги виробництва. Втім, у нас амбітні плани на майбутнє. Ми прагнемо масштабувати виробництво до 30-40 тонн на місяць, а також розпочати виготовлення морозива», — розповідає Галина Лукашук.