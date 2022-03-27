Крупнейшие японские банки из-за санкций прекращают операции с российским Сбербанком

Из-за санкций три крупнейших банка Японии прекращают денежные переводы и долларовые операции с российским Сбербанком, что может заставить японские компании, ведущие бизнес в России, искать альтернативные способы осуществления платежей.

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С 27 марта крупнейшие банки Японии MUFG Bank, Mizuho Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corp из-за санкций США прекращают сотрудничество с российским Сбербанком. Об этом сообщает Japan Today со ссылкой на собственные источники.

Эти банки производили расчеты по долларовым операциям со "Сбербанком" через США, поскольку он не входит в число российских банков, исключенных из SWIFT. Поэтому многие японские компании, работающие в России, использовали его для своих расчетов. В свою очередь срыв этих операций может вынудить японские компании, ведущие бизнес в России, искать альтернативные способы осуществления платежей. К примеру, использовать банки за пределами США.

Напомним, что 26 марта РФ начала военные учения на Курильских островах – территории, за которую у страны продолжается спор с Японией. Еще раньше, 23 марта, во время выступления перед парламентом Японии президент Владимир Зеленский призвал Токио вводить эмбарго на торговлю с Россией.